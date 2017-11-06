В Туле прошла церемония закрытия кинофестиваля «Шорты»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Мероприятие состоялось в Тульской областной филармонии. В этом году в фестивале приняли участие 229 человек из 15 стран.

В Тульской областной филармонии наградили победителей VIII Международного кинофестиваля коротких фильмов «Шорты». От имени губернатора Тульской области Алексея Дюмина участников и гостей кинофестиваля поприветствовала директор Фонда развития «Перспектива» Юлия Федосеева. В поздравительном адресе главы региона, в частности, говорится:

«За 7 лет кинофестиваль «Шорты» стал одной из визитных карточек Тульской области и привлек внимание тысяч зрителей к короткометражным фильмам. Сегодня это площадка, где молодые режиссеры, актеры и сценаристы могут заявить о себе. Из года в год фестиваль становится все популярнее и уже имеет статус международного. Уверен, что кинофестиваль и дальше будет активно развиваться, и поможет многим молодым талантам войти в мир большого кино».

Организатору фестиваля коротких фильмов «Шорты» Михаилу Канаеву был вручен специальный приз – мини-стедикам (система стабилизации съёмочной камеры для видеосъёмки в движении).

В «Шортах» приняли участие 229 человек из Азербайджана, Беларуси, Грузии, Израиля, Индии, Ирака, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, США, Украины, Чехии и Эстонии. Российский кинематограф представляли жители 43 регионов.

Призеров в номинациях определяли создатели картин, участвующих в фестивале, а также зрители, голосовавшие за фильмы в социальных сетях. К участию в конкурсной программе допускались игровые и анимационные фильмы продолжительностью до 15 минут.