Видео sovsport.ru
Болельщики «Спартака» устроили в Туле массовые беспорядки
И это до матча, страшно подумать, что будет после.
Сейчас на фанатском секторе «Спартака» полыхает пиротехника.
«Спартачи сжигают стадион!» – пишет в твиттере спортивный журналист Филипп Папенков.
Матч уже отметился потасовкой и падением болельщика, а также – нападением на билетных перекупщиков.
А между тем в сети появились видеоролики и фото о том, что творилось в центре города перед началом матча «Арсенал-Спартак».
На матч москвичи двинулись организованной колонной:
сегодня, в 17:45, 41 1066 0
сегодня, в 17:33, 17 1295 -1
сегодня, в 17:05, 69 8543 0
сегодня, в 16:51, 330 25366 7
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