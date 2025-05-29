Быстрее ветра

Премьера: 29.05.2025

Режиссер: Морган С.Далибер

Актеры: Чеки Карио, Альбан Ленуар, Паола Локателли, Матильда Ла Мюсс, Криштиану Геррейру, Рик Клев

Жанр: Драматический, Спортивный, Боевик

Возрастные ограничения: 16+

Макс была многообещающей гонщицей, но решила завязать со спортом и нашла себе работу попроще. Но у судьбы свои планы — она сводит девушку с отставным гонщиком, который помогает ей получить место в академии, готовящей лучших спортсменов мира. В школе Макс знакомится с Уиллом, и между ребятами мгновенно пробегает искра. Звание чемпиона «Формулы 1» никогда не был так близко, но вдруг на пути к титулу встает еще один неожиданный соперник — Уилл. Теперь Макс должна решить, что для нее важнее: любовь или победа?