Зал клуба Nuestro Tango встречает нас приятной музыкой. Мягкий свет гирлянд льётся вниз, создавая длинные тени на стенах и отражаясь на паркете и в больших зеркалах. В дальней части зала обустроено место, где члены клуба могут отдохнуть и пообщаться.

Елена начала заниматься танго в сложный жизненный период.

— Если честно, прийти сюда меня подтолкнул развод. Не хватало контакта. Этот клуб по-своему стал для меня отдушиной, — делится она.

И хотя сейчас Елена стоит без партнёра, на её лице улыбка, и к началу танцев она не будет одна.

Милонга — это вечер, где люди собираются общаться и практиковать социальные танцы: танго, вальс и саму милонгу. Мероприятие обычно включает специальную музыку, определённый этикет, приглашения взглядом и движение по линии танца против часовой стрелки.

В основном члены клуба — это взрослые люди, но в последнее время популярность танго растёт, и на занятия всё чаще приходит молодёжь.

Кристабель Линдберг переехала в наш город из столицы, где уже танцевала аргентинское танго. Сначала занятия в Туле ей не понравились, но потом она встретила Александра — и они решили попробовать ещё раз в другом месте. В этом танцевальном клубе они уже больше года.

— Главное — найти своего учителя, который будет вдохновлять, — говорит Кристабель, с улыбкой глядя на проходящего мимо педагога.

Она отмечает, что благодаря танго в её жизни прибавилось эстетики и появилась система: занятия два раза в неделю. Кристабель советует новичкам сразу подобрать удобную обувь. Александр с улыбкой мягко добавляет, что ещё важнее найти партнёра, с которым будет уютно и комфортно.

— Женщине сложно довериться, а мужчине сложно осознать, что у него в руках хрупкое существо, которое можно повредить, — делится Кристабель.

Самое трудное вначале, по её словам, перестать всё контролировать, но моменты, когда это выходит — самые любимые.

— Женщина должна немного дремать, и её не нужно будить, чтобы она целиком расслабилась и отдалась контролю партнёра, — объясняет Кристабель.

Танго — это про коммуникацию — и между двумя людьми, и внутри всего коллектива. За три танца одной милонги мужчина и женщина проживают целую маленькую историю — от знакомства до расставания.

Когда звучит музыка, означающая конец перерыва, Кристабель и Александр выходят на паркет вместе с другими парами. Они выглядят уверенными друг в друге. Никто из танцующих не беспокоится о том, получается что-то или нет. Рука в руке, движения плавные и спокойные. Рождается ощущение, что это пары лебедей. Никто не торопится, ни от кого не ждут подвига. Музыка объединяет всех в единый ритм.

Неподалёку танцует Юлия со своим мужем. Они ходят в этот клуб уже четыре года. Для них было важно найти свой коллектив. Супруги пробовали ходить в разные группы, и сейчас они с теми, с кем им по-настоящему комфортно. Для них эти люди — почти как семья.

Сергей Губарев, основатель клуба аргентинского танго в Туле Nuestro Tango, что в переводе означает «наше танго», аккуратно обходит их, подходя к танцующим левее, — у них появились трудности. Сергей встаёт в пару к девушке и медленно показывает движение, негромко объясняя паре, как сделать его правильно.

Никто вокруг не отвлекается, продолжая двигаться в такт музыке. Каждая пара проводит время в удовольствие, а педагог лишь мягко помогает, когда это кому-то требуется.

Во время перерыва мы берем интервью у Сергея.

— Любовь к танцу вообще и выбор танго в частности, а также желание сделать его делом жизни привели меня к созданию клуба и преподавательской деятельности, — с улыбкой рассказывает он.

На танго приходят разные люди и по разным причинам. Кто-то просто занимается тем, что нравится, кто-то ощущает себя зажатым и хочет раскрыться.

— Чтобы комфортно себя чувствовать, нужно разбираться со своими комплексами. Танцы тут как раз с этим помогают: они дают площадку, на которой можно безопасно пробовать строить отношения, — объясняет Сергей.

К каждому человеку он находит свой подход. Кому-то просто даёт попробовать сделать что-то самому, кому-то объясняет, старается вложить уверенность, что здесь можно дать себе свободу и расслабиться.

Вечер в Nuestro Tango оставляет очень тёплое послевкусие. Здесь учатся доверять, разбираться с комплексами, обниматься, расслабляться и просто получать удовольствие от музыки и движения. Без соревнований и подвигов. Только танго.

Автор текста Татьяна Козырева, автор фото Дарья Ромашкина, студентки направления «медиакоммуникации» ТГПУ им. Л. Н. Толстого.