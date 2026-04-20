Ах, эта свадьба: как выйти замуж и не сойти с ума

Ты выиграла в лотерею. Мало того что ты нашла любовь всей своей жизни — случилось настоящее чудо! Твой молодой человек без принуждения и уговоров, совершенно добровольно встал на колено в самый неожиданный момент и позвал идти с ним по жизни, «пока смерть не разлучит вас».

После слёз радости и искреннего «да» наступает день, когда над головой сгущаются тучи: а что же, собственно, со всем этим делать?

Только спокойствие! В этой статье вы найдете ответы на самые популярные вопросы: стоит ли вообще играть свадьбу, с чего начать этот тернистый путь и какие испытания поджидают влюблённых, которые всё-таки решили устроить праздник? Мы собрали мнения свадебных специалистов и пар, но, что не менее важно, эта статья написана невестой, которая готовится к свадьбе и испытывает все трудности важных приготовлений на себе.

Так ли важна красивая дата?

Первое, что вам нужно сделать, это определиться с датой свадьбы. Мы подавали заявление аж в начале августа прошлого года, практически за год до события. И что вы думаете? Все красивые даты по типу 06.06.2026, 26.06.2026 были уже заняты. Так что если вы хотите создать семью, полагаясь на магию чисел, будьте готовы к тому, что «занимать местечко» в ЗАГСе придется очень заблаговременно.



Кстати, предприимчивые туляки решили продавать места в ЗАГСе на «зеркальную» дату 26.06.2026. Ищите объявления на «Авито»!



Нам с женихом дата росписи была непринципиальна, поэтому остановились просто на субботе и подходящем времени. И правильно! С этим согласна и профессиональный нумеролог Екатерина Черненкова:

Екатерина Черненкова — Дата свадьбы не влияет на дальнейшую жизнь. Было бы удобно потом сказать: «Мы, наверное, не в ту дату расписались, поэтому у нас ничего не получилось». Так что красивая дата — это просто красивая дата: ее удобно запоминать, ею можно похвастаться, и она вызывает ажиотаж. А еще есть мнение, что «зеркальная» дата воспринимается человеком как знак свыше. Люди их как-то подсознательно выбирают, потому что чувствуют, что если что-то важное случится в этот день, то все будет хорошо.

Кстати, сейчас многие пары предпочитают разделять день росписи в ЗАГСе и сам праздник. Мы решили, что выездной церемонии быть, но в тот же день: после официальной росписи мы просто наденем кольца второй раз уже с клятвами и в красивой обстановке (самое главное — не потерять их по дороге). Так мы, наверное, чуточку сэкономим — не придется как минимум нанимать фотографа второй раз.

А может, нанять организатора?

Когда мы подали заявление, первое, что я уточняла, — сколько стоят услуги организатора. Ведь это избавило бы от многих проблем: профессионал сам выбрал бы подрядчиков, площадку и продумал все до мелочей.

Оказалось, свадебный организатор берет за услуги 10% от бюджета свадьбы, но не менее 90 000 рублей.

Узнав сумму, мы подумали, что, пожалуй, сами найдем себе специалистов, — гостей не так уж и много.



Что вообще входит в услуги организатора помимо поиска подрядчиков?



Молодые могут придумать что-то интересное, а задача организатора — все идеи воплотить в жизнь.

Ребятам без организатора нужно обязательно продумать каждую мелочь. Например, для многих неочевидно, что когда приедет свадебный торт, его должен кто-то принять, кто-то должен будет зажечь фейерверк. Кто-то должен будет расплачиваться со всеми, кто приезжал и работал в этот день.

Будет не очень, если всем займутся жених и невеста. Организатор будет с вами от начала до конца и решит за вас все форс-мажоры, которые только могут возникнуть. Вам останется только отдыхать и наслаждаться.

Если бюджет позволяет, организатор точно сделает вашу свадьбу безупречной. Мы же решили остановиться на услугах координатора, который сможет решать какие-то вопросы на площадке. Нанять такого специалиста можно прямо на месте банкета. Обойдется он нам в 15 тысяч рублей.

Выбираем площадку

Первое, с чем мы столкнулись, — площадку лучше бронировать очень заблаговременно. В августе (практически за год) на нужную дату было не так много вариантов на открытом воздухе. Представьте: лето, все вокруг зеленое. Конечно, площадка на природе — в приоритете.



Но здесь нужно уточнить, что свадьбы отменяют и площадка может оказаться свободной ближе к дате торжества. Так произошло со многими местами в этом году.



