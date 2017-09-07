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В Туле открыли скульптурную композицию «Место встречи»
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле открыли скульптурную композицию «Место встречи»

Она установлена у здания Тульской областной детской библиотеки. Автор композиции — Зураб Церетели.

7 сентября 2017 года у здания Тульской областной библиотеки открыли скульптурную композицию «Место встречи».

По словам главы Центрального округа Александра Елкина, место для скульптуры было выбрано не случайно. Пересечение проспекта Ленина и улицы Первомайской традиционно было местом, где туляки назначали свидания.

В ближайшее время Центральный округ Тулы украсят новые арт-объекты.

Александр Елкин рассказал, что уже готов проект реконструкции участка от пересечения проспекта Ленина и улицы Первомайской до улицы Жаворонкова.

Автор уникальной скульптуры «Место встречи» — известный российский скульптор, президент Российской академии художеств, народный художник СССР Зураб Церетели. Над воплощением идеи легендарного скульптора трудились представители Российской академии художеств.

Скульптура из бронзы размером 1,3 метра в высоту и 2 метра в длину представляет собой скамейку, на которой сидят мальчик и девочка. Ее установили за счет спонсорских средств городских предприятий и организаций.

На церемонию открытия композиции собрались ученики тульских школ и взрослые жители города. Представители администрации города вручили школьникам редкие издания книг тульских авторов об истории родного края.

«Место встречи» стало вторым подарком нашему городу легендарного скульптора Зураба Церетели. Первый — памятник нашему земляку, писателю Глебу Успенскому — появился на пересечении улиц Менделеевской и Советской в 2015 году.

Галерея
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Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:43 +3
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