Туляки про двухстороннее движение на Карла Маркса и Кирова: это ад!

По решению городских властей в Туле на улицах Карла Маркса и Кирова 15 декабря открыли двухстороннее движение. А 19 декабря улица Осташева все в том же Пролетарском районе тоже перестала быть односторонней.

Двухстороннее движение все же открыли. В нужных местах стояли регулировщики, отправляя несведущих по правильному пути. Попасть сходу в нужную полосу удавалось не всем: смотрите на нашем видео

Поначалу заторы, аварийные ситуации и пробки на спорных улицах были делом естественным: люди не привыкли, многие не слышали об изменениях схемы движения, а на знаки по привычке и не смотрели – район-то знакомый.

Отсюда – одни сплошные «олени на встречке» да «бараны, выскочившие из-за поворота».

Туляки с воодушевлением делились эмоциями (разными) в социальных сетях. Были и довольные новшеством, но больше все же не очень.

Павел: Первый раз сегодня проехал в начале 8-го вечера из центра в Пролёт. Ничего не изменилось, по К. Маркса ехал, мост стоит как всегда, а вот пересечение Кирова и Ложевой проехал быстрее, ибо все спокойно ехали с одного ряда прямо, а не с трёх пытались в один залезть, обратно таким же путем, вообще супер! Правда, пока народ, думаю, не прочухал. Владимир: Народ там ещё долго не прочухает, особенно люди в возрасте, которые привыкли ездить по старинке. Вчера попытался повернуть на ул. Кирова с ул. Ложевой (по направлению в центр) специально посмотреть на нововведения. Первая проблема: повернуть туда из-за автомобилей, которые в три ряда поворачивают в сторону ДК комбайностроителей. Вторая проблема – это то, что люди не знают, что расходиться нужно левыми бортами, а не правыми. И третья – так это дед на «четверке», который выперся от «Техкома» навстречу, на полосу, по которой ехал я, и упорно сигналил мне. Так что, я думаю, ещё долго не будет порядка там!

Михаил Готесман: Гениальное решение тульских властей об изменении схемы движения на Маркса принесло плоды! Пробка побеждена! Теперь там автостоянка по ходу.

Владимир: Рассмотрим ситуацию, в которой тебе необходимо попасть в Пролетарский район по Демидовской плотине, пробка на которой начинается от остановки «ВОДОКАНАЛ». Далее дорога из двух полос сужается в одну, и многие выезжают на трамвайные пути, продолжают ехать в сторону ул. Пролетарской. А теперь с этих трамвайных путей народ будет поворачивать налево, чем затруднит движение по прямой. А еще на этом светофоре сделали *** выделенный канал для пешеходов, чем заметно снизили пропускную способность этого и без того *** перекрестка!

Зинаида Гомозова: Я в аду! Я ехала сегодня по Демидовской плотине в сторону Пролетарки до «Рио», черт знает сколько времени Пробки как в Москве. Думала, домой не попаду. Кто придумал это всё? Стало только хуже! Сплошь аварийные ситуации, где регулировщики? Несколько дней назад они стояли, и вот их нет и район встал в пробке.

Отмените это всё, верните всё как было!

А вот и про улицу Осташева (видео Андрея Зависнова):

Ну что, ребята, что делать будем? Ждем официальных комментариев от властей и сотрудников ГИБДД. А вы – тоже прокомментируйте нововведение. Вам нравится теперь ездить в Пролетарку теплыми зимними вечерами? Есть истории? Как вы думаете, эти проблемы – явление временное или просто неудачная идея властей? Пишите в комментариях или на Koroleva_u@bk.ru.