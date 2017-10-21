Фестиваль «Улыбнись, