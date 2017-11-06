В село Мокрый Корь под видом Софи Лорен приехала дрессировщица

Фото из соцсетей

Недавно в сети появилась информация, что некая дама, очень похожая на итальянскую кинодиву, посетит село в Ясногорском районе Тульской области.

В соцсетях и на новостных порталах появилась афиша с изображением дамы интересного возраста, черты лица которой сильно напоминали звезду итальянского, да и мирового кино Софи Лорен. Якобы она собирается посетить село Мокрый Корь под Тулой.

Блог, опубликованный на Myslo в рубрике «Народный журналист», интригу тоже не раскрыл.

В сообщении, закрепленном под афишей, дама красноречиво обещала исполнить свою мечту в селе Мокрый Корь. А еще провести творческую встречу с жителями и поклонниками.

Редакция Myslo честно пыталась выяснить, приедет ли в Ясногорский район звезда итальянского кино. Но в ответ от организаторов получала лишь: «приедет человек, изображенный на фото, а остальное – интрига». Раскрыть тайну мы пытались даже под видом поклонников кинодивы, звонили организаторам, но и там получили тот же ответ.

Интрига раскрылась сама. И увы, вместо обольстительной итальянки, покорившей сердца миллионов мужчин по всему миру и ставшей эталоном красоты для миллионов женщин, в маленькое село Ясногорского района приехала ее двойник, артистка цирка Любовь Лапшина.

Сама Любовь свою схожесть со звездой кинематографа скромно отрицает: «я никогда не работала ее двойником, я сама артистка – много лет занималась дрессурой лошадей», – рассказала она журналистам.

Правда, эта фраза вызвала больше вопросов, чем дала ответов. На фотографиях 6-летней давности сходство между артисткой и кинозвездой заметить было очень непросто.

То ли цвет волос, то ли знаменитые очки, то ли общий стиль, но сейчас сходство российской наездницы и итальянской кинодивы и правда поразительное. Даже итальянский актер и режиссер Микеле Плачидо, будучи в Москве пару лет назад, кинулся к Лапшиной с возгласом: «Софи!»

Со своей семьей Любовь прожила 17 лет в Испании, в Пальма-де-Майорке, где была президентом русской культурной ассоциации и президентом международных фестивалей. Все это время вместе с мужем Юрием создавала цирковые шоу. После смерти супруга несколько лет назад артистка вернулась на Родину. По ее собственному признанию, Любовь любит учиться, читать, общаться и все красивое. А вот хамства и опозданий не прощает ни себе, ни другим.

5 ноября в селе Мокрый Корь Любовь Лапшина рассказала жителям о своей жизни, восхитилась храмом Рождества Христова и даже обещала помочь в его восстановлении.

Но вопросы, какова же была мечта артистки испанского цирка в Мокром Коре и насколько она исполнилась, похоже, так и останутся без ответа.