«Хит Хор» в «Октаве»

Когда: 2 мая, суббота, 18.00.
Где: Октава.
 

2 мая на веранде «Октавы» туляки споют хором известные хиты.

 

Первомай в парке Белоусова

Когда: 1 мая, пятница, 14.00.
Где: Центральный парк.
 

1 мая в Белоусовском парке будет много концертов, DJ-сеты и шоу «Экстрим-дистанция».

 

Открытый микрофон

Когда: 1 мая, пятница, 22.00.
Где: Суп с котом.
 

1 мая в кафе «Суп с котом» пройдет «Открытый микрофон».

 

Арт-крафт маркет

Когда: 2 мая, суббота, 12.00.
Где: ГКЗ.
 

2 мая в Городском концертном зале пройдет арт-крафт маркет «Пряня».

 

Кубок Победы

Когда: 2 мая, суббота, 9.00.
Где: Проспект Ленина, 87.
 

2 мая на стадионе Академии «Арсенал» состоится футбольный турнир «Кубок Победы», посвященный памяти гвардии старшего сержанта Рубена
Михайлянца.

 

Массовое катание

Когда: 2 мая, суббота, 15.00, 17.00.
Где: Ледовый дворец.

2 мая в Ледовом дворце пройдет массовое катание.

а что в кино?

Конец света


Астронавт Райленд Грейс приходит в себя на борту космического корабля… без памяти о себе и своей миссии. Постепенно он понимает: он — последний шанс человечества на спасение. 12+