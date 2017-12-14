68 лет на четверых: Прокуратура озвучила сроки для обвиняемых из тульского банка «Первый экспресс»

Фото из архива Myslo.

Привокзальный районный суд продолжает рассматривать громкое дело бывших руководителей коммерческого банка «Первый Экспресс». Судебное разбирательство тянется более полутора лет. Сейчас сторона обвинения озвучила сроки, которые она просит дать фигурантам.

По мнению прокуратуры, первый заместитель председателя правления банка Сергей Федичев должен получить 16 лет лишения свободы, начальник отдела ценных бумаг Юлия Воробьёва — 15,6 лет, председатель совета директоров «Первого экспресса» Сергей Худяков — 18,6 лет, а бывший председатель правления коммерческого банка Константин Томенчук — 18,6 лет.

Напомним, Худяков и Томенчук, по версии следствия, осуществляя руководство деятельностью КБ «Первый Экспресс» и нуждаясь в кредитных средствах для ведения предпринимательской деятельности от имени и аффилированных им 33 организаций, с апреля 2008 года по 29 октября 2013 года, систематически выдавали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным им юридическим лицам.

Всего за этот период в целях извлечения коммерческой выгоды под видом кредитов были незаконно получены и использованы денежные средства банка в общей сумме свыше 5 млрд рублей.

Томенчук, Худяков и Федичев находятся под домашним арестом, Воробьёвой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В зависимости от роли и степени участия эти четверо обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание, руководство преступным сообществом и участие в нем), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере), п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве) и ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 195 УК РФ (пособничество в неправомерных действиях при банкротстве).