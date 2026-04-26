Овен (21.03−20.04): Напряжение первой половины недели сменится мощным приливом сил к четвергу. Вы будете рваться в бой, но избегайте конфликтов с начальством. Следите за головой и давлением. Ваша импульсивность может сыграть злую шутку — считайте до десяти перед ответственным звонком.

Про деньги. Неожиданные траты на технику или транспорт. Хороший день для поиска новой работы — вторник. Не вкладывайтесь в криптовалюты и сомнительные стартапы, лучше отложите деньги на отпуск.

Про любовь и интим. Одинокие Овны рискуют влюбиться в коллегу — это опасно для репутации. В паре возможны вспышки ревности на пустом месте. Интим в пятницу будет страстным, но коротким. Не требуйте от партнёра невозможного.

Благоприятные дни: 29, 2; неблагоприятные: 28, 30.





Телец (21.04−21.05): Время подводить итоги и наслаждаться результатами своего труда. Вам захочется красоты и комфорта — устройте дома перестановку. Берегите горло и связки, не кричите. Упрямство помешает в среду, будьте гибче. Воскресенье идеально для прогулки.

Про деньги. Стабильный доход плюс приятный бонус или подарок. Удачный период для покупки одежды и косметики. Не берите кредиты перед выходными — жаба задушит, и вы вернёте товар.

Про любовь и интим. Семейных Тельцов ждут тёплые вечера с детьми и домашними питомцами. Одиноким стоит присмотреться к кому-то старше себя. Интим будет спокойным и нежным, но очень долгим в субботу.

Благоприятные дни: 28, 1; неблагоприятные: 30, 3.

Близнецы (22.05−21.06): Бурная неделя: встречи, звонки, куча планов. Вы будете хвататься за всё сразу, а в итоге не закончите ничего. Сделайте информационный детокс в среду. Уязвима нервная система — меньше кофеина. Ваше остроумие поможет в переговорах, но не переходите на личности.

Про деньги. Деньги приходят и уходят с космической скоростью. Удачны мелкие сделки и продажа ненужного. Не играйте в лотереи и не давайте в долг знакомым — не вернут.

Про любовь и интим. Одиноких Близнецов ждёт флирт в соцсетях, но встреча в реальности разочарует. В паре — нехватка внимания, устройте свидание в четверг. Интим возможен спонтанный и смешной, но без глубоких чувств.

Благоприятные дни: 30, 2; неблагоприятные: 29, 1.

Рак (22.06−22.07): Ностальгия и сентиментальность накроют с головой. Вам захочется пересмотреть старые фото и позвонить тем, кого давно не видели. Берегите желудок — не ешьте на ночь. Эмоциональные качели помешают работе, но помогут в творчестве. В субботу — мощный прилив энергии.

Про деньги. Возможны мелкие доходы от хобби или продажи хендмейда. Не ввязывайтесь в финансовые авантюры с друзьями. Хороший день для оплаты счетов и налогов — пятница.

Про любовь и интим. Одинокие Раки встретят человека, который «понимает без слов». В паре — важны объятия и забота, а не страсть. Интим в воскресенье будет очень нежным, почти платоническим.

Благоприятные дни: 29, 3; неблагоприятные: 28, 2.

Лев (23.07−23.08): Ваше время! Вы будете в центре внимания, вас заметят и оценят. Смело берите на себя лидерство в проектах. Следите за сердцем и давлением — не переусердствуйте со спортом. Ваша щедрость привлечёт нужных людей. Среда принесёт долгожданную новость.

Про деньги. Очень удачная неделя: премия, выгодный контракт или подарок. Хорошо покупать украшения и статусные вещи. Не жадничайте — поделитесь с близкими, и деньги вернутся вдвойне.

Про любовь и интим. Одинокий Лев встретит поклонника, который будет осыпать комплиментами. В паре — страсть и желание удивить друг друга. Интим будет ярким и запоминающимся в пятницу и субботу.

Благоприятные дни: 28, 1; неблагоприятные: 30, 2.

Дева (24.08−23.09): Пора навести порядок в финансах и документах. Вы будете незаменимы там, где нужна точность. Следите за пищеварением — легкий ужин и кефир на ночь. Ваша критика может ранить, даже если вы правы. Отдыхайте с книгой, а не в соцсетях.

Про деньги. Отличный период для кредитов, инвестиций и крупных покупок. Но проверяйте договоры трижды! Возможен карьерный рост или повышение зарплаты для тех, кто работает в IT и бухгалтерии.

Про любовь и интим. Девам будет казаться, что партнёр их не понимает. Не анализируйте чувства, просто расслабьтесь. Одиноким лучше не знакомиться на этой неделе — будете слишком придирчивы. Интим скучноват, если не вы сами проявите инициативу.

