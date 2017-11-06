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В Туле покупатели устроили дикую давку в погоне за скидками
Фото из группы ВКонтакте «Подслушано в Туле».

В Туле покупатели устроили дикую давку в погоне за скидками

А ведь впереди еще Всемирный день шопинга и «черная пятница»!

4 ноября в Туле в ТЦ «Рио» один из магазинов электронной техники продавал товар с большими скидками. В соцсетях появилось видео совершенно дикой давки: люди буквально лезли по головам, пытаясь втиснуться в магазин! Выглядит это довольно жутко:

А ведь впереди еще Всемирный день шопинга и «черная пятница». Чего еще ждать?

 

11 ноября интернет-магазины Китая устраивают колоссальную распродажу. В 2017 году в России праздник для шопоголиков будет отмечаться в четвертый раз. Он стартует в 11.00 по мск и будет длиться следующие 24 часа. Список магазинов, участвующих в акции, можно посмотреть здесь. К счастью, в этот день распродажи будут только в интернет-магазинах.

23 ноября ожидается «черная пятница». Она стартует в 19.00 и продлится целых три дня! Подробнее о магазинах, участвующих в акции, можно прочитать здесь.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:01 0
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