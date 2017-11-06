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Туляк нашел под Шатском «ритуальную» аллею с женским бельем на деревьях

Туляк нашел под Шатском «ритуальную» аллею с женским бельем на деревьях

Осматривая заброшенные шахты под Тулой, мужчина наткнулся на странное место в посадке. Что это – шутка или логово маньяка?

Игорь Бодров – любитель приключений. На днях он осматривал заброшенную шахту в районе тульского поселка Шатск и набрел на довольно необычное, но крайне неприятное место – аллею, в которой практически на каждом дереве закреплен бюстгальтер, а то два и три.

Все они разного размера и цвета и, судя по степени загрязненности, были повешены в разное время. Их там десятки!

– Надеюсь, что с владелицами этого белья всё в порядке, – говорит Игорь, – поскольку ничего, кроме «логова маньяка», мне больше в голову не приходит!

На самом деле выглядит это место довольно жутко, а пользователи, комментирующие видео в соцсетях, предлагают полиции обратить внимание на эту жутковатую «аллейку».

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 12:29 +7
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Тула
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Шатскманьяк

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