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Главные тульские события 2017 года

Главные тульские события 2017 года

Тульская набережная или пешеходная улица Металлистов? «Театральный дворик» или «Дикая мята»? Подводим итоги года по версии Myslo!

Новый год к нам мчится! Пора вспомнить самые главные/обсуждаемые/забавные/интересные события 2017-го. Предлагаем поучаствовать в народных «Выборах» на Myslo. Это не выборы президента или депутатов)). Голосование ни на что не повлияет. Выбираем то, что запомнилось лично вам. А заодно – вспомним все самые яркие события уходящего года!

что нужно делать

Как принять участие в «Выборах» от Myslo? Наведите на розовую точку между номинантами и во всплывающем окошке проголосуйте за понравившийся вариант. Выбрали? Жмите на кнопку «Голосовать».

Голосование продлится до 8 января 2017 года, его итоги мы обязательно опубликуем. В каждой из номинаций можно проголосовать только один раз.

 

«Тульская набережная» Пешеходная Металлистов

 

 

Новый детсад Высотка из аварийной 4-этажки (проект Смидович, 6)

 

 

Пробка из-за перекрытия Металлистов Пробка имени Забега Дедов Морозов

 

 

Виновник коммунальной аварии в Пролетарском округе Создатель «Аллеи лифчиков»

 

 

Давка в погоне за скидками Массовая эвакуация в Туле

 

 

«Театральный дворик» «Дикая мята»

 

 

Аллея доброты Myslo «Слобода» усыновила Совушку

 

 

Мебель «Беларусь» Рынок «Салют»

 

 

Фанаты «Спартака» Автолайнщик, уволенный за Arbeit macht frei

 

 

Туляки снялись в «Елках новых» Тулячка Ева Бергер – в клипе Алексея Панина

 

 

Улыбнись, Россия! Шорты

 

 

Дверь в светлое дорожное будущее Благоустройство швабрами и клюшками

 

 

Картошка на набережной Упы Коньки на Губернском катке

 

 

Алексей Учитель с «Матильдой» Ольга Бузова с концертом

 

 

Софи Лорен в Мокром Коре Нападение на ребенка в центре Тулы

 

 

Банк «Первый экспресс» 500 тысяч за измену мужа

 

 

Талькову в Щекино Место встречи

 

 

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