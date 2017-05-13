Туляки посадили третью Аллею Доброты

Фото Алексея Пирязева, Светланы Колосковой.

На посадку елочек возле детской площадки на ул. Баженова вышли читатели и редакция Слободы-Myslo. Как это было – подробный фото и видеорепортаж.

Приглашая вас, дорогие читатели и пользователи, сажать деревья 13 мая мы нисколько не сомневались (все-таки 13-е!), что погода будет отличная, настроение замечательное, а компания – веселая, дружная и работящая. Так и случилось.

Посадить елочки пришли «основатели» акции – Андрей Архипов (он же бюргер), предложивший каждый год сажать аллею еще в 2015 году, и Агата Кристи. Они сажали с нами липы на Аллее-1 и Аллее-2. И вот теперь это уже третья, еловая:

- Замечательная традиция, очень рад всех видеть – и редакцию, и пользователей портала - офлайн. Хотелось бы, чтобы нас стало еще больше! Просто сегодня городской субботник, и, наверное, многие трудятся на других площадках, - говорит Андрей. – Я часто захожу и на нашу первую Аллею Доброты, и на вторую. Вот на первой семь липок погибли, предлагаю их восстановить. Тем более, что у нас есть опыт – собраться, организоваться и восстановить нашу первую аллею. Как говорится, посадим вместо одной липы три.

- Мы с ребенком пришли елочку посадить – будем потом приходить всей семьей, смотреть как она растет. Хорошо, что и администрация тут, личным примером вдохновляют. А вообще я считаю, каждый должен сделать то, что может для своего родного города. И хорошо, что есть возможности проявить себя. Замечательно, что сегодня мы сажаем ели! Тут вот мощные липы уже растут, рядом будут наши елочки. Представляете, какой воздух тут будет?! - говорит Агата Кристи.



Семен и Анастасия.

В сторонке от «старослужащих» портала, кто уже знаком друг с другом лично, стояла скромная парочка.

- Мы на добровольных началах, - сразу предупредили они. Семен и Анастасия оказались международной семьей. – Я приехал из Белоруссии, а Настя – тулячка, вот решили выполнить одну из жизненных задач – посадить дерево, - говорит Семен.

- Я прочитала в «Слободе» про посадку деревьев, потом увидела сообщение на портале – что место будет возле монастыря. И вот мы приехали сюда. Сажать будем первый раз, пусть в этом сквере будет тульско-белорусское деревце.

Ребята посадили свою елочку прямо в начале аллеи, ни с какой другой не спутаешь).

Туляк Дмитрий, оказывается, очень ждал, когда мы объявим о посадке третьей Аллеи Доброты.

- Я сажал липы в прошлом году в Заречье. Узнал об этом совершенно случайно и решил попробовать. Очень понравилось, захотелось повторить – и то настроение прочувствовать, позитивно-созидательное, и физически поработать, и дело доброе для города сделать. Но в этом году долго не объявляли о субботнике. Я даже заволновался, будет ли он. Но вот все получилось! Советую всем – не упускайте возможности, которые вам предоставляет жизнь. Ведь субботник – это время добрых знакомств, теплого общения и радости полезного труда.

Роман (он же Вжик) пришел на субботник вместе с супругой и сердитым маленьким терьером:

- Я участвую в такой акции второй раз. И могу теперь сказать, что посадил аллею в Заречье и в Пролетарском районе. «Слобода» – молодец, что организует и вдохновляет людей на такие дела. Это же не просто озеленение города, это же общение с единомышленниками и возможность подзарядиться эмоционально.

И даже «портальный оппозиционер» Зураб примчал на посадку вместе с супругой и ребенком:

- Я уж думал вы тут все посадили, специально в пробке застрял, чтобы к чаю успеть, - пошутил он. – Ну а если серьезно, спешил, чтобы успеть – и пообщаться, и деревья посадить. Для меня это уже вторая аллея.

Алена и Надежда узнали о посадке елочек из соцсетей и впервые пришли вот так запросто, сами по себе посадить свою елочку.

Кстати, почти все старались как-то заприметить «свою» елочку:

- Я вот заметила, от этого столба моя четвертая, а твоя по другую сторону, - запоминали приметы «своих» деревьев участники субботника.

