Духовное в объективе: секреты создания трогательных церковных фото

Крещение и венчание — одни из самых теплых и душевных событий в жизни семьи. Передать их атмосферу на фото — задача не из легких.

erid: F7NfYUJCUneTVwhkhTPV

Фотограф Ольга Афиногенова проводит церковные съемки уже более семи лет. Она точно знает, как запечатлеть таинство так, чтобы не помешать процессу и при этом сохранить дорогие воспоминания на долгие годы. Мы поговорили с Ольгой обо всех нюансах работы и узнали секреты ее профессии.

— Как пришли в эту профессию?

— Фотографом я стала в 2018 году, когда младшей дочке исполнился годик. Мне тогда очень хотелось иметь дело, которое раскроет творческий потенциал. Я отучилась в фотошколе и первое время фотографировала всё: семьи, свадьбы, мероприятия. Однажды меня пригласили запечатлеть таинство крещения, это стало переломным моментом. Я была впечатлена храмовой атмосферой, этим особым чарующим миром. Мне захотелось не просто сделать репортажную съемку, а раскрыть всю красоту художественного видения кадра в храме. Так постепенно церковная съемка стала моим основным и любимым видом деятельности.

— В чем отличие церковной съемки от обычной?

— В храме я просто свидетель. Не могу управлять процессом — попросить повернуться, остановиться или что-то повторить. Там нет права на ошибку: я вместе с героями съемки проживаю моменты, которые больше никогда не повторятся. Это большая ответственность.

Нельзя ходить вокруг модели, ставить её к свету. Фотографа не должно быть видно и слышно, он не должен нарушать атмосферу молитвы.

Я никогда не использую вспышку во время таинств. Она мешает процессу и восприятию картины. К тому же почти нигде в храмах нет белых потолков, все расписное и разных оттенков. Использую светосильные объективы и бесшумную технику.

В церковной съемке есть такое понятие, как храмовый свет. Это когда свет из окон струится лучами — волшебное и очень красивое явление! Жаль, что очень редкое для Центральной России.

Снимать в церкви непросто, световые условия чаще всего оставляют желать лучшего. Но в умелых руках фотографа даже пасмурная погода и теплый ламповый свет от пламени свечей превращаются в невероятно уютные кадры.

— Как вы готовитесь к съемке?

— С особым трепетом. Каждое таинство индивидуально. Я уже говорила о том, как влияет на съемки погода, но есть и другие нюансы. Никогда не знаешь, как во время крещения будет вести себя малыш, будет ли он спокоен и улыбчив или проплачет всю съемку. Чтобы максимально избежать таких моментов, поддерживаю мамочек. Если крещение будет комфортно для них, то и ребенок, скорее всего, будет в хорошем расположении духа.

А еще вожу с собой много аксессуаров: покровы ручной работы для мам, крестных и бабушек, ангельские крылышки для малышей и многое другое. Это позволяет разнообразить кадры и сделать их более торжественными.

Все остальное уже привычно: за семь лет я полностью выучила последовательность процесса, поняла, что можно и нельзя делать, как нужно передвигаться, чтобы не мешать, но при этом получить хорошие кадры. Но несмотря ни на что, перед каждой съемкой я обязательно получаю на нее благословение у батюшки.

— Какие еще услуги помимо фото вы оказываете?

— С недавнего времени в дополнение к фото снимаю еще и небольшое видео. С его помощью семьи смогут потом переживать важные для них события снова и снова.

А еще я могу оформить съемку в виде фотокниги. Снимки в таком формате получаются еще более душевными.

— Съемки венчания и крещения — одни из самых теплых и душевных. Как вам удается создать и передать такую атмосферу?

— Главное — любить свое дело. Если относишься с нежностью и трепетом к героям, то фотографии получаются душевными сами собой. Для меня съемка в храме — это комфортно, и я ценю, что в ней всегда есть место для творчества. Люблю находить новые ракурсы, передавая тепло материнских чувств к своему ребенку и силу любви между мужем и женой.

— Как вы нашли баланс между уважением к религиозному ритуалу и созданием красивых фотографий?

— Это получается легко, если веришь в то, что делаешь. У меня получилось так, что именно любовь к церковным съемкам привела меня в храм. Благодаря увлечению съемкой я стала ближе к Богу, укрепилась в своей вере. Мне повезло встретить добрых и отзывчивых людей в церкви, я благодарна им за напутствие и направление в христианский мир.

— Как героям съемки подготовиться к ней?

— При планировании съемки крещения и венчания я всегда высылаю героям подробные рекомендации по подготовке. В них не только православные аспекты, но и художественные. Рассказываю, как подготовить образы для съемки, какие цвета лучше подходят для фото в храме, какие покровы можно подобрать. Есть и практические советы: что нужно взять с собой из документов, какие вещи пригодятся для крещения и венчания.

Я всегда на связи с будущими героями съемки. Если у них возникают вопросы, я всегда рада на них ответить.

— Можете ли вы помочь с организацией крещения и венчания?

— Да, конечно. За годы съемок в разных храмах Тулы и области у меня появился большой опыт, которым я с удовольствием делюсь. Если люди не являются прихожанами какой-либо церкви и затрудняются с выбором места, могу посоветовать несколько вариантов.

Для меня важно, чтобы семья предварительно познакомилась с батюшкой, который будет совершать таинство. Так им будет комфортнее в выбранном месте.

— Какие эмоции дарят съемки?

— Я очень рада, что могу показывать красоту православной веры. Может быть, кто-то увидит мои фотографии и захочет однажды прийти в храм. Это важно.

Меня как многодетную маму еще очень радует то, что с помощью фотографии я сохраняю традиционные семейные ценности в православных историях. А еще каждый раз во время съемки наслаждаюсь незримым творческим процессом. Для меня православная фотография — это про радость и любовь. К ребенку, своему ближнему, к Богу.

— Вы ведете тематический блог в социальных сетях. Расскажите о нем.

— Блог появился сам собой. Герои съемки постоянно обращаются ко мне с вопросами, которые касаются не только организационных моментов, но и православия, его устоев и норм. Сначала ответы на такие волнующие темы я искала на православных сайтах, но сейчас зачастую обсуждаю их с батюшкой. И мне кажется, что я просто обязана делиться полученными знаниями с другими, чтобы уберечь их от заблуждений. Для этого создаются мои посты в социальных сетях.

Помимо этого, выделила отдельный раздел на своем сайте, чтобы все желающие могли найти нужную информацию. Часто слышу слова благодарности за это от мамочек. Они узнают ответы на многие вопросы еще до того, как сами успели над ними задуматься. И я рада быть полезной!

www.afina-photo.ru

vk.ru/kreshenietula