Быстрее ветра
Премьера:
29.05.2025
Режиссер:
Морган С.Далибер
Актеры:
Чеки Карио, Альбан Ленуар, Паола Локателли, Матильда Ла Мюсс, Криштиану Геррейру, Рик Клев
Жанр:
Драматический, Спортивный, Боевик
Возрастные ограничения:
16+
Макс была многообещающей гонщицей, но решила завязать со спортом и нашла себе работу попроще. Но у судьбы свои планы — она сводит девушку с отставным гонщиком, который помогает ей получить место в академии, готовящей лучших спортсменов мира. В школе Макс знакомится с Уиллом, и между ребятами мгновенно пробегает искра. Звание чемпиона «Формулы 1» никогда не был так близко, но вдруг на пути к титулу встает еще один неожиданный соперник — Уилл. Теперь Макс должна решить, что для нее важнее: любовь или победа?
Сегодня
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
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