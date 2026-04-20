Никита Савельев о детских травмах, «боязни белого халата» и о том, почему врач должен разбираться в мультиках

Ему всего 29, а он уже два года работает заведующим неотложным кабинетом Тульской детской областной клинической больницы. Интервью с Никитой Савельевым — только для читателей Myslo.

— Никита Сергеевич, почему вы выбрали медицину делом своей жизни?

— Мысли о медицине пришли ко мне еще в школе. Я учился в Москве, в Первом образовательном комплексе, школа № 274. В старших классах мне очень повезло с учителем химии и биологии, было очень интересно на уроках, и я стал увлекаться этими предметами. В моей семье медиков нет, я первый. Так что путь в медицину я выбрал благодаря своему школьному учителю Любови Ивановне.

А вот высшее образование я приехал получать в Тулу, в Медицинский институт ТулГУ — у меня здесь живет бабушка. Так что я перебрался поближе к родне, да и жил напротив института.

— А почему травматология?

— После третьего курса мы могли получить сертификаты среднего медицинского персонала — медбрата, и я выбирал между травматологией и оториноларингологией. В Ваныкинской больнице посмотрел на работу и того и другого отделения, выбрал травматологию. Здесь всегда много работы, много сложных случаев, неотложных состояний, и результат оказания помощи виден сразу — это приносит удовольствие.

Три с половиной года я проработал медбратом в больнице скорой помощи и понял, что хочу стать врачом-травматологом. В вузе выбрал эту специализацию и после шести лет института два года ординатуры посвятил травматологии.

Когда начался ковид, я работал в госпиталях в санатории «Слободка» и в манеже Центрального стадиона «Арсенал» — сначала медбратом, потом терапевтом. В 2020 году окончил институт, а в 2022-м получил специализацию травматолога-ортопеда.

— Сейчас вы детский травматолог. Как работается с детьми? — Я никогда не думал, что свяжу свою жизнь с детьми. Но когда пришёл работать в детскую травматологию — она тогда ещё располагалась на базе Ваныкинской больницы, — увидел очень хороший коллектив, отличных наставников и взял целевое направление на обучение именно в детскую травматологию и ортопедию. А в 2020 году мы переехали в новое здание на улице Бондаренко, его построили рядом с Детской областной клинической больницей. Все оборудование здесь новое и современное. У нас крутой цифровой рентген, подоскоп, с помощью которого мы осматриваем стопы. Гипсовая, перевязочная, прививочная — все полностью оборудовано. Детей всегда очень жалко. Я понимаю, что многие травмируются неосознанно и вместе с этими травмами они получают опыт. В любом случае дети заряжают позитивом. — Мальчишки в основном? — Мы ведем статистику и видим, что травмы получают и мальчики, и девочки. У детей в основном они спортивные, если не брать летний период, а спортом занимаются все. Самые частые обращения — растяжение связок и переломы голеностопного сустава, переломы пальцев. У самых маленьких пациентов бывают переломы ключицы, бедра, предплечья — чаще всего малыши падают и ломают крупные кости. Летом травматизма всегда больше. В сутки по травмпункту может проходить до 100 человек. Дети гуляют на улице и получают различные травмы кожи, мягких тканей, больше переломов, которые нужно будет оперировать. Говорят, что дети сейчас больше времени проводят за компьютером и не гуляют, но это не так — они активно проводят время на улице.

— Есть ли такие дети, которые боятся подпускать к себе врача? — Бывают, но процент таких детей небольшой. Это маленькие дети, которые могут помнить, что им когда-то сделали больно, например прививку, и у них развилась «боязнь белого халата». У нас в приемном кабинете есть много разных игрушек, есть «коробка храбрости», которую каждый месяц пополняют наши спонсоры. Если ребёнок пережил тяжелую травму или сильную боль, он выбирает себе игрушку, и мы её ему дарим. Это отвлекает и помогает нам делать уколы, вправления. — Никита Сергеевич, к ак вы стали заведующим отделением? — Заведующий, который здесь был, мой учитель Андрей Игоревич Снытин по семейным обстоятельствам уехал в Москву. И на его место рекомендовали меня. Сейчас в мои обязанности кроме лечения детей входит административная работа, составление графиков, контроль качества работы сотрудников, работа с населением. У нас в травмпункте помимо меня восемь врачей и 10 медсестер. У меня получается ладить со всеми, и коллектив это ценит. Работа сложная, сутками; люди, бывает, и устают, и выгорают. Я понимаю, как хорошо устроить внутренние структурные вещи, чтобы было комфортно работать всему персоналу. Они идут навстречу мне, а я иду навстречу им. Работа занимает большую часть нашей жизни, но у нас есть понимание друг друга. Если вдруг кто-то заболел, написал к нам в беседу — тут же кто-то выйдет на замену. В коллективе всегда взаимовыручка — один за всех, и все за одного. Отмечаем вместе праздники, устраиваем корпоративы, дарим друг другу подарки. У нас тут маленькая семья. Мы за тепло и душевность.