«Дикая мята-2017»: это было легендарно

В этом году этнофестиваль «Дикая мята» прошел уже в десятый раз. Третий год подряд его площадкой становится деревня Бунырево Тульской области.

Здесь, под открытым небом, на три дня собрались любители фолк-музыки из разных регионов России — всего более 30 тысяч человек.

По традиции, «Дикая мята» подарила гостям выступление известных российских и зарубежных групп и исполнителей. Хедлайнерами этого фестиваля стали Иван Дорн, БИ-2 и Алексей Кортнев. Как и всегда, посетителей ждала насыщенная развлекательная программа — утренняя гимнастика, ночные кинопоказы, полеты на воздушном шаре, множество интерактивных площадок, выступления уличных театров. Настоящая феерия!

Особым вниманием пользовались артисты тульского театра-студии «Мюсли». Для зрителей они подготовили клоун-мим-спектакль «Тормашки. Обратная сторона Земли».

Вераника Капитонова

— В нашей постановке есть все — и лирика, и комедия, и трагедия, — говорит актриса спектакля Вераника Капитонова. — Спектакль рассказывает о сотворении мира. Чтобы глубже погрузить людей в сюжет, мы создали яркие запоминающиеся декорации и костюмы. Не забыли и про юмор. У нас даже есть космические бабушки, которые перешептываются на лавочках и собирают мусор за недобросовестной молодежью. Мой персонаж тоже комический. Мистер Сэдман — усатый мужичок, который разочаровался в любви. Выйдя на улицу, он купил цветы для своей возлюбленной, но она почему-то не пришла на свидание. Однако он не растерялся и нашел себе новую пассию — среди посетительниц «Дикой мяты». Так, получается, наш спектакль приобретает интерактив: мы общаемся со зрителями и вовлекаем их в свою постановку.

На фестивале была организована и спортивная зона. Здесь все желающие могли заняться скалолазанием, поиграть в пляжный волейбол, попробовать свои силы в бейсболе и показать свое мастерство в баскетболе. Баскетбол, кстати, нашел немало почитателей. Возможно, дело в том, что за матчами наблюдали тренеры и игроки московского клуба ЦСКА — звезды современного профессионального спорта. Однако взгляды очаровательных болельщиц были устремлены вовсе не на них. Девушки поддерживали команду Тульской области — игроков баскетбольного клуба «Алексин».

Евгения Гуталиева

— Ребята очень хотели сыграть на «Дикой мяте», — говорит болельщица тульской сборной Евгения Гуталиева. — Заниматься любимым делом на свежем воздухе всегда приятно. Мы с подругами решили поддержать любимую команду. Ведь после этой игры ей еще предстоит матч в Туле. Два соревнования за один день — это нелегко!

Для гостей «Мяты» работала уникальная выставка картин на состаренном дереве — всего 21 произведение. На холстах — изображения легендарных музыкантов, имена или фамилии которых начинаются на букву J. Среди них — Майкл Джексон, Джон Леннон, Дженис Джопплин и другие.

Илья Калинин (слева) с другом

— Такая «живопись» — новое направление в искусстве, — говорит организатор выставки Илья Калинин. — Процесс создания довольно сложный. Для начала подготавливается дерево: снимаются верхние слои для того, чтобы сделать текстуру и на выходе получить хорошую цветопередачу. Затем — нанесение защитных средств и краски. После каждого этапа должно пройти время, поэтому на одну картину уходит не меньше пяти суток. Мы привезли на «Дикую мяту» свыше 200 картин, 21 из них — для выставки. Некоторые репродукции изготовили специально для фестиваля. Это же так интересно — посмотреть картины, почитать об артистах и вдохновиться!

Посреди площадки фестиваля расположилось яркое искусственное дерево. Подойдя ближе, мы увидели на его ветвях разноцветные ленты. Как оказалось, это самшит колхидский — самое древнее растение в России, ленточки — символ акции по его спасению.

— Самшит колхидский остался еще с периода формирования хребтов в России, — рассказывает организатор акции Сааду Казиев. — Раньше его насчитывалось порядка 5 тысяч гектаров, сейчас осталось всего 4 га. И мы должны сохранить это растения для будущих поколений. Наша организация «Центр природы Кавказа» регулярно обрабатывает деревья от гусениц и паразитов, которые уничтожают стволы. «Дикая мята», как экологичный фестиваль, — отличная площадка для нашей акции по сохранению самшитов. В ней может поучаствовать каждый желающий. Так как самшит — дерево мистическое, то и проект соответствующий: его участники получают обереги на счастье, удачу, любовь и легкую учебу. Одну часть ленты нужно повязать на руку, другую — на дерево — в знак сохранения богатства кроны. Я вижу, что людям это интересно. На нашем дереве уже больше тысячи ленточек!