Пару слов о живописных местах, которые мы рассматривали.



«Воздух»



Адрес: село Высокое, 125.



Здесь можно сыграть свадьбу на свежем воздухе. А вековой дуб с гирляндами добавит празднику особенной волшебной атмосферы. Локаций для праздника здесь две: шатер и веранда меньшей вместимостью (до 35 человек). Все расположено на природе посреди леса.



«Поляна ивент»



Адрес: Тульская область, Щекинский район, д. Яснополянские выселки.



Здесь есть огромная территория под открытым небом, где может расположиться аж до 200 человек. Это идеальный выбор для трендовой свадьбы на природе: только вы, ваши близкие и просторы вокруг.







«Веранда»

Адрес: посёлок Гвардейский, Тула.

Большая деревянная веранда, утопающая в зелени. Здесь можно сыграть очень уютную и камерную свадьбу — кроме самых близких в округе никого не будет.

«Берендей»



Помимо ресторана, для проведения свадьбы доступно два шатра. Все площадки — в настоящем лесу. Ну сказка!







«Цитадель»



Огромная загородная площадка с тремя шатрами разного размера. Площадка «Небо» нам пришлась по душе, и она оказалась свободной. На ней мы и решили остановиться.

Аренда площадки нам стоила около 70 тысяч рублей. Банкет на 45 человек обойдется приблизительно в 220 тысяч.

Выездные регистрации



В этом году в Тульской области отнеслись к созданию семьи особенно: у тульских влюбленных появилась возможность расписаться вне ЗАГСа в красивую дату — 26.06.2026.



Вы можете выбрать одну из пяти площадок:

атриум Тульского кремля;

зал торжеств гостиницы SK Royal в Туле;

дворец графа Бобринского в Богородицке;

усадьба Мосоловых в Дубне;

усадьба Александрово в Кимовске.

Заявление на выездную регистрацию можно подать на Госуслугах до 23 мая включительно. Кажется, классный повод жениться!

Начальник отдела ЗАГС по Новомосковску Донскому, Веневскому, Кимовскому и Узловскому районам Ольга Жданова:

Ольга Жданова — По статистике, в 2026 году ожидается больше свадеб, чем в 2025 году. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев объявил Тульский регион территорией семейного счастья: большое внимание уделяется укреплению семейно-брачных отношений, созданию семей и рождаемости. Для счастливого брака примета только одна на все времена — держите друг друга за руку, не пропускайте через себя никого в этот важный день. А еще всё должно быть по любви: семья, дети, жизнь...



Сколько-сколько стоит ведущий?!

Цена на всех ведущих в Туле в этом году значительно выросла. За 4,5 часа программы ведущий вместе с диджеем просят от 100 тысяч рублей. Заметим, что если на площадке нет ни колонок, ни света, ни телевизора, за все дополнительно придется платить. Так, наш ведущий попросил за аренду техники 13 тысяч рублей.



Дорого. Но согласитесь, именно ведущий на свадьбе — это душа и сердце мероприятия! Чтобы выбрать ведущего, вам нужно встретиться с человеком и просто с ним поговорить. 10 минут встречи будет достаточно, чтобы определиться.



Поболтали с ведущими о предстоящем сезоне.



Ведущий Николай Жарков.

— Главный тренд — индивидуальность и аутентичность. Этот восходящий тренд всё ещё набирает обороты, и если пару лет назад он был лишь одним из многих, то сейчас — основной! Все пары хотят максимально персонализированное мероприятие. Мы уходим от пышных празднеств в сторону более уединённых и эксклюзивных вечеров. Всё чаще для торжества выбирают будние дни.

Ну и еще интересная черта — это уход от типичных банкетных площадок. Столы в поле или арендованный музейный комплекс/усадьба уже не удивительные решения. Столы, кстати, вопреки 10-летнему упорному уходу в обособленные столики, снова объединяются в длинный стол, за которым собирается вся семья; разве что формы буквы П или Т нету.

Также Николай отметил, что молодожены становятся моложе (чуть больше 20 лет) и от этого всем специалистам индустрии особенно волнительно, ведь чаще всего ребята понятия не имеют, что такое свадьба.

— Почему свадьбу нужно праздновать?

— Лучшего способа познакомить всех дорогих вам людей, показать им их значимость и пустить их ещё ближе к сердцу просто не найти! Один день — а столько эмоций, общих воспоминаний и рождение новой семейной традиции. Это бесценно!

