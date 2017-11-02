«Слобода» и Myslo взяли под опеку сову из зооуголка Центрального парка

Фото Алексея Пирязева.

Замученную птицу около шести лет назад принесли посетители. Теперь она живет в комфортных условиях.

«Слобода» и Myslo подписали договор пожертвования с руководством Центрального парка об опеке над ушастой совой. Издания будут ежегодно перечислять средства на содержание птицы.

Ушастая сова живет в зооуголке парка и знакома всем его посетителям, потому что пройти мимо такой красавицы просто невозможно. Но, как рассказали журналистам сотрудники зооуголка, такой птица была не всегда.

Самку в парк еще птенцом принесли туляки. Молодые люди подобрали сову в лесу, решив, что она выпала из гнезда. Около двух недель она жила у них дома. Из-за неправильного содержания и кормления птица совсем ослабла. Сова была в сильнейшем стрессе и даже не могла самостоятельно питаться.

Арсений Помаскин – Люди часто приносят нам совят. Дело в том, что когда птенцам исполняется месяц, они начинают на время самостоятельно покидать гнездо, учиться летать, находить пищу. В это время они по своей неопытности легко даются в руки человеку, – рассказывает зоотехник тульского парка Арсений Помаскин. – Человек думает, что совенок выпал из гнезда, потерялся и может умереть, поэтому тащат его домой. Но квартира для ушастой совы малопригодна. Слава богу, если человек прочитает в интернете или узнает от специалистов, что птицу лучше вернуть на место, прежде чем она пострадает от домашнего содержания. К сожалению, 80% людей оставляют сов дома, чтобы поиграть, сажают их в тесную клетку и кормят абсолютно непригодной едой: хлебом, макаронами, фруктами. Днем совенок сидит спокойно, а ночью до полного изнеможения бьется о клетку, свистит, зовет родителей. Этой совой тоже наигрались. Птица надоела людям свистом, а когда они узнали, что ее нужно кормить мышами, решили подарить ее зооуголку. Когда мы впервые увидели сову, ужаснулись. Сначала даже не были уверены, выживет ли она вообще.

Специалисты выходили птицу, откормили пригодной пищей, и сова восстановилась. Вот уже шесть лет, как ее жизнь наладилась, птица живет в зооуголке в просторном вольере, в ее распоряжении ветви для отдыха и купальня. Ушастые совы – знаменитые чистюли: водные процедуры они проводят по несколько раз в день, а зимой с удовольствием барахтаются в свежем снегу.

Кстати, такие совы абсолютно нечувствительны к морозу и отлично зимуют в вольере. Только в сильную вьюгу сотрудники зооуголка закрывают одну из стенок клетки поликарбонатом. Но это уже привилегии – в дикой природе во время метели совы забираются в укромный уголок и там пережидают холод.

Интересная особенность: пучки перьев на голове у сов – это не уши, а лишь хохолки. Ушные отверстия, щелки находятся по бокам головы.

Совы едят мышей, крыс и цыплят. В неволе их часто кормят куриным и кроличьим мясом. Любимое лакомство ушастой совы в парке – суточные цыплята. Двух таких ей достаточно, чтобы быть сытой целый день.

Как отмечают специалисты, вообще ушастую сову приручить непросто, но наша птица совсем не боится людей и привыкла к повышенному вниманию. Опасается только сотрудников зооуголка, которые делают ей прививки и нарушают спокойствие уборкой. Если сову пытаются вытащить из клетки, она яростно защищается клювом и мощными когтями, но когда понимает, что сопротивление бесполезно, падает на спину и выставляет вперед свои страшные когти.

На воле совы живут от 2 до 12 лет, в неволе – около 15 лет. В природе основные враги сов – серые вороны, кошки и человек. В зооуголке же им досаждают только своеобразные посетители, которые пытаются засунуть в клетку палку, громко свистеть и фотографируют птицу со вспышкой, что очень опасно для зрения сов.

Ушастая сова из зооуголка крайне неуживчива с другими животными, поэтому живет в вольере одна, но по соседству с ней располагается клетка с двумя неясытями. Ночами они частенько общаются: устраивают перекличку и свистят.

Кстати, голос ушастой совы отличается от других представителей вида. Многие думают, что они «ухают», но это делают не все. Основной крик ушастой совы похож на то, как скулит собака. «Ухают» в основном самцы для привлечения самки.