Несмотря на то, что «Дикой мяте» обещали дождь, погода выдалась солнечной и теплой. От жары спасали небольшие «оазисы» — прохладные места под шатрами. Один из таких уютных уголков организовала компания Tele2 — официальный партнер музыкального фестиваля.

На этой площадке посетители «Мяты» могли бесплатно попить воды, поесть сладкой ваты, подзарядить мобильный телефон и сфотографироваться.

Компания обеспечила всех участников не только комфортной площадкой для отдыха, но и качественным высокоскоростным интернетом и голосовой связью. По словам представителей компании, технические специалисты Tele2 заранее подготовили сеть к увеличившейся нагрузке и установили дополнительное оборудование на базовые станции. В сравнении со средними показателями, в дни мероприятия клиенты оператора передали в 3 раза больше интернет-трафика, что эквивалентно 48 тысячам фотографий или 30 часам потокового HD-видео. А звонков абоненты Tele2 совершили вдвое больше, чем в обычные дни. Уверены, гостям фестиваля было чем поделиться со своими друзьями!

Для желающих всегда быть на связи Tele2 предоставила возможность подключиться, приобрести фирменные смартфоны, роутеры или модемы оператора. При покупке 4G-оборудования участники фестиваля могли на особых условиях посетить «Народную пресс-конференцию» и задать вопросы артистам.

Посетив «Дикую мяту», мы убедились: это событие для всей семьи.

Организаторы продумали развлечения не только для взрослых, но и для детей. Игротеки, мастер-классы, занятия с педагогами, карусели и надувные города — все это ждало юных меломанов на музыкальном фесте. Позаботились организаторы и об условиях размещения. Палаточный лагерь, в котором останавливались гости, был разделен на две зоны — «веселая» и «семейная». Из первого лагеря по ночам доносились песни и звуки гитары — это площадка для большой компании друзей, приехавших оторваться под крутую музыку. Семейный же лагерь — территория тишины. Здесь созданы все условия для отдыха с детьми и даже предусмотрена комната матери и ребенка.

На фестивале также работали рестораны и кафе — в огромном количестве. Еда на любой вкус! Берешь сок, пиццу и ложишься в гамак: наслаждение для ценителей спокойного летнего отдыха. Такое времяпрепровождение можно было легко себе позволить, даже несмотря на большое количество людей. Объединить музыку, драйв, любовь и комфорт — легкая задача для грандиозного фестиваля!

Надежда Чувасова Повсюду афиши: «На „Мяте“ будет Иван Дорн!». Если честно, не очень знакома с его творчеством. Приехала ради других, менее известных, но не менее талантливых исполнителей, — Нуки, Манижа, Sunsay. Если честно, очень поражена масштабами феста: в этом году я приехала сюда впервые и не ожидала, что будет такого количества людей, интерактивных площадок, занимательных мероприятий. Кажется, теперь это моя любовь на всю жизнь!

Татьяна Чувасова Мы с дочкой приехали на фестиваль впервые. Поначалу может показаться, что это молодежное мероприятие, не рассчитанное на взрослую аудиторию. На самом же деле, это не так. Здесь собраны исполнители, музыка которых способна вскружить голову любому человеку. Погружаясь в эту атмосферу, забываешь о каких-то проблемах и отправляешься в беззаботный мир. Это очень круто!

Ирина Пшонкина Шестой раз на «Дикой мяте»! За это время изменилось только местоположение феста, а атмосфера осталась по-прежнему невероятной. Я приехала ради нее, а не ради выступающих исполнителей. Даже не смотрела на афиши: просто знала, что здесь будет как всегда круто!

Наталья Ескина Приехала на «Мяту» третий раз, в основном — ради Манижи и Би-2. Самое невероятное, что здесь есть — это исполнители из других стран. Пожалуй, мы, жители Тульской области, нечасто можем услышать такую музыку вживую, да еще и недалеко от дома.

Павел Чурсин Впервые на «Мяте»! Здесь замечательно. Мои друзья — постоянные гости этого феста, и в этот раз я решил поехать вместе с ними. И вот мы здесь, вшестером. У друга тут своя палатка с едой, а мы не только отдыхаем, но и помогаем ему по работе. Мне нравится, что здесь комфортные условия, даже мобильный можно подзарядить.