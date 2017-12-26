Заказываем еду с доставкой на новогодних праздниках
Обзор тульских служб доставки еды, которые порадуют вас вкусными блюдами для уютного отдыха в тёплой компании.
Как приятно на праздничных длинных выходных позвать к себе друзей, и провести с ними уютный вечер. И, конечно же, заказать любимые роллы или пиццу, чтобы встреча была ещё приятнее. Расскажем о нескольких тульских службах доставки готовых блюд. Выбирайте и пробуйте!
Море суши, кафе и служба доставки
Кафе «Море суши» работает в Туле уже более 5 лет, и предлагает своим гостям и заказчикам огромный выбор роллов и суши на любой вкус, а также лапшу, салаты и супы, горячие закуски и десерты.
Кроме того, здесь можно заказать пиццу. Вам предложат как классические виды, так и оригинальные.
Например, в «Море суши» можно заказать пиццу на две половинки — на одной её части будет одна начинка, а на второй другая. Попробуй двойной
вкус в одной пицце!
В Туле работает два кафе «Море суши», в которых можно уютно провести время за столом с любимыми японскими блюдами, а если вы хотите насладиться роллами дома или на работе — сделайте заказ и получите вкусную еду с доставкой.
Хотите меньше платить за любимые блюда? В «Море суши» есть
карта привилегий.
Получить её просто: три заказа, сделанные в разные дни с одного мобильного номера, — и карта ваша! С ней вы сможете участвовать во всех бонусных акциях «Море суши».
Например, вы сможете приобрести «Ролл дня» по фиксированной цене, с 30% скидкой. Этим предложением можно воспользоваться, заказав порцию роллов из обычного меню.
Бонусная карта дает клиенту и другие привилегии:
- Бесплатную доставку по городу при заказе от 300 рублей, по пригороду — от 700 рублей;
- Скидку 30% в ваш день рождения (действует за три дня до и три дня после вашего праздника);
- 20% скидку в день рождения двоих ваших близких.
Активируйте свою карту и получите дополнительную привилегию — на активированную карту поступают начисления (баллы) на сумму, равную 10% от суммы сделанного заказа (при заказе от 500 рублей).
Вы сможете оплачивать до 40% от стоимости заказа накопленными баллами. Удобно? Ещё бы!
А ещё в этом кафе действует акция «Умный офис — сытый офис»: закажите завтрашний обед в офис сегодня и получите скидку на заказ 15%.
Вам очень срочно нужны роллы? Закажите в «Море суши» специальный сет «33 минуты», и его доставят
вам за 33 минуты!
Состав сета можно посмотреть здесь, а стоит он всего 790 рублей.
Каждую неделю «Море суши» радует своих покупателей — запускает новые конкурсы и выдает сюрпризы. Следите за новостями в соцсетях, пользуйтесь акциями и бонусами!
Ещё один способ экономить с «Море суши» — забрать свой заказ самостоятельно. При этом вы получите 10% скидку. Также при самовывозе можно забрать с собой и свежеприготовленный кофе — со скидкой 20%!
Тула, ул. Чапаева, 34-а (ресторанный комплекс «Этажи»)
Бронирование столиков 8 (4872) 70-17-70
Тула, проспект Ленина, 52-а
Бронирование столиков 8 (4872) 31-28-36
Заказы на доставку принимаются с 11.00 до 22.30 по телефонам:
8 (910) 557-55-75,
ООО БИК
ОГРН: 1037100570506
300040, Тула, ул. Ложевая, 132
ЯпоноМама
Служба доставки блюд японской кухни «ЯпоноМама» успешно работает в Туле уже 7 лет. За это время компания завоевала признание у многих любителей роллов и суши. Секрет прост: здесь всегда вкусно, разнообразно и заказ привезут точно в срок.
После вашей заявки заказ сразу начнут готовить, и уже через час-полтора вы сможете насладиться любимой едой. Курьер быстро доставит ваш вкусный обед или ужин в теплоизолированной сумке, которая сохраняет температуру.
С «ЯпоноМама» вы можете быть уверены: вам привезут блюда только из свежих продуктов, приготовленные специально для вас, и красиво уложенные в японской традиции.
Каждую неделю в «Японо Мама» действует скидка 50% на определённые наборы роллов.
Кроме роллов в «Японо Мама» делают вкуснейшую горячую пиццу. На выбор предлагается 11 популярных видов.
Участвуйте в программе «ЯпоноМама-БОНУС». Получите бонусную карту, на которую при каждом заказе вам будут начисляться баллы. Расплачивайтесь накопленными баллами и экономьте. Выгода сама найдёт вас!
Что предлагает вам «ЯпоноМама»:
- Широкий ассортимент блюд японской кухни и пиццу;
- Доставку заказов в течение 40−90 минут;
- Накопительную систему скидок;
- Бонусную программу лояльности «ЯпоноМама-БОНУС».
Почему вы будете довольны заказом еды в «ЯпоноМама»:
- Экономия времени, которое вы потратили бы на поход в ресторан или суши-бар;
- Возможность организовать обед или ужин на любое количество гостей в течение часа;
- Высокое качество приготовления блюд;
- Индивидуальный и творческий подход к каждому клиенту;
- Демократичные цены;
- Доверие многих постоянных покупателей, проверенное временем.
Заказ можно сделать тремя способами: по телефону, на сайте или через мобильное приложение.
Установите приложение «ЯпоноМама» на телефон и получайте информацию об уникальных скидках до 90%,
доступных только для пользователей мобильного приложения!
Служба доставки еды «ЯпоноМама»: вкусно, быстро, с душой.
Тула, Красноармейский пр., 1 (кафе)
8 (4872) 790−134
8 (4872) 790−134, 8 (930) 791−0-134 — служба доставки
Щёкино, ул. Ленина, 37
Алексин, ул. Мира, 23
Новомосковск, ул. Кукунина, 15
Pranzo
В Pranzo гостям предлагают неплохой выбор из 14 видов классической пиццы. Выбирайте на свой вкус: как мясные, так и морские варианты. Есть и вегетарианская пицца.
Кроме пиццы в этих кафе, и с доставкой на дом, можно выбрать множество горячих блюд, салатов, пасты и закусок. Например, Свинину в кисло-сладком соусе, Медальоны из говядины и свинины, Стейк из сёмги, Феттуччине с соусом песто, Тёплый огненный салат с тигровыми креветками.
Также в Pranzo можно заказать блюда японской кухни, которая здесь неплохо представлена. Есть порционные роллы и суши, а также суши-сеты. Можно есть на месте, или заказать доставку (при заказе от 350 рублей — по Туле доставка бесплатная).
Интересное предложение для больших компаний: комбинированные наборы из пиццы и суши.
Заказывать такие наборы выгоднее, чем те же блюда по отдельности!
Ещё одна интересная особенность этой службы доставки: Каждый час при заказе на сайте — блюда со скидкой!
С каждым посещением сайта вы найдёте скидку на новое блюдо! Предложение обновляется каждый час, а блюда меняются одно за другим.
Тула, улица Металлургов, 11
Тула, проспект Ленина, 12