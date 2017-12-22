В Туле завершились противоаварийные работы на доме по улице Смидович

Фото Алексея Пирязева.

Инвестор завершил противоаварийные работы в доме по ул. Смидович, 6 в Туле. Работы выполнены раньше запланированного срока, чтобы жители дома могли встретить Новый год в своих квартирах.

Угроза обрушения наружной стены дома (1958 года постройки) возникла еще в 2007 году. Однако решить проблему за счет бюджета не представлялось возможным – все квартиры в доме приватизированы.

Весной 2017 года трещины в стене достигали 40 см. Тогда же появился и инвестор ООО «ЕР-МЕНЕДЖМЕНТ», изъявивший желание помочь жителям дома. Летом с их согласия началась комплексная реконструкция . Она подразумевает увеличение площади существующих квартир и этажности здания с четырех до девяти.

Первый этап, включающий противоаварийные работы должен был завершиться еще в сентябре. За счет инвестора были арендованы квартиры для всех жителей двух временно отселенных подъездов. Все переехали, кроме одной женщины – она категорически отказывалась временно покидать свое жилье , что тормозило работы и увеличивало их стоимость. Стена была укреплена, но начинать ее разбор, чтобы затем выкладывать новую стену было невозможно при наличие одной жилой квартиры.

В связи с этим соседи подали в суд на несговорчивую соседку. 29 ноября, спустя три судебных заседания, она заключила мировое соглашение и переехала на съемную квартиру.

Инвестор сразу же приступил к работам. Их удалось выполнить достаточно быстро и теперь жители могут вернуться в квартиры и отпраздновать Новый год в своем доме.

Аварийно-восстановительные работы велись по специально разработанной для данного дома технологии. Часть стены первого этажа была полностью разобрана и восстановлена. Данный этап работы завершается, жители возвращаются в свои квартиры.

Генеральный директор ООО «ЕР-МЕНЕДЖМЕНТ» Эльдар Тагиев рассказал, что компания планирует запатентовать технологию реконструкции таких домов.

Сейчас готовится проект основной реконструкции, после праздников он будет направлен на экспертизу. В апреле планируется начать уже реализацию основного этапа реконструкции дома – надстройка этажей.

– В нашей команде работают люди, которые являются держателями патентов на уникальные технологии, которые мы применяем в реконструкции этого дома, – пояснил Эльдар Тагиев.

В доме будет 9 этажей, 70 квартир, лифты в каждом подъезде. Площадь комнат будет увеличена, в каждой квартире будут лоджии. Также для надстройки будет залит отдельный фундамент, проложены новые коммуникации.

В Туле в настоящее время 354 дома признаны аварийными, 39 домов планируется расселить в 2018 году (что составляет порядка 11,7 тыс. кв. м). Единовременно решить эту проблему невозможно – требуется большая сумма. Проект же реконструкции дома на Смидович, 6 можно назвать пилотным, потому что в случае его успешного завершения, данную технологию можно будет применять на всей территории региона.

Заместитель главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Мурзин подчеркнул важность проекта по реконструкции и отметил, что это один из эффективных способов борьбы с аварийным жильем.

Для строительства дома создан жилищно-строительный кооператив «Смидович, 6» и создан одноименный сайт, на котором опубликованы все проектные документы и технические заключения.