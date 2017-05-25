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Как в Туле горел рынок «Салют»: фоторепортаж и видео
Фото и видео Максима Чепышко и Дмитрия Дзюбина.

Как в Туле горел рынок «Салют»: фоторепортаж и видео

Сообщение о пожаре на рынке поступило в 4.36 в «Единую службу спасения-112». Семь пожарных расчетов выехали на место происшествия.

Рынок сгорел очень быстро. Очевидцы и корреспонденты Myslo снимали, как это было.

Как загорелся рынок:

На момент приезда пожарных расчетов:

 

По словам очевидцев, пожарная сигнализация не сработала. На рынке собрались шокированные предприниматели — у них сгорело всё оборудование и товар.

Гендиректор ООО «Ласт» Николай Заварзин:

«По предварительным данным, в 4.20 пожар начался с одного из торговых мест в Центральном павильоне. В результате выгорела внутренняя часть рынка, пострадало очень много товара и продуктов. Что будет дальше, я не знаю: не я один решаю судьбу этого рынка. Но я хочу восстановить его. Я не верю, что это поджог».

По словам директора, застраховано было только здание, вмещавшее около 200 торговых мест. Трудились на этом рынке порядка 400 человек. От огня пострадали павильоны и магазины со стороны сквера, в том числе большие мясные павильоны и кафе. Целыми остались всего 26 торговых точек.

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Сюжет: Сгорел рынок "Салют"
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На ул. 9 Мая в Туле сгорел рынок «Салют»
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:43 +3
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