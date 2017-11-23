Вышел в свет клип с тульской порноактрисой Евой Бергер

Она стала партнершей скандального актера Алексея Панина в клипе на песню «Факты».

Клип актера Алексея Панина, который он срежиссировал и в котором он же снимается и поет, наконец увидел свет. Причем выложил его на своем Youtube-канале Стас Костюшкин, хотя до этого отрицал, что песню «Факты» для Панина написал именно он. В клипе снялась тулячка — порноактриса Ева Бергер (она же бывшая учительница из Тулы Надежда Никитина). Текст песенки, мягко скажем, незатейлив. По сценарию Панин едет на свидание к подруге Еве Бергер, а она между тем готовится к бурному сексу. Но своим напором и определенными сексуальными предпочтениями она буквально пугает Панина, и он сбегает от нее, забыв надеть ботинки.

Ранее Myslo сообщал, что скандальный российский актер Алексей Панин пробует себя в качестве режиссера.

«Песню мне подарил мой товарищ Стас Костюшкин. Ева Бергер снимается у меня в клипе в одной их главных ролей. Никакого порно там нет, хотя откровенные сцены есть!» — комментировал Панин журналу Starhit.

«Давно мечтала и наконец-то снялась вместе с Алексеем Паниным. Кино будет огонь», — написала Ева на своей странице ВКонтакте.

Сам Стас Костюшкин отрицал причастность к песне:

«Меня обзванивают новостные издания с историей о том, что Алексей снимает порноклип на мою песню „Факты“. Могу только сказать, что не имею никакого отношения к этому бреду».

Деталями съемочного процесса Ева и Алексей Панин делились в инстаграме.

Правда, в клип почему-то не вошла проанонсированная в соцсетях сцена: Вдоль оживленной автомобильной дороги идет голая Бергер с агитационным плакатом в поддержку кандидата Панина на должность президента на выборах в 2018 году. Интересно, почему?