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Вышел в свет клип с тульской порноактрисой Евой Бергер

Вышел в свет клип с тульской порноактрисой Евой Бергер

Она стала партнершей скандального актера Алексея Панина в клипе на песню «Факты».

Клип актера Алексея Панина, который он срежиссировал и в котором он же снимается и поет, наконец увидел свет. Причем выложил его на своем Youtube-канале Стас Костюшкин, хотя до этого отрицал, что песню «Факты» для Панина написал именно он.

В клипе снялась тулячка — порноактриса Ева Бергер (она же бывшая учительница из Тулы Надежда Никитина). Текст песенки, мягко скажем, незатейлив.

По сценарию Панин едет на свидание к подруге Еве Бергер, а она между тем готовится к бурному сексу. Но своим напором и определенными сексуальными предпочтениями она буквально пугает Панина, и он сбегает от нее, забыв надеть ботинки.

 

 

Ранее Myslo сообщал, что скандальный российский актер Алексей Панин пробует себя в качестве режиссера.

«Песню мне подарил мой товарищ Стас Костюшкин. Ева Бергер снимается у меня в клипе в одной их главных ролей. Никакого порно там нет, хотя откровенные сцены есть!» — комментировал Панин журналу Starhit.

«Давно мечтала и наконец-то снялась вместе с Алексеем Паниным. Кино будет огонь», — написала Ева на своей странице ВКонтакте.

Сам Стас Костюшкин отрицал причастность к песне:

«Меня обзванивают новостные издания с историей о том, что Алексей снимает порноклип на мою песню „Факты“. Могу только сказать, что не имею никакого отношения к этому бреду».

Деталями съемочного процесса Ева и Алексей Панин делились в инстаграме.

Правда, в клип почему-то не вошла проанонсированная в соцсетях сцена: Вдоль оживленной автомобильной дороги идет голая Бергер с агитационным плакатом в поддержку кандидата Панина на должность президента на выборах в 2018 году. Интересно, почему?
 
 

Акция в поддержку @alekseypanin77

Публикация от Eva Berger (@eva_berger1)

сегодня, в 13:40 +1
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