Можно тысячу раз объехать все страны мира, но лишь раз в жизни сыграть свадьбу мечты именно в статусе жениха и невесты. Отдыхать можно сколько угодно, а вот сыграть свадьбу после 10 лет совместной жизни, после двух-трёх детей в вашей счастливой семье — это уже совсем другое настроение, другой калибр события.



Ведущий Кирилл Ходаков.

— Очень большая тенденция сейчас делить официальную роспись и банкетно-торжественную часть на два дня. Все больше ребят придерживаются именно такого сценария. Мы выбираем любой будний день, когда ЗАГСы работают, чтобы прийти и расписаться. И это может быть красивая дата, которая вам близка. А на пятницу и субботу переносим празднование.



Кстати, можно хорошо сэкономить, если праздновать свадьбу в будние дни или воскресенье. Площадки и специалисты на эти даты могут делать скидки, потому что спрос небольшой.

— Дайте совет всем молодоженам.

— Главное правило: нет правил! Делайте свадьбу не так, как положено. Не так, как праздновали наши родители 10, 15, 20, 30 лет назад. А так, как хочется вам. Устраивайте забеги в надувных костюмах, делайте максимально кринжовые конкурсы из соцсетей и пригласите танцующего мишку, если вам хочется! Делайте то, что требует душа, и тогда вы будете счастливы!

— Почему свадьба — это дорого, но обязательно нужно ее делать?

— Мы можем получить эмоции, сходив на концерт, съездив в путешествие. Потратить можно ту же сумму, что потратилась бы на свадьбу. Но вот этого шарма и антуража, который бывает исключительно на свадьбах, вы не испытаете нигде и никогда.

Кирилл отметил, что в этом году свадеб, на удивление, не так уж и много и рынок мероприятий просел аж на 30 процентов по сравнению с прошлыми годами.



Ведущий Илья Сергеев (будет зажигать на свадьбе автора).

— В последние несколько лет тренд на теплый (даже чуть-чуть дождливый) летний сезон один — это открытые площадки с большим количеством зелени; шатры и навесы. А кто-то и вовсе обходится без них и просто ставит длинный стол под открытым небом, где разместятся все близкие. Назовем это «природно-естественный минимализм». По организации существенных изменений нет, разве что бронирование дат и подготовка молодоженов стали проводиться сильно заранее, за год например.

— Почему вы считаете, что свадьбе обязательно нужно быть?

— Это настоящий тест на прочность отношений, потому что подготовка к свадьбе — это действительно непростой и увлекательный «аттракцион»: много задач, много споров и сомнений. И если все получится без скандалов и разногласий, то это очень укрепит отношения будущих супругов. Ну и конечно же, это самые яркие воспоминания из жизни! Это я не как ведущий, а как человек говорю! Потом если только рождение детей вы никогда не забудете, но первое событие — это свадьба. Свадьба — это здорово, весело; это что-то семейное и во многом трогательное.

Наводим красоту!

Декоратора мне порекомендовала моя хорошая знакомая, которая уже прошла свой свадебный квест. Чтобы понять, как вообще должна выглядеть площадка для бракосочетания, я открыла «Пинтерест» и начала вдохновляться. Но вот беда: варианты, которые мы просчитывали, выходили за рамки нашего бюджета…



Анна Павлова, декоратор.

Декоратор Анна Павлова предложила нам классический минимализм и акцент на моем любимом зеленом цвете. «Красота» обошлась в 110 тысяч рублей. Когда я увидела проект, мне стало страшно: а точно ли всего хватает? В проекте декора практически не было искусственных цветов!



Анна успокоила:

— Если проследить тенденции на декор 2026 года, многие пары и декораторы отходят от использования большого количества цветов на свадьбах. Сейчас набирают обороты свадьбы без объемных цветочных композиций. Акцент делают именно на работе декораторов с тканями, с металлоконструкциями и геометрией.



Пример актуального украшения президиума в духе минимализма из «Пинтерест».



Мы доверились специалисту.



Ко всему прочему мы добавим небольшие активности на велкам-зоне и зеркало для фото. Также позаботимся о гостях: положим зонты на случай дождя, носовые платочки, одноразовые тапочки для жарких танцев. Все это мы купим сами и привезем Ане накануне праздника. Ну и шампанское! Будет много шампанского!

Ох уж этот «Садовод»!

Не видела смысла сильно тратиться на платье. Поэтому, взяв с собой строго столько, сколько планировала потратить, плюс маму для компании, я поехала на самый большой рынок России — «Садовод» в надежде, что там найду платье дешевле, чем в салоне.

