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В Туле завершились противоаварийные работы на доме по улице Смидович
Фото Алексея Пирязева.

В Туле завершились противоаварийные работы на доме по улице Смидович

Весной инвестор планирует приступить к надстройке новых этажей на здании.

Инвестор завершил противоаварийные работы в доме по ул. Смидович, 6 в Туле. Работы выполнены раньше запланированного срока, чтобы жители дома могли встретить Новый год в своих квартирах.
 
Угроза обрушения наружной стены дома (1958 года постройки) возникла еще в 2007 году. Однако решить проблему за счет бюджета не представлялось возможным – все квартиры в доме приватизированы. 
 
Весной 2017 года трещины в стене достигали 40 см. Тогда же появился и инвестор ООО «ЕР-МЕНЕДЖМЕНТ», изъявивший желание помочь жителям дома. Летом с их согласия началась комплексная реконструкция.  Она подразумевает увеличение площади существующих квартир и этажности здания с четырех до девяти.
 
Первый этап, включающий противоаварийные работы должен был завершиться еще в сентябре. За счет инвестора были арендованы квартиры для всех жителей двух временно отселенных подъездов. Все переехали, кроме одной женщины – она категорически отказывалась временно покидать свое жилье, что тормозило работы и увеличивало их стоимость. Стена была укреплена, но начинать ее разбор, чтобы затем выкладывать новую стену было невозможно при наличие одной жилой квартиры. 
 
В связи с этим соседи подали в суд на несговорчивую соседку. 29 ноября, спустя три судебных заседания, она заключила мировое соглашение и переехала на съемную квартиру. 
 
Инвестор сразу же приступил к работам. Их удалось выполнить достаточно быстро и теперь жители могут вернуться в квартиры и отпраздновать Новый год в своем доме. 
 
 
Аварийно-восстановительные работы велись по специально разработанной для данного дома технологии. Часть стены первого этажа была полностью разобрана и восстановлена. Данный этап работы завершается, жители возвращаются в свои квартиры.
 
Генеральный директор ООО «ЕР-МЕНЕДЖМЕНТ» Эльдар Тагиев рассказал, что компания планирует запатентовать технологию реконструкции таких домов.
 
Сейчас готовится проект основной реконструкции, после праздников он будет направлен на экспертизу. В апреле планируется начать уже реализацию основного этапа реконструкции дома – надстройка этажей.
 
 
– В нашей команде работают люди, которые являются держателями патентов на уникальные технологии, которые мы применяем в реконструкции этого дома, – пояснил Эльдар Тагиев.
 
В доме будет 9 этажей, 70 квартир, лифты в каждом подъезде. Площадь комнат будет увеличена, в каждой квартире будут лоджии. Также для надстройки будет залит отдельный фундамент, проложены новые коммуникации.
 
 
В Туле в настоящее время 354 дома признаны аварийными, 39 домов планируется расселить в 2018 году (что составляет порядка 11,7 тыс. кв. м). Единовременно решить эту проблему невозможно – требуется большая сумма. Проект же реконструкции дома на Смидович, 6 можно назвать пилотным, потому что в случае его успешного завершения, данную технологию можно будет применять на всей территории региона. 
 
Заместитель главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Мурзин подчеркнул важность проекта по реконструкции и отметил, что это один из эффективных способов борьбы с аварийным жильем. 
 
Для строительства дома создан жилищно-строительный кооператив «Смидович, 6» и создан одноименный сайт, на котором опубликованы все проектные документы и технические заключения. 
Галерея
В Туле завершились противоаварийные работы на доме по улице Смидович, Фото: 1
В Туле завершились противоаварийные работы на доме по улице Смидович, Фото: 2
В Туле завершились противоаварийные работы на доме по улице Смидович, Фото: 3
В Туле завершились противоаварийные работы на доме по улице Смидович, Фото: 4
В Туле завершились противоаварийные работы на доме по улице Смидович, Фото: 5
В Туле завершились противоаварийные работы на доме по улице Смидович, Фото: 6
В Туле завершились противоаварийные работы на доме по улице Смидович, Фото: 7
В Туле завершились противоаварийные работы на доме по улице Смидович, Фото: 8
В Туле завершились противоаварийные работы на доме по улице Смидович, Фото: 9
В Туле завершились противоаварийные работы на доме по улице Смидович, Фото: 10
В Туле завершились противоаварийные работы на доме по улице Смидович, Фото: 11
В Туле завершились противоаварийные работы на доме по улице Смидович, Фото: 12
В Туле завершились противоаварийные работы на доме по улице Смидович, Фото: 13
В Туле завершились противоаварийные работы на доме по улице Смидович, Фото: 14
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Сюжет: Реконструкция дома №6 по ул. Смидович
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