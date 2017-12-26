Главные тульские события 2017 года

Тульская набережная или пешеходная улица Металлистов? «Театральный дворик» или «Дикая мята»? Подводим итоги года по версии Myslo!

Новый год к нам мчится! Пора вспомнить самые главные/обсуждаемые/забавные/интересные события 2017-го. Предлагаем поучаствовать в народных «Выборах» на Myslo. Это не выборы президента или депутатов)). Голосование ни на что не повлияет. Выбираем то, что запомнилось лично вам. А заодно – вспомним все самые яркие события уходящего года!

что нужно делать

Как принять участие в «Выборах» от Myslo? Наведите на розовую точку между номинантами и во всплывающем окошке проголосуйте за понравившийся вариант. Выбрали? Жмите на кнопку «Голосовать».

Голосование продлится до 8 января 2017 года, его итоги мы обязательно опубликуем. В каждой из номинаций можно проголосовать только один раз.