Благоприятные дни: 30, 3; неблагоприятные: 29, 1.

Весы (24.09−23.10): Неделя гармонии и новых социальных контактов. Вас потянет на вечеринки и выставки. Следите за почками — пейте травяной чай. Ваша нерешительность может сорвать важную сделку. Просите совета у друзей. Воскресенье — день красоты и свиданий.

Про деньги. Успех в переговорах и совместных проектах. Возможен доход от аренды или партнёрства. Не тратьте всё на развлечения — отложите на крупную цель.

Про любовь и интим. Одинокие Весы найдут идеального собеседника, но не спешите в постель. В паре — лёгкий флирт на стороне, но без последствий. Интим будет красивым, но не очень страстным.

Благоприятные дни: 29, 2; неблагоприятные: 28, 1.

Скорпион (24.10−22.11): Глубокие чувства и желание перемен. Вам захочется всё сломать и построить заново. Берегите иммунитет — возможна простуда «из-за нервов». Будьте честны с собой и с другими. Вторник принесёт важное открытие. Суббота — день тишины и покоя.

Про деньги. Внезапные поступления от неожиданного источника (наследство, подарок, возврат старого долга). Не вкладывайтесь в рискованные проекты, даже если очень хочется.

Про любовь и интим. Скорпионов ждёт «старый огонь»: встреча с бывшим или сильная ревность. Контролируйте себя. Интим будет максимально страстным, почти опасным в четверг. Одиноким — не бросайтесь в омут с головой.

Благоприятные дни: 30, 2; неблагоприятные: 29, 3.

Стрелец (23.11−21.12): Тянет в путешествия и приключения. Даже поездка в соседний город станет событием. Берегите спину и суставы — не поднимайте тяжести. Ваш оптимизм заразителен, вас будут звать в компании. Среда — день неожиданных предложений.

Про деньги. Крупные траты на билеты, обучение или хобби. Не экономьте на впечатлениях — это ваше всё. Хороший день для продажи ненужного барахла — пятница.

Про любовь и интим. Возможен роман с иностранцем или человеком из другого города. В паре — нехватка свободы, дайте друг другу пространство. Интим весёлый и экспериментальный в выходные.

Благоприятные дни: 28, 1; неблагоприятные: 30, 2.

Козерог (22.12−20.01): Медленный, но верный подъём. Вы будете заложником своих же обязательств. Следите за спиной и зубами. Ваша надёжность привлечёт начальство — готовьтесь к повышению. Не берите на себя лишнее, даже если просят. Воскресенье — день отдыха и сна.

Про деньги. Крепкие позиции: возможна премия или выгодный долгосрочный контракт. Но держитесь подальше от маркетплейсов — потратите на ерунду. Лучше копите.

Про любовь и интим. Козероги будут холодноваты, заняты работой. Семейным — не забывайте говорить «спасибо». Одиноким не до романов. Интим в субботу внезапно проснётся — используйте этот момент.

Благоприятные дни: 29, 3; неблагоприятные: 28, 2.





Водолей (21.01−19.02): Неделя странных идей и неожиданных встреч. Ваше чудачество привлечёт нужных людей. Следите за нервной системой — йога или плавание. Не подписывайте ничего, не прочитав трижды. Пятница принесёт сюрприз от друга.

Про деньги. Нестандартные заработки: фриланс, IT, консультации. Возможно предложение о партнёрстве. Но деньги будут «течь» на гаджеты и эксперименты. Не берите кредиты.

Про любовь и интим. Одиноких Водолеев ждёт знакомство в сети или на вечеринке с очень необычным человеком. В паре — ищите новые совместные увлечения. Интим спонтанный и немного безумный в субботу.

Благоприятные дни: 30, 2; неблагоприятные: 29, 1.

Рыбы (20.02−20.03): Интуиция на пике — доверяйте снам и предчувствиям. Идеальное время для творчества и волонтёрства. Берегитесь отравлений и аллергии. Больше отдыхайте у воды. Вам будут предлагать помощь — соглашайтесь. Четверг — день чудес.

Про деньги. Успех в искусстве, рекламе и социальной сфере. Возможны «волшебные» находки или возврат долгов. Не берите деньги в долг сами — отдавать будет сложно.

Про любовь и интим. Очень романтичная неделя: признания, цветы, прогулки под луной. Одинокие Рыбы встретят кого-то «родного». В паре — глубокая духовная близость. Интим будет нежным и почти мистическим в пятницу.

Благоприятные дни: 29, 2; неблагоприятные: 30, 3.