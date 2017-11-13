Ольга Бузова: Мы рождены, чтобы быть счастливыми

Фото Алексея Пирязева.

Ольгу Бузову обычно называют кумиром девочек-подростков. Но, вопреки представлениям, на ее концерт в Туле собралась пестрая аудитория - от школьников и студентов до взрослых, состоявшихся людей. И большинство признаются: в Ольгу они влюбились совсем недавно - после ее музыкального дебюта.

Немного биографии. Впервые об Ольге Бузовой общественность узнала в 2004 году. Тогда девушка пришла на реалити-шоу «Дом-2». Проведя четыре года на «глобальной телестройке», она была признана самой популярной участницей за всю историю проекта.

Дальше - больше. Ольга заявила о себе с новой стороны: девушка выпустила две книги, стала ведущей нескольких медиапроектов и моделью топовых глянцевых журналов. А с 2008 года Ольга – ведущая проекта «Дом-2». Также Бузова известна как актриса, дизайнер одежды и певица. Музыкальную карьеру она начала в 2011 году, но широкую популярность на этом поприще получила год назад, после выхода сингла «Под звуки поцелуев». Песня сразу же оказалась на верхушке хит-парадов и завоевала любовь многочисленных поклонников.

- Мне показали эту композицию прошлым летом, - говорит Ольга. – Тогда я поняла, что хочу ее спеть. Купила, показала близким людям, но все были единодушны: «Зачем тебе это надо, песня ни о чем…» Но если я загораюсь какой-то идеей, то остановить меня сложно. Первую песню я записала еще в браке — получается, что напела себе будущее: «Вопросы без ответов, и слезы не от ветра. Друг друга не слышим, сгораем как вспышки. И нервы натянуты, терпение не вечное…» Так сложилась судьба, это все уже в прошлом. Песня вышла в ноябре, я находилась в сложном эмоциональном состоянии.

К моему начинанию все отнеслись со скепсисом, кроме родных и друзей. А потом «Под звуки поцелуев» взлетела на первое место в российском iTunes и оставалась там две недели.

Помню, как выступала на концерте для «Муз-ТВ» и впервые услышала, как полторы тысячи человек поют со мной. Вышла со сцены и говорю своему помощнику: «Боже, как мне нравится быть на сцене, какой я испытываю кайф!» Дороги назад нет: как бы собаки ни лаяли, караван идет. Я пою и получаю от этого нереальное удовольствие — знаю, что есть огромное количество людей, которому мое творчество близко. Я не претендую на звание оперной певицы, не строю из себя Рианну — я только учусь, занимаюсь вокалом. Пою о том, что беспокоит меня, делюсь настоящими эмоциями. Как выяснилось, моя женская история близка многим — я получаю в социальных сетях сотни историй любви и предательств, меня благодарят за мотивацию жить, работать дальше, как бы трудно ни было. Читаю, плачу, сопереживаю. Это дает силы.

В Туле Ольгу ждали. Это видно по гостеприимству, с которым певицу встречали гости концерта. В руках у некоторых девушек мы заметили рисунки: поклонницы изобразили любимую исполнительницу с микрофоном и книгой в руках. Размахивая картинками, как плакатами на забастовке, тулячки призывали Бузову скорее выйти на сцену.

И вот момент Х настал. Ольга появилась в белом воздушном платье и сразу же обратилась к поклонникам:

- Спасибо, дорогие мои, за ваши глаза и улыбки. Вы – мои люди, и для меня это – главное. И мы созданы для того, чтобы быть счастливыми.

- Да-да! Твои люди всегда с тобой! – дружно скандировали туляки. – Мы – бузовцы!

Зал наполнился теплым, мягким светом. Стало казаться, что Ольга не хочет быть в центре внимания, а пытается просто раствориться в толпе любимых поклонников. Ее взаимоотношения с залом быстро переросли в родственные. Возникло ощущение, будто певица выступает в Туле далеко не в первый раз.

Выступление длилось всего 50 минут. Но этого хватило, чтобы прочувствовать отношение Ольги к своему делу: девушка не просто отработала положенное время, а отдала все силы ради зажигательного перфоманса. Получилось что-то вроде небольшого спектакля: на концерте была и драма, и комедия, и слезы, и улыбки, и ностальгия…

Ольге удалось превратить светское мероприятие в уютный домашний вечер.

Почти за час певица сменила четыре наряда. Каждый образ – новое настроение.

Особенно мощной оказалась лирическая часть концерта. В ней Ольга предстала ранимой, мечтательной девушкой, познавшей разочарование от несчастной любви. Болезненный развод с футболистом Дмитрием Тарасовым, все же, наложил отпечаток на творчество Ольги: оно стало глубже, многограннее, смелее. Такой успех не дает покоя многим деятелям отечественного шоубизнеса. Но ведь многие актрисы, спортсменки и телеведущие начинают петь: почему же все ополчились только на Бузову?

