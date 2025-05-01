В списках не значился

Премьера: 01.05.2025

Режиссер: Сергей Коротаев

Актеры: Владислав Миллер, Владимир Машков, Севастьян Смышников, Яна Сексте, Сергей Угрюмов, Алена Морилова, Павел Чернышев, Егор Манаков, Никита Уфимцев, Павел Шевандо, Александр Кузьмин, Наталия Качалова, Виталий Егоров, Степан Фромичев-Корсаков

Жанр: Экранизация, Драматический, Военный, Боевик

Продолжительноcть: 110 минут

Возрастные ограничения: 12+

21 июня 1941 года. Молодой лейтенант Коля Плужников, получив назначение на постоянное место службы, приезжает в Брест. Переполненные залы ожидания вокзала и толпа увешанных багажом людей не настораживают охваченного радостными надеждами юношу. Коля спешит к месту расположения своей части — в Брестскую крепость… Солдата не успевают зачислить в личный состав военнослужащих, а в четыре утра раздаются артиллерийские разрывы — началась война. Он не был зачислен в ряды военнослужащих Брестской крепости, но все равно принял участие в первом в своей жизни бою, который длился десять месяцев.