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Заказываем еду с доставкой на новогодних праздниках

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Заказываем еду с доставкой на новогодних праздниках

Обзор тульских служб доставки еды, которые порадуют вас вкусными блюдами для уютного отдыха в тёплой компании.  

Как приятно на праздничных длинных выходных позвать к себе друзей, и провести с ними уютный вечер. И, конечно же, заказать любимые роллы или пиццу, чтобы встреча была ещё приятнее. Расскажем о нескольких тульских службах доставки готовых блюд. Выбирайте и пробуйте!

 

Море суши, кафе и служба доставки

Кафе «Море суши» работает в Туле уже более 5 лет, и предлагает своим гостям и заказчикам огромный выбор роллов и суши на любой вкус, а также лапшу, салаты и супы, горячие закуски и десерты.

Кроме того, здесь можно заказать пиццу. Вам предложат как классические виды, так и оригинальные.

Например, в «Море суши» можно заказать пиццу на две половинки — на одной её части будет одна начинка, а на второй другая. Попробуй двойной 

вкус в одной пицце!

В Туле работает два кафе «Море суши», в которых можно уютно провести время за столом с любимыми японскими блюдами, а если вы хотите насладиться роллами дома или на работе — сделайте заказ и получите вкусную еду с доставкой.

Хотите меньше платить за любимые блюда? В «Море суши» есть
карта привилегий.

Получить её просто: три заказа, сделанные в разные дни с одного мобильного номера, — и карта ваша! С ней вы сможете участвовать во всех бонусных акциях «Море суши».

Например, вы сможете приобрести «Ролл дня» по фиксированной цене, с 30% скидкой. Этим предложением можно воспользоваться, заказав порцию роллов из обычного меню.

Бонусная карта дает клиенту и другие привилегии:

  • Бесплатную доставку по городу при заказе от 300 рублей, по пригороду — от 700 рублей;
  • Скидку 30% в ваш день рождения (действует за три дня до и три дня после вашего праздника);
  • 20% скидку в день рождения двоих ваших близких.

Активируйте свою карту и получите дополнительную привилегию — на активированную карту поступают начисления (баллы) на сумму, равную 10% от суммы сделанного заказа (при заказе от 500 рублей).

Вы сможете оплачивать до 40% от стоимости заказа накопленными баллами. Удобно? Ещё бы!

А ещё в этом кафе действует акция «Умный офис — сытый офис»: закажите завтрашний обед в офис сегодня и получите скидку на заказ 15%.

Вам очень срочно нужны роллы? Закажите в «Море суши» специальный сет «33 минуты», и его доставят
вам за 33 минуты!

Состав сета можно посмотреть здесь, а стоит он всего 790 рублей.

Каждую неделю «Море суши» радует своих покупателей — запускает новые конкурсы и выдает сюрпризы. Следите за новостями в соцсетях, пользуйтесь акциями и бонусами!

Ещё один способ экономить с «Море суши» — забрать свой заказ самостоятельно. При этом вы получите 10% скидку. Также при самовывозе можно забрать с собой и свежеприготовленный кофе — со скидкой 20%!

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Тула, ул. Чапаева, 34-а (ресторанный комплекс «Этажи»)
Бронирование столиков 8 (4872) 70-17-70

Тула, проспект Ленина, 52-а
Бронирование столиков 8 (4872) 31-28-36

Заказы на доставку принимаются с 11.00 до 22.30 по телефонам:

8 (910) 557-55-75, 8 (920) 772-77-27, 8 (920) 77−555−66

moresushi71.ru

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ООО БИК
ОГРН: 1037100570506
300040, Тула, ул. Ложевая, 132

 

ЯпоноМама

Служба доставки блюд японской кухни «ЯпоноМама» успешно работает в Туле уже 7 лет. За это время компания завоевала признание у многих любителей роллов и суши. Секрет прост: здесь всегда вкусно, разнообразно и заказ привезут точно в срок.

После вашей заявки заказ сразу начнут готовить, и уже через час-полтора вы сможете насладиться любимой едой. Курьер быстро доставит ваш вкусный обед или ужин в теплоизолированной сумке, которая сохраняет температуру.

С «ЯпоноМама» вы можете быть уверены: вам привезут блюда только из свежих продуктов, приготовленные специально для вас, и красиво уложенные в японской традиции.

Каждую неделю в «Японо Мама» действует скидка 50% на определённые наборы роллов.

Кроме роллов в «Японо Мама» делают вкуснейшую горячую пиццу. На выбор предлагается 11 популярных видов.

Участвуйте в программе «ЯпоноМама-БОНУС». Получите бонусную карту, на которую при каждом заказе вам будут начисляться баллы. Расплачивайтесь накопленными баллами и экономьте. Выгода сама найдёт вас!

Что предлагает вам «ЯпоноМама»:

  • Широкий ассортимент блюд японской кухни и пиццу;
  • Доставку заказов в течение 40−90 минут;
  • Накопительную систему скидок;
  • Бонусную программу лояльности «ЯпоноМама-БОНУС».

Почему вы будете довольны заказом еды в «ЯпоноМама»:

  1. Экономия времени, которое вы потратили бы на поход в ресторан или суши-бар;
  2. Возможность организовать обед или ужин на любое количество гостей в течение часа;
  3. Высокое качество приготовления блюд;
  4. Индивидуальный и творческий подход к каждому клиенту;
  5. Демократичные цены;
  6. Доверие многих постоянных покупателей, проверенное временем.

Заказ можно сделать тремя способами: по телефону, на сайте или через мобильное приложение.

Установите приложение «ЯпоноМама» на телефон и получайте информацию об уникальных скидках до 90%,
доступных только для пользователей мобильного приложения!

Служба доставки еды «ЯпоноМама»: вкусно, быстро, с душой.

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Тула, Красноармейский пр., 1 (кафе)
8 (4872) 790−134

8 (4872) 790−134, 8 (930) 791−0-134 — служба доставки

Щёкино, ул. Ленина, 37
8 (4872) 79-01-25, 8 (930) 791-01-25

Алексин, ул. Мира, 23
8 (4872) 79-01-37, 8 (930) 791-01-37

Новомосковск, ул. Кукунина, 15
8 (4872) 79-01-56, 8 (930) 791-01-56

jmom.ru

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Pranzo

В Pranzo гостям предлагают неплохой выбор из 14 видов классической пиццы. Выбирайте на свой вкус: как мясные, так и морские варианты. Есть и вегетарианская пицца.

Кроме пиццы в этих кафе, и с доставкой на дом, можно выбрать множество горячих блюд, салатов, пасты и закусок. Например, Свинину в кисло-сладком соусе, Медальоны из говядины и свинины, Стейк из сёмги, Феттуччине с соусом песто, Тёплый огненный салат с тигровыми креветками.

Также в Pranzo можно заказать блюда японской кухни, которая здесь неплохо представлена. Есть порционные роллы и суши, а также суши-сеты. Можно есть на месте, или заказать доставку (при заказе от 350 рублей — по Туле доставка бесплатная).

Интересное предложение для больших компаний: комбинированные наборы из пиццы и суши.

Заказывать такие наборы выгоднее, чем те же блюда по отдельности!

Ещё одна интересная особенность этой службы доставки: Каждый час при заказе на сайте — блюда со скидкой!

С каждым посещением сайта вы найдёте скидку на новое блюдо! Предложение обновляется каждый час, а блюда меняются одно за другим.

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Тула, улица Металлургов, 11
Тула, проспект Ленина, 12
8 (4872) 70-55-05, 8 (920) 789-00-89

pranzotula.ru

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