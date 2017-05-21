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Болельщики «Спартака» устроили в Туле массовые беспорядки
Видео sovsport.ru

Болельщики «Спартака» устроили в Туле массовые беспорядки

И это до матча, страшно подумать, что будет после.

Сейчас на фанатском секторе «Спартака» полыхает пиротехника.

«Спартачи сжигают стадион!» – пишет в твиттере спортивный журналист Филипп Папенков.

Матч уже отметился потасовкой и падением болельщика, а также – нападением на билетных перекупщиков.

А между тем в сети появились видеоролики и фото о том, что творилось в центре города перед началом матча «Арсенал-Спартак».

На матч москвичи двинулись организованной колонной:

 

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