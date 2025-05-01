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В списках не значился

Премьера:
01.05.2025
 
Режиссер:
Сергей Коротаев
  
Актеры:
Владислав Миллер, Владимир Машков, Севастьян Смышников, Яна Сексте, Сергей Угрюмов, Алена Морилова, Павел Чернышев, Егор Манаков, Никита Уфимцев, Павел Шевандо, Александр Кузьмин, Наталия Качалова, Виталий Егоров, Степан Фромичев-Корсаков
  
Жанр:
Экранизация, Драматический, Военный, Боевик
  
Продолжительноcть:
110 минут
  
Возрастные ограничения:
12+
 

21 июня 1941 года. Молодой лейтенант Коля Плужников, получив назначение на постоянное место службы, приезжает в Брест. Переполненные залы ожидания вокзала и толпа увешанных багажом людей не настораживают охваченного радостными надеждами юношу. Коля спешит к месту расположения своей части — в Брестскую крепость… Солдата не успевают зачислить в личный состав военнослужащих, а в четыре утра раздаются артиллерийские разрывы — началась война. Он не был зачислен в ряды военнослужащих Брестской крепости, но все равно принял участие в первом в своей жизни бою, который длился десять месяцев.

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Люксор Тула
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Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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Синема Стар
16:30
Иллизиум (Новомосковск)
16:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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18:30
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Синема Стар
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Иллизиум (Новомосковск)
19:20
Люксор Тула
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20:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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Люксор Тула
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Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40
Иллизиум (Новомосковск)
21:50
Люксор Тула
21:50
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Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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11:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:50
Люксор Тула
12:20
Иллизиум (Новомосковск)
13:10
Люксор Тула
13:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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13:40
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13:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
14:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20
Люксор Тула
15:00
Иллизиум (Новомосковск)
15:40
Люксор Тула
15:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20
Синема Стар
16:30
Иллизиум (Новомосковск)
16:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:50
Люксор Тула
17:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:10
Люксор Тула
18:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Стар
19:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Люксор Тула
19:20
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19:25
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19:40
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20:40
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21:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40
Иллизиум (Новомосковск)
21:50
Люксор Тула
21:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 мая, суббота
10:40
Люксор Тула
10:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Синема Стар
11:05
Иллизиум (Новомосковск)
11:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:50
Люксор Тула
12:20
Иллизиум (Новомосковск)
13:10
Люксор Тула
13:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:35
Кинотеатр (Суворов)
13:40
Синема Стар
13:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
14:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20
Люксор Тула
15:00
Иллизиум (Новомосковск)
15:40
Люксор Тула
15:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20
Синема Стар
16:30
Иллизиум (Новомосковск)
16:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:50
Люксор Тула
17:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:10
Люксор Тула
18:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Стар
19:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Люксор Тула
19:20
Иллизиум (Новомосковск)
19:25
Кинотеатр (Суворов)
19:40
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40
Люксор Тула
21:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40
Иллизиум (Новомосковск)
21:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50
Люксор Тула
22:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 мая, воскресенье
10:40
Люксор Тула
10:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Синема Стар
11:05
Иллизиум (Новомосковск)
11:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:50
Люксор Тула
12:20
Иллизиум (Новомосковск)
13:10
Люксор Тула
13:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:35
Кинотеатр (Суворов)
13:40
Синема Стар
13:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
14:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20
Люксор Тула
15:00
Иллизиум (Новомосковск)
15:40
Люксор Тула
15:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20
Синема Стар
16:30
Иллизиум (Новомосковск)
16:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:50
Люксор Тула
17:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:10
Люксор Тула
18:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Стар
19:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Иллизиум (Новомосковск)
19:20
Люксор Тула
19:25
Кинотеатр (Суворов)
19:40
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40
Люксор Тула
21:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40
Иллизиум (Новомосковск)
21:50
Люксор Тула
21:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
5 мая, понедельник
10:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Синема Стар
11:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:35
Кинотеатр (Суворов)
13:40
Синема Стар
13:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
14:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20
Синема Стар
16:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Стар
19:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:25
Кинотеатр (Суворов)
19:40
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
6 мая, вторник
10:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Синема Стар
11:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:35
Кинотеатр (Суворов)
13:40
Синема Стар
13:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
14:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20
Синема Стар
16:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Стар
19:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:25
Кинотеатр (Суворов)
19:40
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 мая, среда
10:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Синема Стар
11:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:35
Кинотеатр (Суворов)
13:40
Синема Стар
13:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
14:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20
Синема Стар
16:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Стар
19:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:25
Кинотеатр (Суворов)
19:40
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 мая, четверг
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