Родительский дом

Страна: Россия, Белоруссия

Премьера: 23.04.2026

Режиссер: Максим Максимов, Анна Герт

Актеры: Роман Курцын, Полина Максимова, Вольфганг Черни, София Петрова, Виталий Карпанов, Александра Белоглазова, Дмитрий Колчин, Юлианна Михневич, Мирон Лебедев, Сергей Федоров, Александр Абрамович, Ирина Кобзева, Александр Головин, Александра Алексеева

Жанр: Комедия

Продолжительноcть: 97 минут

Возрастные ограничения: 12+

Стюардесса Даша приезжает в родную деревню, чтобы продать бабушкин дом и расплатиться с долгами. Но вместо простой сделки ее ждет сюрприз: веселые соседи, упрямый, но обаятельный сыровар Миша и его племянник — мальчик Петрович, который подстраивает Даше комичные неурядицы. Их противостояние постепенно перерастает в череду смешных и трогательных ситуаций, а попытки продать дом оборачиваются водоворотом курьезных событий с неожиданным финалом.