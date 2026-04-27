Они также установили видеонаблюдение и смонтировали утепление на части стены.

В Туле суд рассмотрел иск ТСЖ «Вильямса, 46» к двум собственникам квартир. Товарищество собственников жилья требовало обязать соседей снести незаконно установленное оборудование и привести стены дома в порядок.

Представители ТСЖ указали, что в ходе проверок общего имущества дома в 2023 и 2025 годах были выявлены нарушения. Ответчики без согласования установили на фасаде здания, который является общей собственностью: два внешних блока кондиционеров; две системы видеонаблюдения;

смонтировали утепление на части стены в зоне своих квартир.

Собственникам было направлено предписание об устранении нарушений, но они его проигнорировали. Это и послужило причиной для обращения в суд.

Изначально ТСЖ требовало демонтировать всё оборудование, убрать утеплитель, восстановить фасад и внутреннюю стену, а также назначить штраф за просрочку исполнения решения. Суд изучил все материалы дела и частично удовлетворил требования.

Согласно решению суда, ответчики обязаны демонтировать два кондиционера и панели утепления. Восстановить повреждения фасада и внутренней стены до первоначального состояния. На выполнение этих работ суд дал 30 дней с момента вступления решения в законную силу.

Суд также установил финансовую ответственность для ответчиков на случай, если они проигнорируют вердикт. В случае неисполнения решения будет взыскиваться неустойка в размере 200 рублей за каждый день просрочки (вместо запрошенных истцом 500 рублей).

Ответчики должны будут солидарно возместить истцу судебные расходы в размере 21 129 рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.