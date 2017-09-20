Массовая эвакуация в Туле: Что о ней известно к этому часу

После серии анонимных звонков о заложенных бомбах в разных концах России были проведены эвакуации в различных учреждениях: школах, вузах, торговых центрах, вокзалах. Первые атаки телефонных террористов были зафиксированы в стране 11 сентября.



География звонков обширна: массовые эвакуации прошли в Перми, Челябинске, Брянске, Владивостоке, Магадане, Омске, Рязани и Южно-Сахалинске, Уфе, Екатеринбурге, Ставрополе. Рекордсменами стали Ставрополь (42 эвакуированных объекта) и Омск (56 объектов, примерно 7 тысяч человек).



Вчера, 19 сентября, «заминировали» Орел, а сегодня волна дошла до Тулы и Калуги. Первые сообщения в социальных сетях об эвакуации стали поступать около 11.30. И дальше – как снежный ком.

Как стало известно Myslo, на телефон 112 поступило сразу несколько телефонных звонков о заминировании крупных объектов в городе.

Причем конкретных адресов звонившие не назвали, поэтому эвакуация носит массовый характер. Сейчас здания проверяются, люди эвакуированы.

В Туле эвакуировали ТЦ, учебные заведения (в том числе и Кванториум), здания районных администраций, ярмарки и рынки, проверяют жилые дома. В центре Тулы перекрыты тротуары в районе проверяемых объектов. Возле здания регионального правительства усилены меры безопасности.

В образовательных учреждениях (лицей № 2, гимназия № 1 и др.) по телефону комментируют, что это «учебная тревога».

Полиция привлекает в город дополнительные силы, так как местная кинологическая служба полностью задействована.

К счастью, пока ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось.

Массовой истерики и паники нет, полиции и МЧС удается справляться с запросом на обследование зданий и эвакуацию людей.





Источник: По счастью, ни одно из десятков сообщений о минировании не подтвердилось. Нет массовой истерии и паники, людям удается держать себя в руках, а экстренным службам – как-то справляться с потоком запросов на помощь.Источник: https://versia.ru/kto-i-zachem-terroriziruet-rossiyan-lozhnymi-zvonkami-o-zaminirovanii-mest-massovogo-skopleniya-lyudej





Источник: По счастью, ни одно из десятков сообщений о минировании не подтвердилось. Нет массовой истерии и паники, людям удается держать себя в руках, а экстренным службам – как-то справляться с потоком запросов на помощь.Источник: https://versia.ru/kto-i-zachem-terroriziruet-rossiyan-lozhnymi-zvonkami-o-zaminirovanii-mest-massovogo-skopleniya-lyudej





Источник: По счастью, ни одно из десятков сообщений о минировании не подтвердилось. Нет массовой истерии и паники, людям удается держать себя в руках, а экстренным службам – как-то справляться с потоком запросов на помощь.Источник: https://versia.ru/kto-i-zachem-terroriziruet-rossiyan-lozhnymi-zvonkami-o-zaminirovanii-mest-massovogo-skopleniya-lyudej

В Калуге одновременно с Тулой сообщают о том, что как минимум из 16 зданий эвакуированы люди, в том числе это администрация калужского губернатора и местные школы (об этом сообщает Regnum).

Правоохранительные органы Тульской области (МЧС, УМВД, Росгвардия, ФСБ) воздерживаются от комментариев.

В Калуге же ситуацию сегодня прокомментировал начальник Главного управления МЧС по Калужской области Валерий Клименко (в интервью местной телекомпании «Ника»):

– По предварительной информации, на телефон 112 пошли звонки о том, что заминированы здания на территории Калужской области. В соответствии с звонками есть алгоритм действий всех служб. В соответствии с этими алгоритмами проходят сейчас все мероприятия — эвакуации. По тем объектам, которые определены, эвакуированы все. Сейчас проводится проверка данных объектов — здания обследуют взрывники и собаки.

Калужская же полиция сегодня в 13.00 обратилась ко всем автомобилистам с просьбой не выезжать на дороги:

– В связи со сложной транспортной обстановкой в центральной части города Калуги просим граждан воздержаться от поездок на личном транспорте.

И, кажется, это действительно дельный совет: вчерашние пробки, умноженные на сегодняшнюю эвакуацию, эффект могут дать неожиданный. А погода как нельзя лучше способствует пешим прогулкам.

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Как сообщил РБК со ссылкой на источник в МВД, звонки о минировании различных общественных объектов в городах России поступали из Брюсселя.

По словам собеседника издания, на закрытом межведомственном совещании МВД и ФСБ силовики рассмотрели версию о том, что участники неизвестной международной хакерской группировки написали специальную программу, позволяющую формировать поток телефонных звонков, для них использовалась IP-телефония.

Участник совещания рассказал изданию, что силовики установили, что сообщения о минировании школ в Москве в течение 15 минут сопровождались 18 звонками на пульт скорой помощи. «Эти звонки были идентифицированы как звонки, выполненные из Брюсселя», — добавил источник из МВД.