У Ольги на это есть свой ответ:

— Четыре мои песни друг за другом попадали на первое место в российском iTunes, - говорит Ольга. - Причем три первые за час стали лидерами, а «Улететь» — за 15 минут. Такого результата никто из наших артистов не добился. Потом я сняла клип на песню «Привыкаю»: все ждали, что я буду в пайетках и стразах, а вышел стильный крутой мини-фильм. С особым гневом на меня обрушились после концерта в «Олимпийском» — на BigLoveShow мое выступление организаторы признали лучшим, а ведь там выступали все наши артисты. Я сама ставила номер, сшила танцорам костюмы, которые стоят колоссальных денег. У меня была мечта выйти на сцену красиво — я ее исполнила. Кто вам мешает сделать круто? Я давно работаю на телевидении и ко всему привыкла.

Но все-таки я — девочка, ранимая, поэтому меня легко обидеть и вызвать на эмоции.

Больше всего задевало, что мужчины меряются со мной силами, позволяют публичное оскорбление. Было очень неприятно. Меня некому было защитить — я одна все это переносила… Я не хочу позитивную энергетику тратить на высказывания людей, которые меня критикуют. Ведь они этого от меня ждут. Я лучше напишу доброе слово тем, кто меня поддерживает. Мои люди знают, что сейчас я свободна от отношений, одинока и хочу весь творческий потенциал и энергию направить в творчество.

В укор Ольге ставили не только отсутствие таланта. Катя Гордон и Азиза утверждали: Бузова симпатична поклонникам исключительно как человек, и успех ее песен – ни что иное, как следствие популярности, полученной благодаря «Дому-2».

- Я так не считаю, - говорит Ольга. - Популярность в роли телеведущей не гарантирует успех на сцене. У меня были разные проекты, не все заканчивались успешно. Что касается личной жизни, то я пряталась первые месяцы от всех предложений об интервью, ни разу не спекулировала на разводе. Улыбалась, скрывая боль и слезы, выходила в кадр и на сцену на корпоративах и мероприятиях. Люди просто нашли оправдание для своих нелестных комментариев. Не понимаю, почему ко мне столько вопросов. Я пашу как папа Карло — без выходных!

После концерта в Туле Ольга вновь поехала работать: в Серпухове ее уже ждали поклонники.

глас народа

Даниил Склянкин, 16 лет, школьник:

- Говорят, что Бузова плохая певица. Я так не считаю: видно, что она живет на сцене, отдает всю себя творчеству, будто оно – самое главное в ее жизни. У меня даже есть любимая песня – «Мало половин». В клипе еще движение руками прикольное: запоминается, как «крест» в «Санте-Лючии» Квест Пистолз. Ольгу, как ведущую, совсем не знаю. Пару раз попадал на «Дом-2», когда переключал каналы: не зацепило. Иногда видел ее в «Камеди Клаб». Воля и Харламов ее стебали, но этот формат можно понять: такое общение с гостями – не только формат шоу, но и способ заработка.

Ольга Батищева, 35 лет, сотрудник телеканала:

- Я пришла на концерт из-за дочки: ей очень нравится песни Ольги Бузовой. Причем до того, как Ольга начала музыкальную карьеру, дочь вообще не знала о существовании этого человека. Это еще раз доказывает, что Бузова-певица не обязана своей популярностью Бузовой-телеведущей. Я же спокойно отношусь к этому персонажу на эстраде. Ну, делает человек карьеру: в этом деле любые средства хороши.

Никита Бормотов, 25 лет, менеджер:

- Я не ярый фанат Бузовой, отношусь к ней лояльно. Не понимаю, откуда столько негатива вокруг нее: красивая девчонка, веселая, активная, интересная… А что касается голоса, так у нас половина артистов с такой музыкой выступает, и никого это не волнует. Так почему именно на творчестве Ольги общественность делает такой акцент? Она умеет показывать шоу, умеет зацепить зрителя и заставить его сопереживать. У такого человека всегда будут поклонники.

Елена Арсенина, 42 года, работник электростанции:

- Я следила за судьбой Ольги, когда она была участницей «Дома-2». Потом, когда она уже стала ведущей, моя увлеченность немного угасла, да и времени на просмотр телевизора стало меньше. Как Ольга поет, мне нравится. Оптимистичные треки, под которые хочется мечтать и танцевать, - самое то для молодежных тусовок. Дочке подарили два билета на концерт, и вот теперь я здесь.

Из досье «Слободы»

Ольга Игоревна Бузова

Телеведущая, модель, певица, дизайнер одежды.

Родилась 20 января 1986 года в Ленинграде (Санкт-Петербург).

Стала известной в 2004 году как участница телепроекта «Дом-2».

С 2008 года – ведущая «Дома-2».

В 2011 году начала музыкальную деятельность. Первая песня – «Не забывай (2011 год) совместно с репером T-killah. Первая сольная песня – «Под звуки поцелуев» (2016 год).

Была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым (2012-2016 годы). Брала фамилию мужа.

Снялась в пяти фильмах – «Универ», «Зайцев+1», «Бармен», «Бедные люди», «Держи удар, детка».