Туляки съели более 600 кг жареной картошки

Фото пресс-службы администрации города.

В День города на набережной реки Упы туляков угостили вкусными блюдами: жареной картошкой, квашеной капустой, солеными огурцами, бутербродами с салом и ветчиной.

Здесь развернулась полевая кухня, где можно было отведать солдатской гречневой каши с тушенкой. Состоялось и традиционное чаепитие с тульскими пряниками.

Кульминацией празднования стало угощение с гигантской сковороды, на которой пожарили более 600 кг картофеля. Специально для этой акции на берегу Упы провели дополнительные мероприятия по благоустройству. Здесь осуществлено щебенение территории, оборудован подиум, сложена печь из кирпича, соответствующая размеру и весу сковороды. Над печью установлена крыша.

Напомним, сковорода весит 1,7 тонны, диаметр 2,7 метра, изготовлена на металлургическом предприятии «Индустрия Сервис» из чугуна, используемого в пищевом производстве. Ее украшает герб города-героя Тулы, дата основания города и эмблема предприятия.

Еще одной изюминкой праздника стали два гигантских самовара. Один из них — «Царь-самовар». Второй — ледяной. Он изготовлен из настоящего льда и имеет высоту 6 метров.

На набережной Упы скульптор и художник Марина Логунова устроила для туляков мастер-классы по живописи. Скульптуры Марины - Тульское чаепитие, Исторический центр Тулы 1913 года и композиция Свеча на ветру (в Рогожинском парке). В ближайшее время в Туле появится ещё одно творение Логуновой - скульптура городничего. – Я принимаю участие в празднике на набережной Упы впервые. Здесь очень круто! Нам повезло с погодой. Очень хочется пожелать все жителям города, чтобы у них всегда было такое чудесное солнечное настроение как сегодня! А ещё, чтобы все получалось, и как можно больше радости!

Анна и Павел Кузнецовы:

– Мы были здесь в прошлом году и с удовольствием пришли в этом. Мы очень хотим посмотреть фейерверк с набережной. Обещали, что в этом году будет грандиозное шоу. Наш город преображается, Тула меняется в лучшую сторону. Надеемся, что эти позитивные изменения продолжатся. Нашему сыну сейчас исполнится четыре года, он занимается велобегом, поэтому хотелось бы, чтобы появилось больше велодорожек, а ещё дорожек для бега и детских интерактивных зон.