В списках не значился
Премьера:
01.05.2025
Режиссер:
Сергей Коротаев
Актеры:
Владислав Миллер, Владимир Машков, Севастьян Смышников, Яна Сексте, Сергей Угрюмов, Алена Морилова, Павел Чернышев, Егор Манаков, Никита Уфимцев, Павел Шевандо, Александр Кузьмин, Наталия Качалова, Виталий Егоров, Степан Фромичев-Корсаков
Жанр:
Экранизация, Драматический, Военный, Боевик
Продолжительноcть:
110 минут
Возрастные ограничения:
12+
21 июня 1941 года. Молодой лейтенант Коля Плужников, получив назначение на постоянное место службы, приезжает в Брест. Переполненные залы ожидания вокзала и толпа увешанных багажом людей не настораживают охваченного радостными надеждами юношу. Коля спешит к месту расположения своей части — в Брестскую крепость… Солдата не успевают зачислить в личный состав военнослужащих, а в четыре утра раздаются артиллерийские разрывы — началась война. Он не был зачислен в ряды военнослужащих Брестской крепости, но все равно принял участие в первом в своей жизни бою, который длился десять месяцев.
Сегодня
Завтра
3 мая, суббота
4 мая, воскресенье
5 мая, понедельник
6 мая, вторник
7 мая, среда
8 мая, четверг
|
00:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
Завтра
3 мая, суббота
4 мая, воскресенье
5 мая, понедельник
|Кинотеатр (Суворов)
|
13:35
19:25
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
13:50
19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:35
11:30
13:10
14:05
16:40
17:25
18:30
19:15
20:00
21:05
21:50
22:35
|Синема Стар
|
11:00
13:40
16:20
19:00
6 мая, вторник
|Кинотеатр (Суворов)
|
13:35
19:25
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
13:50
19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:45
11:30
13:20
14:05
15:55
16:40
17:25
18:30
19:15
20:00
21:05
21:50
22:35
|Синема Стар
|
11:00
13:40
16:20
19:00
7 мая, среда
|Кинотеатр (Суворов)
|
13:35
19:25
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
13:50
19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:45
11:30
13:20
14:05
15:55
16:40
17:25
18:30
19:15
20:00
21:05
21:50
22:35
|Синема Стар
|
11:00
13:40
16:20
19:00
8 мая, четверг
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:25
1 - 7 мая
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