В этом году кружево, рюши, перья и стразы ушли в прошлое. Им на смену пришла элегантная классика: атлас, корсеты без единой блестки и жемчуг.

Я посмотрела все тот же бесценный «Пинтерест» и сохранила примеры тех платьев, что запали в душу.

Будьте готовы, что на «Садоводе» нет фиксированного ценника ни на одной вещи. То есть купили вы вещь дешевле или переплатили, можно только догадываться. А платья, которые вы примеряете, фотографировать нельзя.

На рынке есть целый свадебный этаж в корпусе Б.

Только мы поднялись по ступенькам в свадебное царство, как нас уже «горяченьких» поймала тетенька и завела к себе в отдел за шторы. Дальше все было похоже на сцену из мультика «Алеша Попович», где цыганский табор окружил героев, чтобы обобрать до нитки: я стою голая на подиуме, и на меня надевают все новые и новые платья. Если ты попал на «Садоводе» в сети продавца, тебе уже сложно будет уйти без покупки. Поверьте, для этого сделают все!

Я померила около семи платьев, из которых одно подошло мне больше всего. Мне сказали, что стоит оно 57 тысяч. Здесь началось шоу, ведь взяла я с собой только 50, а потратить собиралась 40. Каждый раз, когда я упрямо говорила, что пойду смотреть наряды и в других местах: «Мы зря, что ли, приехали?!», — цена падала.

В итоге окончательно мне отдали платье за 45 тысяч вместе с фатой. Я согласилась, но увидела, как после моего заветного «да» продавцы начали слишком сильно радоваться и подмигивать друг другу. Заподозрив неладное, я сказала, что точно пойду искать платье дешевле.

И что вы думаете? Отдали за 40! Вопрос о том, можно ли было стряхнуть цену больше, остается открытым. Пользуйтесь моим опытом!

Найти платье мечты в Туле за такую стоимость сложно: цена в салонах начинается от 50 тысяч рублей и не заканчивается…

Костюм жениху еще не куплен, но с ним, надеемся, будет гораздо проще.

Так во сколько же обойдется наша свадьба?

Мы перечислили все основные моменты. По сравнению с этим остаются сущие мелочи: кольца, торт, алкоголь и атрибутика для мероприятия. Также оказалось, что как бы не хотелось на площадке без профессионального света не обойтись — совсем не та атмосфера. В целом все, свадьба готова. Остальное будет зависеть не от материальных «фишечек»: подготовленного свадебного танца, музыки и программы ведущего.

Мы с женихом считаем траты каждый день и пока что выходит около миллиона за все.

Стоит оно того или нет, покажет время, но поверьте, для нас это очень долгожданное и трепетное событие!





У Алены и Владимира Кремовых свадьба была в прошлом году в «Берендее»:

— Подготовка заняла у нас всего три месяца. С местом мы определились сразу, потому что оно нам очень понравилось, а шатер не оставил нас и гостей равнодушными. Всем, кого ожидает свадьба, скажу: расслабьтесь, получайте удовольствие от приготовлений. Не грузите себе сильно голову, ведь это ваш день, и он должен пройти в лёгкости и радости.





У Валентины и Дмитрия свадьба тоже этим летом. Спросили, как у них обстоят дела с подготовкой.

— Мы заложили большой временной промежуток на подготовку — порядка девяти месяцев, чтобы вообще на полном расслаблении заниматься всем этим. Если у вас нет времени, желания, сил на организацию, то лучше воспользуйтесь услугами организаторов — людей, которые все знают и сделают хорошо. Я обожаю процесс организации всего, поэтому делаю практически все сама с помощью моих классных друзей и знакомых. Я и так знала, но еще раз подтвердила, что вокруг все творческие и отзывчивые.

Что хочется отметить из негативного: стоимость на каждую услугу, где прибавляется пометка «свадебный» — будь то макияж, платье, танец, букет, банкет — возрастает в 3 раза! Поэтому начинайте копить с первой встречи.

Придумывайте, что хотите, и делайте так, как хотите. Это ваш праздник, гости подстроятся. Хотите букет из проволоки — пожалуйста. Украшение из овощей — да. Отсутствие танца или какой-то нестандартный номер — да! Если все будет хорошо, то так и задумывалось; если что-то не получилось — завтра уже все забудут, а может, гости и не поймут, что произошел казус. Забейте и наслаждайтесь!

А вы играли свадьбу или, может быть, только собираетесь? Делитесь мнениями, советами и пожеланиями! Поверьте, все пары, которые прямо сейчас погружены в свадебные заботы, скажут вам огромное спасибо!