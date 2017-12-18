Алексей Учитель: «Мою «Матильду» проверили 43 раза, но «клубнички» так и не нашли»

Фото пресс-службы музея-усадьбы «Ясная Поляна»

В «Ясной Поляне» побывал один из самых титулованных режиссеров отечественного кино. Каждый фильм Алексея Учителя непременно становится культурным событием, и «Матильда» не стала исключением. Даже скорее наоборот — едва ли можно вспомнить еще какую-то картину, которую так живо и бурно обсуждали еще до выхода ее в прокат.



Михалина Ольшанска и Ларс Айдингер.

Алексей Учитель снял фильм о последнем русском императоре и балерине, утвердившей славу русского балета. Фильм рассказывает о романтических взаимоотношениях наследника российского престола Николая Романова (Ларс Айдингер) и балерины императорского театра Матильды Кшесинской (Михалина Ольшанска). Действие фильма происходит с момента знакомства 22-летнего цесаревича и 18-летней танцовщицы в 1890 году и до момента коронации Николая с супругой Александрой Федоровной в 1896 году.

Перед просмотром картины Алексей Ефимович сказал:

– Я приезжаю в Тулу, в «Ясную Поляну», не в первый раз. Здесь всегда замечательная атмосфера, всегда по-доброму смотрят фильмы. Но, может, сразу после просмотра фильма мнение изменится, надеюсь, не сильно (улыбается).

Но режиссер зря волновался. Когда прошли финальные титры и в зале зажегся свет, зрители зааплодировали.

– Спасибо вам большое! — сказал Учитель. — Я рад, что вам понравилось. Я очень горжусь музыкой в этом фильме. Ее написал американский композитор Марко Белтрами. Очень долгие были переговоры… Нам была назначена семизначная сумма, и не в рублях. Но мы сказали, что можем заплатить в десять раз меньше. Нам было вежливо сказано: когда отснимете — покажите нам. Тем не менее, когда мы сняли половину фильма и отправили этот материал Марко, он согласился на ту сумму, которую мы могли заплатить.

И еще я его «купил» тем, что сказал: «Музыку будет записывать оркестр Мариинского театра, а дирижировать сам Валерий Гергиев».

При этом договорённости еще не было, но я решил рискнуть… Гергиев прилетел в этот же день — одна небольшая репетиция, и сразу начали писать музыку. Мощь этого оркестра придала определенные краски фильму. Валерий колоссально много сделал для «Матильды». Две недели театр был полностью в нашем распоряжении.



16 декабря 2017 г. Алексей Учитель в ДК «Ясная Поляна».

— Алексей Ефимович, как к Вам пришла идея этого фильма?

– Сначала я собирался делать фильм «Дно». Это станция в Псковской губернии, где государь принял отречение. Эти три дня 1917-го… Идея же фильма о Матильде Кшесинской принадлежит не мне, но меня тема заинтересовала не как основа для байопика о балерине, а как история взаимоотношений цесаревича, наследника престола и Матильды, где будущий император предстаёт не статуей или иконой, а живым человеком, думающим, сомневающимся, страстно влюблённым, способным не только на решительные поступки, но и на глубокие переживания. За четыре года их любовной истории было так много мистических, эмоциональных моментов, что они повлияли на будущего императора. И я думаю, даже на то, что с нами происходит сейчас. Я верю в эту любовь, верю, что она была искренней и обоюдной.



Михалина Ольшанска в роли Матильды Кшесинской.

— В этом фильме сочетаются мелодрама, драма и триллер. И все же какие факты из этого фильма имели место, а что — художественный вымысел?

– Вся наша жизнь — это триллер, в любую секунду что-то происходит у нас. Когда-то страшное, когда-то счастливое. Такие факты, как крушение царского поезда, свадьба, коронация, события на Ходынском поле, — абсолютно достоверные. Но есть обстоятельства, о которых мы не можем нигде прочитать, особенно когда герои оставались вдвоем. Тогда имеет место авторская версия. В «Матильде» Данила Козловский в первый раз в жизни сыграл не главную роль, нам пришлось три месяца уговаривать его (смеется). У его персонажа есть свой прообраз — английский офицер, у которого была невеста и она была знакома со старшей сестрой Матильды. Он побывал в их доме, увидел Матильду, влюбился в нее. В итоге невеста повесилась, а он сошел с ума.



Данила Козловский в фильме «Матильда».

— Как Вы подбирали актеров для фильма?

