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Забег Дедов Морозов: Центр Тулы замер в гигантской пробке

Забег Дедов Морозов: Центр Тулы замер в гигантской пробке

Сегодняшний легкоатлетический забег Дедов Морозов остановил проспект Ленина и все прилегающие к нему улицы.

Как сообщают корреспонденты Myslo, сейчас в центре Тулы гигантская пробка. Этот сюрприз вызван сегодняшними праздничными мероприятиями по открытию главной городской елки.

Пробка на проспекте Ленина начинается примерно от пересечения с ул. Жаворонкова, стоят Первомайская и Энгельса, Советская и Льва Толстого.

Это улица Фридриха Энгельса. Фото прислали читатели Myslo:


 

Туляки активно переписываются в приложении «Яндекс.Пробки» на эту тему:

А это привет с улицы Льва Толстого (там еще и ДТП):

ГИБДД, конечно, предупреждала туляков о том, чтобы выбирали пути объезда, но вот вопрос – какие пути?

Основная претензия водителей и пассажиров общественного транспорта такова: «Кто придумал назначить мероприятия с перекрытием движения в центре на будний день и час пик?!» – пишут нам читатели в соцсетях и на редакционную почту.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:44 +21
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