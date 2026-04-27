Родители подростка утверждают, что с момента аварии прошло уже полгода, но следствие до сих пор топчется на месте.

Вечером 18 октября 2025 года 16-летний Алексей Рокотян планировал дома посмотреть футбол вместе с отцом. «Локомотив» играл с ЦСКА, и папа с сыном, заядлые фанаты «железнодорожников», с нетерпением предвкушали предстоящее дерби.

Планам Леши не суждено было сбыться: в паре сотен метров от дома он попал в страшное ДТП. Пытаясь объехать на велосипеде притормозившую перед ним машину, парень выехал на встречную полосу, где и влетел в багги, двигавшийся по территории коттеджного посёлка Рождествено (входит в состав гостиничного комплекса «Капитан Клаб». — Прим. авт.) без включенных фар. За рулем автомобиля находился 41-летний Александр Журавлев, который, по словам очевидцев, пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

С момента аварии прошло уже полгода, но расследование обстоятельств ДТП, по словам родителей Рокотяна, заглохло намертво. А это, по их мнению, весьма на руку Александру Журавлеву, так как сроки давности привлечения к административной ответственности истекают через 6 месяцев.

Момент аварии и долгая реабилитация

Момент аварии 16-летний Леша практически не помнит. Говорит, что в кои-то веки решил прокатиться на велосипеде и совсем не ожидал такого финала поездки. После удара выключился на пару минут, а когда открыл глаза, то сразу ощутил ужасную боль:

— Автомобиль передо мной притормозил, а я решил его объехать. И выехал прямо под колеса багги.

Удар был такой силы, что я на пару метров подлетел в воздух.

На какое-то время отключился. Очнулся на асфальте в луже крови. Попытался пошевелиться, но не смог — почувствовал боль такой силы, что захотелось орать. Смутно помню очевидцев, которые подбежали, укрыли меня от дождя. Потом родители появились «в кадре». Дальше опять отключился и пришел в себя уже только в больнице.

В результате аварии у Алексея оказалось сломано бедро, разорваны крестообразные связки, повреждены мениски и вывихнута голень. Впереди еще несколько операций. Затем долгая и трудная реабилитация. Сроки окончательного восстановления, говорят врачи, составят примерно год-полтора.

— Мне больно спать, больно двигаться, — делится Алексей. — Больно оттого, что остался без спорта, — профессионально занимался мотокроссом. При этом человек, по вине которого я оказался в таком положении, даже не соизволил извиниться.

И даже не предложил моей семье никакой компенсации, а ведь на реабилитацию идут огромные деньги.

Уже сейчас мы потратили больше трех миллионов рублей. При этом в чате поселка Александр писал, что он меня чуть ли не на руках отвез в больницу. Хотя на видеозаписях ДТП видно, что он даже не подошел ко мне, а сидел в багги.



Алексей Рокотян.

Что происходило на месте ДТП

Слова Леши подтверждает охранник коттеджного посёлка Вадим Фатеев, который, собственно, и вызвал на место происшествия медиков и ГАИ.

— Услышал хлопок, выбежал из поста охраны и увидел следующую картину: паренек без сознания валяется на дороге, чуть поодаль стоит багги. Сразу позвонил в скорую, обрисовал ситуацию. Накрыл парня какими-то тряпками, чтобы укрыть от дождя. Водитель машины все это время сидел в салоне и не предпринимал никаких действий, чтобы помочь пострадавшему.

На мой взгляд, мужчина был пьян.

Я так считаю, потому что он не мог и пары слов связать, когда его спрашивали о том, что произошло. Отмалчивался даже тогда, когда родители парня прибыли на место и попытались с ним поговорить.



Вадим Фатеев.

Дмитрий Рокотян с женой узнали о ДТП из звонка соседей. Те сообщили, что Леша лежит на асфальте без сознания, но врачи уже в пути.

— Подумалось сразу самое страшное, когда мы увидели сына, лежащего без движения, — вспоминает Дмитрий. — Потом он, слава богу, очнулся и первым делом начал извиняться перед нами. Мол, мы должны были отправиться в долгожданную поездку, а теперь придется ее отменить. Успокоив Леху, я на эмоциях отправился выяснять отношения с водителем багги.

Быстро понял, что ни к чему это не приведет: Журавлев только мычал, вытирая окровавленный нос, который разбил в аварии.

Он, кстати, чуть позже написал, что это я его приложил, хотя на месте была толпа свидетелей, которые видели, что к нему никто не прикасался. Тогда я первый и последний раз общался с Журавлевым — он четко дал понять, что все разговоры будут идти через адвокатов.



Дмитрий Рокотян.

Странности расследования и «неадекватные» требования

Административное дело по факту аварии возбудили моментально. Правда, на этом его расследование, говорит Дмитрий Рокотян, как будто бы и закончилось:

— Долгое время не могли составить схему аварии. В материалы не был добавлен момент столкновения. А потом мы узнали, что Журавлева, который отказался от медосвидетельствования, даже не задерживали, а спокойно отпустили с места ДТП. И вернули ему багги, даже не осмотрев транспортное средство, которое, между прочим, непонятно кому принадлежит. У машины отсутствовали регистрационные номера!



Александр Журавлев сразу после аварии.

Направления на судмедэкспертизу, продолжает Дмитрий, он тоже добился с трудом. И до сих пор у него на руках не имеется никаких официальных заключений от экспертов.

— Складывается ощущение, что кто-то влияет на ход расследования, — продолжает Дмитрий, — в надежде, что потерпевшие плюнут на все и пойдут на мировую.

Как это уже было в 2011 году: по вине Журавлева произошла смертельная авария, но он отделался условным сроком.

Договорился с отцом погибшего на компенсацию в 2 миллиона рублей. А вот наш запрос о материальной компенсации Журавлев счел неадекватным. Хотя изначально писал моей жене, что готов оказать финансовую помощь. Потом передумал и начал утверждать, что это мой сын виноват в ДТП, что все решится в суде. А мы и не против суда, лишь бы дело до него дошло, а не замялось!



Реабилитация Алексея займет примерно полтора года.

Что говорит Журавлев

А вот Александр Журавлев, в свою очередь, утверждает, что никогда не отказывался помочь Алексею. Но, конечно, в пределах разумного:

— Я извинялся перед мальчиком и не один раз, несколько раз выходил на семью Рокотян. И это они сказали, что будут общаться со мной только через адвоката.

Мои предложения о помощи не были услышаны.

А я могу сказать, что еще раз выражаю глубокое сожаление о ситуации, которая произошла с Алексеем в тот день. Желаю ему скорейшего выздоровления!



Александр Журавлев.

В беседе с журналистом Myslo Александр Журавлев отметил, что не считает себя виновником аварии. Мужчина также напомнил, что от ДТП не застрахован никто и на дороге может случиться всякое. И добавил, что от медосвидетельствования отказался по личным причинам, озвучить которые не желает.

— Я вижу ситуацию следующим образом: еду по посёлку, и из ниоткуда в меня врезается велосипедист, — завершает Александр. — То же самое мы видим на записях камер, которые имеются в распоряжении органов. Нам остается только ждать результатов расследования.