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Похищение ребенка в центре Тулы: девочка выдумала нападение
Фото Myslo.

Похищение ребенка в центре Тулы: девочка выдумала нападение

Проверка по заявлению о попытке похищения подростка завершена.

Сотрудниками УМВД России по Тульской области проведена проверка по заявлению мужчины о якобы совершенной попытке похищения его 13-летней дочери на перекрестке улицы Советской и Красноармейского проспекта в Туле.

Полицейскими подразделения по делам несовершеннолетних в присутствии матери дополнительно опрашивалась сама девочка, проводились мероприятия по изучению записей камер видеонаблюдения вблизи указанного места, осуществлялась другая оперативная работа по выяснению деталей произошедшего, направленная на розыск лиц, возможно, причастных к содеянному.

В результате проведенных мероприятий, в том числе бесед с ребёнком в присутствии матери, установлено, что девочка сообщила ложную информацию о совершении в отношении неё противоправных деяний, не предполагая, что это вызовет общественный резонанс.

А в дальнейшем она побоялась сказать правду, опасаясь, что её будут ругать родители.

В отдел полиции «Центральный» поступило заявление от матери ребенка, в котором она просит дальнейшую проверку по первоначально поданному заявлению не проводить, так как в отношении её дочери никаких противоправных действий совершено не было, ни физическое, ни психологическое насилие к ней не применялось.
В настоящее время решается вопрос о применении к ребёнку мер воспитательного и общественного воздействия.

 

Напомним, ранее Myslo сообщал, что, со слов ребенка, ее практически белым днем пытались похитить на остановке «Красноармейский проспект» на улице Советской.

Близкие девочки искали очевидцев происшествия и мужчину, который якобы спас ее. Полиция подключилась к поискам.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 12:43 +4
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