– Выбор актеров зависит от сценария. Я стараюсь во многих своих картинах открывать новые имена. Если я приглашаю известных артистов, то стараюсь предлагать им то, что они еще ни разу не играли. Тогда это интересно. Например, Сергей Гармаш практически всегда играет один типаж, его трудно было представить в роли императора. Когда я ему это сказал, у него сделались круглые глаза… Но все получилось. Ингеборге Дапкунайте я предложил роль матери Николая, и она, к моему удивлению, сразу согласилась.



Ингеборга Дапкунайте в фильме «Матильда».

Евгению Миронову я предложил небольшую неожиданную роль директора Императорских театров, и он с радостью его сыграл. Но я не стремился собрать в «Матильде» имена. Можно пригласить десять гениальных актеров, но фильм получится плохой. Важно подобрать их по характеру. Первое, что я спрашиваю у актеров: «В каком театре вы играете?» Когда отвечают: «Я только в кино», – больше не разговариваю. Если человек не на сцене и нет контакта с живым зрителем, то нет и театрального тренинга, из которого рождается профессиональный актер.



Михалина Ольшанска в роли Матильды.

Актрису на роль Матильды я искал полтора года. Ездил по стране, смотрел балерин и не балерин, актрис и не актрис. На эту роль пробовалась прима-балерина Диана Вишнёва, я вел переговоры с агентом Киры Найтли. Почти было отчаялся, как на пробы приехала только что окончившая театральное училище польская актриса Михалина Ольшанска. Я попробовал ее в коротком эпизоде и понял, что Матильда нашлась! Было в ней что-то такое неуловимое, что очень сочеталось с характером балерины. Сейчас Михалину активно снимают в Европе, думаю, из нее вырастет большая звезда.

– Еще до выхода фильма было очень много споров об исторической канве... Насколько исторически достоверно воспроизведены события?

– Безусловно, у каждого режиссера есть собственный редактор и собственное ощущение, которое не должно расходиться с законами государства. Никакой вольной трактовки в фильме нет, эта история любви была. Слухи о тех, кто высказывался против этой картины, сильно преувеличены. Депутат Госдумы Наталья Поклонская говорила, что у нее 100 000 подписей, а мне даже в УМВД показали эти письма, и это все подделка. Я сказал ей одну вещь: «Все свои отрицательные отзывы Вы можете оставить такими же, но только посмотрев фильм, тогда они будут обоснованны». На что она ответила: «Мне незачем смотреть».

Я не понимаю, это сумасшедший дом или что? Вся жизнь Николая II была открыта, почему надо запрещать ее показывать?

Заслуга государства в том, что оно четко сказало: «Фильм не нарушает закон, его можно смотреть всем». Было выдано прокатное удостоверение. Но мне обидно, что многие ходят смотреть фильм из-за этого скандала, все ожидают увидеть «клубничку». Это изначально неправильный посыл, и это очень расстраивает меня. Я бы никому не пожелал такого пиара. Наша картина прошла 43(!) проверки, и ни одного нарушения выявлено не было.

– Алексей Ефимович, поделитесь своими дальнейшими творческими планами.

– Следующим летом начну снимать фильм, который пока называется «47» и он будет связан с Виктором Цоем. Я знал его лично, снимал его, ездил с ним на гастроли. Я был на месте аварии, в которой погиб Виктор, разговаривал со следователем. Фильм будет о трех днях, во время которых тело Цоя везли из Юрмалы в Ленинград. В автобусе везли гроб, там же находились жена, сын, продюсер, два музыканта. Все эти люди ехали три дня вместе, и за это время произошло много интересных событий. Это будет художественный фильм, но актера, играющего Цоя, не будет. Если он и будет появляться, то только в тех документальных кадрах, которые у меня есть. Мы уже получили финансирование, в апреле начнем готовиться к съемкам. Сейчас снимаются еще два фильма о Цое, но конкуренции я не боюсь. Ну а дальше у меня совсем серьезное дело — съемки фильма по книге английского писателя Джулиана Барнса «Шум времени» о композиторе Шостаковиче.

Из досье Myslo

Алексей Ефимович Учитель

Родился 31 августа 1951 г. в Ленинграде.

Кинорежиссёр, заслуженный деятель искусств РФ, народный артист России.

Художественный руководитель киностудии «Рок».

С 2010 года — президент Международного кинофестиваля документального, короткометражного игрового и анимационного кино «Послание к Человеку».

Семья: жена, два сына.

Избранная фильмография: «Мания Жизели», «Дневник его жены», «Прогулка», «Космос как предчувствие», «Пленный», «Край», «Восьмерка», «Матильда».