Почему донорство крови важно не только для людей, и как один кот помог справиться с болезнью, когда времени почти не осталось.

Когда говорят о донорстве, чаще всего имеют в виду людей. Однако в ветеринарии переливание крови — это тоже жизненно важная процедура. История кота по кличке Персик — тому подтверждение. Он стал донором для кошечки Изи, которой ещё нет и года, и помог ей справиться с критическим состоянием. Важно и то, что, как это бывает у людей, донор и реципиент раньше не были знакомы: Персик и Изи никогда не пересекались.

Срочный поиск — считаные дни

Изи поступила в клинику в тяжёлом состоянии. У неё диагностировали кошачью лейкемию — заболевание, при котором страдает кровеносная система. В крови становится недостаточно клеток, переносящих кислород, из-за чего организм начинает испытывать серьёзное кислородное голодание. Это проявляется в слабости, отказе от еды, побледнении слизистых и общем угнетённом состоянии.

Единственным способом быстро помочь было переливание крови.

Однако найти донора оказалось непросто. В регионах нет развитых банков крови для животных, а требования к донорам строгие: животное должно быть полностью здоровым, привитым, без инфекций, с подходящей группой крови, а также подходить по возрасту и весу.

Времени было совсем мало. И тогда нашёлся Персик.

Хозяйка Персика и автор материала Дарья рассказывает, что звонок из клиники стал неожиданностью, но сомнений почти не было.

— Я очень слежу за здоровьем своего котика. Персика кастрировали в этой клинике, он регулярно здесь проверяется, и его хорошо знают, — рассказывает Дарья Воробьева. — Когда в клинику поступила Изи, начали искать донора. Но коты не подходили либо по возрасту, либо по весу, либо у них не было прививок. Врачи начали перебирать варианты и позвонили мне. Персику есть годик (а забор крови можно осуществлять от года), он достаточно большой сам по себе, поэтому подходил и по весу. Найти донора нужно было за день. Я уточнила все нюансы, поняла, что ему это никак не повредит, а другое животное мы поможем спасти, тем более что клиника правда очень хорошая, врачи переживают за каждого пациента и очень трепетно ко всем относятся.

«У кошек всё сложнее»

О том, как проходила процедура, рассказала ветеринарный врач Анастасия Замараева:

— В крупных городах такие переливания проводятся регулярно, но у нас это пока редкость. Подготовка занимает время: у кошек забор крови сложнее, чем у собак, потому что они сильнее подвержены стрессу. Перед процедурой животное обязательно успокаивают. Иногда используют феромоны, мягкую фиксацию, например через плед. Важно, чтобы кот чувствовал себя максимально спокойно.

Затем определяют группу крови и проводят перекрёстную пробу — проверяют совместимость донора и реципиента.

— Если показатели подходят, проводится забор крови и начинается переливание. Всё проходит в стационаре под постоянным контролем состояния пациента, — объясняет специалист.

Идеальное совпадение

В случае Персика и Изи всё прошло успешно. Перекрёстная проба не выявила осложнений, и врачи начали переливание. Процесс проходил медленно, чтобы организм мог адаптироваться. А затем произошло то, ради чего всё и затевалось.

Уже примерно через час появились первые признаки улучшения.

У Изи проснулся аппетит. Сначала она заинтересовалась лакомствами, затем начала есть корм. Постепенно изменился и внешний вид: порозовели дёсны и нос — явные признаки того, что кровь начала выполнять свою функцию. Организм «запустился».

— Возвращение аппетита — один из ключевых признаков того, что переливание проходит успешно, — отмечает врач.

Реакция, которую сложно скрыть

Когда владельцы Изи узнали, что кровь подошла и процедура проходит без осложнений, они не смогли сдержать эмоций. По словам врачей, люди плакали от счастья: до этого они уже вложили много сил, времени и средств в лечение своей кошки, а ситуация продолжала оставаться тяжёлой. Переливание стало тем самым шансом, которого так ждали.

Командная работа и один герой

Над процедурой работала целая команда специалистов, но ключевую роль в лечении сыграла Анастасия Замараева — ветеринарный врач-нефролог.

И всё же главным героем этой истории остаётся Персик — кот, который стал донором именно тогда, когда это было необходимо. Он спокойно перенёс процедуру и отдал часть своей крови, чтобы другая жизнь могла продолжаться.

Почему это важно

История Персика и Изи — напоминание о том, что донорство важно не только для людей. В экстренных ситуациях счёт идёт на минуты, а подходящего кандидата может не оказаться рядом. При этом стать донором может далеко не каждое животное: нужно здоровье, вакцинация, отсутствие инфекций и необходимые показатели крови. Именно поэтому каждая такая история по-настоящему ценная.

Персик вряд ли понимает, что совершил что-то героическое. Но для Изи — это день, когда жизнь началась заново.

Автор текста и фото Дарья Воробьева, студентка направления «медиакоммуникации» ТГПУ им. Л. Н. Толстого.