Стоматологическая клиника «ПрофиДент» в Туле: на первом месте – качество услуг

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О том, что какой должна быть правильная стоматологическая клиника MySlo побеседовал с директором и врачом-ортопедом «ПрофиДент» Верой Кравченко.

Улыбчивый человек всегда успешнее и привлекательнее. Улыбка означает дружелюбие, открытость и расположенность к общению – именно в этом ее секрет. Но без здоровых зубов красивой улыбки не получится. Чтобы не приходилось каждый раз из стеснения прикрывать рот, нужно регулярно посещать стоматолога.

К выбору дантиста надо подходить ответственно. О том, что какой должна быть правильная стоматологическая клиника MySlo побеседовал с директором и врачом-ортопедом ООО «ПрофиДент» Верой Кравченко. Именно эта клиника по итогам прошлого года стала лучшей по мнению читателей портала.

Ваша клиника в городе одна из успешных. Что вывело Вас на эти рубежи?

Вера Кравченко – «ПрофиДент» открылась в 2013 году и стала ответом на запрос о качестве стоматологических услуг. Для нас качество всегда стоит на первом месте, потому что самая большая награда за труд – это когда пациенты рекомендуют «ПрофиДент» своим родственникам и знакомым.

Обязательное соблюдение санитарных норм – еще один важный пункт, за которым мы ежедневно следим. В прошлом году мы достойно выдержали плановую проверку Роспотребнадзора, сотрудники ведомства в части оказания медицинских услуг не нашли ни одного недочета. У нас все организовано в строгом соответствии с требованиями СанПина.

Все вместе это говорит, прежде всего, об ответственном отношении наших врачей к своей работе. Именно это и вывело «ПрофиДент» в число лучших стоматологических клиник Тулы.

– Ответственность – важное качество врача. Расскажите, пожалуйста, про сотрудников: как происходит отбор врачей?

– У нас очень жесткий отбор специалистов. В «ПрофиДенте» работают врачи, готовые постоянно учиться и совершенствовать себя. Наука не стоит на месте, поэтому мы постоянно следим за новыми технологиями в сфере стоматологии, регулярно ездим на различные выставки и обучающие семинары. Такие поездки мы оплачиваем нашим сотрудникам. Если человек не извлек для себя ничего полезного, то это первый сигнал, что возможно ему в нашей команде не место.

Использование новых методов и материалов в работе – это не всегда приносит много прибыли. Но мы готовы получать от этого минимум выгоды и предлагать пациентам все самое качественное. Я придерживаюсь правила: пусть меньше, но лучше! Качество наших услуг – это лицо «ПрофиДент».

– Какие стоматологические услуги оказывает «ПрофиДент»?

– У нас целый спектр стоматологических услуг, среди которых: диагностика, гигиена и профилактика болезней зубочелюстной системы, лечение кариеса и его осложнений (пульпит, периодонтит), лечение заболеваний пародонта, удаление зубов с применением современных методов обезболивания, протезирование зубов с использованием высококачественных материалов. Кроме этого оказываем гигиенические и профилактические услуги.

– У вас, у одних из немногих стоматологических кабинетов Тулы есть лаборатория со своей литейной установкой для изготовления зубных протезов…

– Да, это наша гордость. Наличие собственной полностью оборудованной для всех видов протезирования зуботехнической лаборатории позволяет проводить качественное протезирование в короткие сроки. Это же дает возможность максимально вовлечь в процесс лечения всех специалистов, которые контролируют все этапы создания и установки протезов.

Также есть возможность при подборе протеза, изготовить пробный вариант и дать пациенту его на несколько дней поносить, чтобы он ощутил, сможет ли он с ним вести обычный образ жизни, или протез ему мешает. В этом случае будет изготовлен другой.

Многие стоматологические кабинеты с «ПрофиДент» сотрудничают: они делают слепки и заказывают у нас изготовление зубных протезов.

– Какие материалы вы используете для изготовления коронок?

– Наши специалисты могут изготовить металлокерамическую коронку, литую коронку из кобальт-хромового сплава (КХС), покрыть ее декоративным слоем. Кроме этого делаем телескопические коронки, одно- и многокорневые литые культевые вкладки. Изготавливаем съемный пластиночный протез с постановкой зубов из импортного материала, частичный съемный протез из термопластического материала, имедиат протеза из нейлона, бюгельный протез из кобальт-хромового сплава на огнеупорной модели, в том числе на микрозамках (аттачменах) – альтернатива съемного протезирования и ацеталовый или комбинированный бюгельный протез. Вариантов очень много. Все подбираем индивидуально с учетом клинических показаний для каждого пациента.

– Есть ли в вашей клинике есть врач-гигиенист?

– Да, в обязательном порядке есть. Мы считаем одной из важных услуг, которую оказывает врач-гигиенист - обучение правилам рациональной гигиены. Она недорогая, но польза от нее несомненна. Сейчас на полках магазинов очень много зубных паст и щеток. Многие из них узко-специализированные. Врач подскажет, какая именно паста и щетка подходит именно вам.

Кроме этого, гигиенист проводит реминерализирующую терапию, снимает зубные отложения, может провести гигиеническую обработку зубов с использованием Air Flow.

Но здесь стоит отметить, что все гигиенические процедуры проводятся исключительно при наличии медицинских показаний! У нас лечебное учреждение, куда приходят пациенты, а не клиенты. Мы не выполняем желания пациентов, а делаем только то, что ему необходимо исходя из клинической картины. Поэтому мы, если, например, отбеливание зубов по медицинским показаниям делать нельзя, а пациент пришел именно за ним, то оказывать эту услугу мы не будем.

Мы работаем для пациентов и поэтому при подборе лечения выбираем то, что является для него рентабельно, то есть находим баланс между соотношением польза-вред и цена-качество.

– В преддверие Нового года все строят планы на будущий год. планируете ли вы расширять линейку стоматологических услуг?

– Да, мы сейчас осваиваем технологию микроимплантации и в ближайшем будущем эта услуга станет доступной для наших пациентов. Микроимплантация отличается меньшей травматичностью и быстрым заживлением.

– Действуют ли в вашей клинике скидки?

– Конечно. Иногородним пациентам мы предоставляем скидку в 10 процентов. Есть льготы для ветеранов Великой Отечественной Войны. Также постоянным пациентам выдаем карту, которая позволяет сэкономить до 15 процентов от стоимости наших услуг.

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