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Как в Освенциме: Водитель тульской маршрутки уволен за надпись Arbeit macht frei
Фото DmitryS и ТК «ПАП».

Как в Освенциме: Водитель тульской маршрутки уволен за надпись Arbeit macht frei

После публикации на Myslo перевозчик убрал кощунственную надпись с маршрутки.

После жалобы пользователя портала Myslo руководство компании-перевозчика ООО «ТК «ПАП» и собственник транспортного средства вычислили маршрутку, надпись на немецком содрали, а самого водителя и механика уволили.

Надпись на 32-м маршрутном такси Arbeit macht frei (дословно с немецкого «Труд делает свободным») в районе областной больницы взволновала нашего читателя DmitryS, и он опубликовал об этом блог в «Народном журналисте»:

– Всему миру известны железные ворота с циничной надписью Arbeit macht frei, которые стали символом страданий сотен тысяч людей, прошедших через лагерь смерти в Освенциме. Этот же издевательский лозунг размещался нацистами над главными воротами в таких же лагерях – в Заксенхаузене, Терезине и других.

Использование этих лозунгов в Германии, например, преследуется в уголовном порядке. У нас, видимо, нет, и поэтому умственных инвалидов они притягивают.

Лишний раз убедился в этом, когда находился на остановке „Областная больница“ в эту субботу. Такие мелочи, как недопустимость кощунственного отношения к памяти погибших и замученных в лагерях смерти, водителей маршруток в Туле интересуют в последнюю очередь. Не знаю, что по замыслу этого „креативного“ водилы должны думать и чувствовать люди, которые его увидят и прочитают. У меня это вызвало только чувство отвращения. Думаю, что это недопустимо как минимум с этической точки зрения.

Фото было сделано 16 декабря на остановке общественного транспорта «Областная больница» города Тулы.

Сегодня, 19 декабря, в редакцию Myslo прислал письмо гендиректор ООО «ТК «Пассажирские автоперевозки»:

– ООО «ТК «ПАП» в лице генерального директора Шолохова В. С. и собственник транспортного средства М 797 УВ 71 Забельникова С. В. просят прощение за циничную надпись на заднем стекле автобуса.
Надпись находилась под другой рекламой, которая была смыта в результате автоматической мойки.
 
Циничная надпись уничтожена. Водители автобуса и механик, выпустивший на линию автобус, уволены. Машина снята с линии.
 
С уважением,
Шолохов В. С.
 
В подтверждение слов в редакцию выслали фото автолайна:
 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 15:45 +8
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