Ольга Андреевна (в центре) и Надежда Алексеевна (слева) вместе с детьми и соседками пришли с улицы Кирова:

- Мы ни разу не участвовали в такой действе, нас соседка сагитировала. Она участвовала в посадке деревьев на первой Аллее Доброты. Прочитали в Слободе, что деревья сажать будут рядом с домом, на Кирова, ну и решили прийти.

- Там к сожалению не разрешили связисты ямы копать, много кабелей проходит, поэтому мы перенесли место аллеи сюда к монастырю, а всех, кто пришел на Кирова, пригласили сюда, - добавил Александр Корнейчев, зам. начальника администрации Пролетарского округа по соцполитике.

- А вообще мы хотим участвовать в таких, да и других мероприятиях, чаще! Приглашайте! Я сегодня мобилизовала себя, дочь и двоих внуков. Мы и в «Школодроме» участвовали – команда «Улыбка», может, помните. И ждем следующего «Школодрома», готовимся!

Вот так, между делом, редакция получила еще один наказ своих читателей. Так что «Школодрому-2» быть.

Сергей Викторович Шестаков тоже работал в сквере – тут, помимо нас, занимались благоустройством сотрудники терруправления, укладывали рулонный газон, возили чернозем на места посадок деревьев.

- Мне очень приятно, что команда Слободы-Myslo помимо того, что иногда делает нам замечания по работе, активно участвует в благоустройстве города и нашего района. Это действительно дорогого стоит. Вы обладаете не просто медийным ресурсом, у вас есть человеческий ресурс – ваши читатели и пользователи, которые откликнулись на ваш призыв. Самое главное сейчас – стать ближе друг другу, в том числе и во взаимоотношениях власть-население. И сегодня у нас тут настоящий праздник труда – саженцы, лопаты, газон, самовар, пряники и отличная погода! От нашей с вами работы даже потеплело на улице!

Когда уже раздавали саженцы и инвентарь, приехал глава администрации Тулы Евгений Авилов. Мы пригласили его тоже посадить елочку. Евгений Васильевич для начала дал мастер-класс – как правильно сажать деревья.

А затем сажал вместе с туляками. Даже со своим однополчанином, с кем служил когда-то давно, с Андреем Архиповым, посадил! Вот, оказывается, какие бывают на Аллее Доброты добрые встречи!

- Это очень хороший пример участия туляков в благоустройстве города. И хороша ваша идея – в каждом районе сажать деревья. Но еще важно, чтобы потом за посадкой ухаживали, не бросали ее. Вот как в Пролетарском районе ухаживают, - сказал после посадки елочек Евгений Васильевич.

Посадили пару деревьев и священнослужители из Богородничего мужского монастыря, рядом с которым находится сквер с детской площадкой, - игумен отец Михаил, благочинный монастыря игумен Феогност и игумен отец Филарет.

- Очень благодарное дело – сажать деревья, - пояснил архимандрит Квадиан. – Спасибо тулякам за помощь, и властям – за благоустройство всей этой территории. Смотрите, красота-то какая получается!

Роман, пользователь портала, житель Заречья, приехал специально для участия в посадке:

- Как говорится, каждый мужчина должен посадить дерево, а если это делать в такой отличной компании, то это еще лучше! Спасибо «Слободе», что вдохновили. Ждем следующих!

От редакции.

Спасибо вам, друзья, что пришли вместе сажать Аллею Доброты-3. Надеемся, она всех нас сделает чуть-чуть добрее.

Спасибо Павлу Кирюнину («Слобода») за организацию музыкально-вдохновительной части субботника и от всех нас – сервису по доставке готовой еды домой и в офис Mameda.ru.

Спасибо Сергею Шестакову, главе администрации пролетарского округа - за то, что всегда оперативно отзывается на наши предложения и помогает во всем (за лопаты, подготовленные ямки, машину для полива и 50-литровый самовар - отдельное спасибо)

Спасибо Станиславу Федоровичу Еремину, слободскому начальнику всех организационно-хозяйственных вопросов - за организацию субботника. И наши наилучшие пожелания в его день рождения, 13 мая)))).

И спасибо всем сотрудникам Слободы!