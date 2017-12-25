Стыдно за земляков: За три недели туляки испортили 14 пар коньков на Губернском катке

Фото Алексея Пирязева.

Губернский каток в самом центре Тулы официально открылся 8 декабря, но первые посетители опробовали искусственный лед катка уже первого числа.

Сам каток бесплатный, и изначально, чтобы получить коньки, достаточно было оставить в пункте проката в залог паспорт. Но спустя неделю за выдачу одной пары стали брать 2000 рублей.

Как пояснили Myslo работники пункта проката, введение денежного залога — мера вынужденная. Всего за неделю с момента открытия катка 14 пар коньков пришли в негодность.

И это притом, что изначально для катка было закуплено 100 пар коньков разных размеров!

Как же туляки умудрились порвать коньки?! Неужели так:

Главная причина — несоблюдение правил пользования коньками.

Некоторые посетители брали коньки с открытия — в 10.00 и, вдоволь накатавшись, закрывали в шкафчиках в раздевалке промерзшие и промокшие коньки, а ключ от шкафчика хитрецы забирали с собой. Причем в один шкафчик умудрялись запихнуть сразу несколько пар.

Видимо, походив по кафе и магазинам, отдохнув, возвращались через несколько часов на каток, брали коньки и снова катались. Сотрудникам пункта проката говорили: мол, в очереди стоять не хотелось!

Мало того, что другим посетителям коньки были недоступны весь день, так еще и хранилась они неправильно.

После каждого выхода на лед коньки должны просушиваться в специальных боксах. Если этого не сделать, то они очень быстро приходят в негодность.

В правилах пользования катком прописана сумма ущерба за испорченные коньки — 2 000 рублей. Но нарушители отказывались платить и попросту сбегали.

Спустя неделю было принято решение ввести залог в 2000 рублей за пару коньков. Результат не заставил себя ждать — за две недели испорченной оказалась лишь одна пара. Повредившим коньки залог не вернули, а на эти деньги купили новую пару.

что нельзя делать на катке

Курить! От упавшего пепла и окурков лед портится, господа присяжные!

Также правила запрещают сидеть на ограждении.

Выходить на лед в обуви. На подошвах ботинок остается реагент, которым посыпают дороги. Под влиянием этого химического состава лед тает, образуются лунки. На лед можно выходить без коньков, но в этом случае обязательно нужно использовать бахилы.

Сотрудники катка признаются, что физически не могут проследить за всеми, кто выходит на лед, ведь за день здесь бывает более тысячи человек.

Губернский каток будет работать в Туле до 1 марта 2018 года. Уникальная технология ледовой площадки позволит тулякам кататься здесь в любую погоду. Размер ледового покрытия — 25×40 метров, одновременно кататься на нем могут до 50 человек. Ледовая площадка работает ежедневно с 10.00 до 22.00 абсолютно бесплатно, прокат коньков также бесплатный.