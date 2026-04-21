Русская сказка в современном стиле: как «Фитнес парк» отметил 7-летие

Вечер, полный невероятных образов и теплоты, останется в сердцах гостей надолго. Вспомним, как это было!

Пятничный вечер в «Фитнес парке» напоминал сказку — насыщенную, яркую и по-настоящему душевную. В честь седьмой годовщины со дня открытия клуба в нем собрались самые дорогие гости — не просто клиенты и партнеры, а настоящие ценители красоты и стиля. И поверьте, вечер превзошел все ожидания!

Формат мероприятия был выбран особенный — тематическая вечеринка в стиле «А-ля рус». В рамках дресс-кода были заявлены исключительно традиционные русские костюмы. Основные цвета, которые задали тон всему мероприятию, — насыщенный красный, благородный чёрный, изысканный белый и сверкающее золото.

Гости подготовили фантастические образы: девушки блистали в роскошных платьях, сарафанах и юбках, их образ дополняли кокошники, ленты, броши и бусы — всё, что могло подчеркнуть национальную теплую красоту.

Мужчины надели традиционные русские рубашки, сапоги и аксессуары. Было очень ярко!

Развлечения тоже были тематическими: угощения из карамельных яблок, гадание, фотозоны с самоваром и ростовой куклой.

Весь вечер для гостей выступала кавер-группа «Пряник Band». Гости пели и танцевали; не обошлось и без хоровода.

Атмосфера праздника дала понять каждому, что он стал частью большого праздника, настоящей русской сказки!

Для тех, кого греют теплые воспоминания, и тех, кто не смог попасть на праздник «Фитнес парка», — наш большой фоторепортаж!

