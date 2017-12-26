Главные тульские события 2017 года
Тульская набережная или пешеходная улица Металлистов? «Театральный дворик» или «Дикая мята»? Подводим итоги года по версии Myslo!
Новый год к нам мчится! Пора вспомнить самые главные/обсуждаемые/забавные/интересные события 2017-го. Предлагаем поучаствовать в народных «Выборах» на Myslo. Это не выборы президента или депутатов)). Голосование ни на что не повлияет. Выбираем то, что запомнилось лично вам. А заодно – вспомним все самые яркие события уходящего года!
Как принять участие в «Выборах» от Myslo? Наведите на розовую точку между номинантами и во всплывающем окошке проголосуйте за понравившийся вариант. Выбрали? Жмите на кнопку «Голосовать».
Голосование продлится до 8 января 2017 года, его итоги мы обязательно опубликуем. В каждой из номинаций можно проголосовать только один раз.
|«Тульская набережная»
|Пешеходная Металлистов
|Новый детсад
|Высотка из аварийной 4-этажки (проект Смидович, 6)
|Пробка из-за перекрытия Металлистов
|Пробка имени Забега Дедов Морозов
|Виновник коммунальной аварии в Пролетарском округе
|Создатель «Аллеи лифчиков»
|Давка в погоне за скидками
|Массовая эвакуация в Туле
|«Театральный дворик»
|«Дикая мята»
|Аллея доброты Myslo
|«Слобода» усыновила Совушку
|Мебель «Беларусь»
|Рынок «Салют»
|Фанаты «Спартака»
|Автолайнщик, уволенный за Arbeit macht frei
|Туляки снялись в «Елках новых»
|Тулячка Ева Бергер – в клипе Алексея Панина
|Улыбнись, Россия!
|Шорты
|Дверь в светлое дорожное будущее
|Благоустройство швабрами и клюшками
|Картошка на набережной Упы
|Коньки на Губернском катке
|Алексей Учитель с «Матильдой»
|Ольга Бузова с концертом
|Софи Лорен в Мокром Коре
|Нападение на ребенка в центре Тулы
|Банк «Первый экспресс»
|500 тысяч за измену мужа
|Талькову в Щекино
|Место встречи