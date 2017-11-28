Семья Колушкиных-Ефимовых: «Ёлки новые» – лучшее предновогоднее приключение

Фото Дмитрия Дзюбина.

Туляки Юлия и Саша Колушкины, Виктор Ефимов и Ирина Рыбакон выиграли видео-конкурс и теперь смогут увидеть себя на больших экранах в популярной комедии «Ёлки новые».

В октябре кинокомпания Bazelevs объявила конкурс «Это наши Ёлки». Главный приз – возможность сняться в фильме «Ёлки новые». Для участия в конкурсе нужно было опубликовать семейное видео с хештегом акции.

– Как-то вечером я листала Инстаграм-ленту и вдруг увидела пост о конкурсе. Со снимка доверительно улыбался Дмитрий Нагиев, - говорит Юлия. – Я давно мечтала стать героиней фильма, а тут – такая чудесная возможность! Все случилось машинально: я нашла в архиве видео, где танцует наш дедушка…

– Брейк данс, – продолжает за супругу Виктор.

– Ну... Почти, - смеется Юлия. – Он у нас очень колоритный персонаж: рассмешить может кого угодно. Если честно, даже несмотря на обаяние дедушки, на победу я не рассчитывала: много раз безрезультатно участвовала в интернет-конкурсах. Но вдруг спустя неделю раздается звонок. Обычно я не беру трубку, если вижу незнакомый номер, но в этот раз решила ответить. Оказалось, что звонят из кинокомпании Bazelevs, чтобы поздравить с победой и пригласить в Москву. Помимо нас в конкурсе выиграли еще три семьи – из Воронежа, Ростова-на-Дону и Самары. Я даже не сразу поверила в это. Но потом, осознав, так обрадовалась, что кричала на весь дом!

Оценивали работы и выбирали победителей кинорежиссеры Тимур Бекмамбетов и Жора Крыжовников. 15 ноября они пригласили финалистов на съемки в Москву.

– Подъезжаем к назначенному месту и видим: во дворе стоят съемочные трейлеры, тут и там бегают костюмеры, визажисты, фотографы, - вспоминает Юлия. – Душа ушла в пятки. На мгновение мне показалось, что все это мне снится. Но как только мы вошли в павильон, я почувствовала облегчение: все специалисты, задействованные в подготовке к съемкам, оказались добрыми, приветливыми, искренними людьми. Прошло всего 40 минут, а мы уже готовы – красивые и нарядные. Перед съемками нас предупредили: «Ребята, готовьтесь к тому, что у вас не будет никакого сценария. Просто ведите себя естественно – так, как обычно». И мы расслабились. Саша, правда, поначалу немного боялась и путала имя кролика, который по сюжету был ее питомцем.

– Зато кролик не боялся: он опытный актер, уже пять лет под прицелом камер, - добавляет Виктор.

На съемочной площадке семья Колушкиных-Ефимовых провела три часа. Понадобилось всего три дубля: таким результатом может похвастаться не каждый профессиональный актер.

– Жалко, что дедушка не захотел с нами поехать, – говорит Юлия. – Когда мы его пригласили, он ответил: «Какое еще кино? Я лучше футбол посмотрю».

Увидеть себя на большом экране Колушкины-Ефимовы смогут уже с 21 декабря.

– Обязательно пойдем в кинотеатр всей семьей, да еще и всех друзей позовем, - говорит Юлия.

– Да и, ладно уже, во время титров выйдем к экрану, повернемся к публике и низко поклонимся, – смеется Виктор.

– Вот вы шутите все, – обращается к семье Ирина, – а, между прочим, когда мы еще в Москву ехали, мне был знак свыше. «Сегодня вы сделаете первый шаг к головокружительной карьере», – объявили гороскоп по радио. Так что, дорогие мои, быть нам кинозвездами!