Что бесит пчеловода: 13 способов быть ужаленным

Myslo продолжает задавать (на условиях анонимности) вопросы, не боясь быть покусанным, — что злит, раздражает и бесит пасечника в его работе?

1. Бесят цены на импортные линейки уходовых мёдосодержащих косметических средств. Думаю, что денег, потраченных на одну маленькую баночку крема, вполне хватило бы на трехлитровую с пасеки, — можно и обмазаться, и покушать, и еще останется!

2. Когда погода портится в процессе сбора. Максимум неудобств на пасеке доставляет внезапно начавшийся залповый дождь, ливень или град — со стихией не поспоришь!

3. Когда дымарь упал на землю. Бывает, что окуриватель выскальзывает из рук и поднять его при полном снаряжении, сетке-«москитке» на лице и летающих вокруг пчелках не такая простая задача, как может показаться!

4. Когда одна или несколько пчелок залетают под защитную сетку. Жалят пчелы все же побольнее других насекомых, да и ходить с лицом китайского пчеловода — занятие малоприятное!

5. Когда к пчелкам относятся как к мухам и комарам. Пчелы — удивительные создания, без них жизнь на планете была бы невозможна. Это еще Альберт Эйнштейн говорил, а уж он-то знал толк в науке!

6. Когда горе-фермеры по незнанию или неопытности используют токсичные (смертельные для пчел) удобрения, которые становятся причиной их массовой гибели.

7. Любые методы лечения болезней людей, основанные на уничтожении популяции пчелок. В основном пчелы после укуса не выживают, так что лучше лечиться медом, а яд брать у пресмыкающихся, которые могут его восполнить.

8. Когда на пасеку проникает постороннее животное, дикое или домашнее. Злюсь в основном на себя, что недосмотрел, стараюсь не допускать впредь.

9. Когда не соблюдают правила безопасности при посещении пасеки. Рой — смертельно опасная штука, а пчелам невозможно что-то объяснить, могут и насмерть зажалить!

10. Низкие закупочные цены на продукты пчеловодства. В сочетании с налогами, вложениями и трудозатратами эти цены меня очень сильно раздражают.

11. «Мертвый сезон». Почему в средней полосе не круглогодичное лето и вообще есть зима?!

12. Трек «Пчеловод» исполнителя RASA. «Сердце пронзила пчела…» Вы это серьезно? Думаю, эта песня не про пчеловодов и пчел, и поэтому она немного подбешивает.

13. Стереотипы. Принято считать всех пчеловодов милыми чудаковатыми добряками. Я вот, к примеру, ни разу не холерик и не сангвиник — что же мне теперь, из профессии уходить? Я и мультик про Винни-Пуха переключаю, и пчелку Майю не смотрю.

