Мужчину заподозрили в краже кильки и он очень огорчился.

В Богородицке местный житель Евграф З. признан виновным в нанесении побоев. Преступление произошло еще в прошлом мае.

6 мая 2025 года пьяный ранее судимый обвиняемый зашел в местное отделение почты. Мужчина внимательно изучал товар, находившийся на прилавке. Особенный интерес у него вызвала банка кильки.

Начальница почты, увидев, что Евграф пьян, порекомендовала ему немедленно поставить кильку на прилавок и уйти. Женщина заявила, что он, вероятно, хочет украсть товар, и она не позволит ему это сделать.

Возмущенный Евграф отложил кильку, а потом метнул в голову начальнице почты бутылку коньяка, которая была у него в руках. Бутылка разбилась, женщина получила незначительные повреждения.

В ходе судебного процесса Евграф признал вину и извинился. Приговором суда ему назначено наказание в виде принудительных работ сроком на 1 год 7 месяцев с удержанием 15% зарплаты в доход государства.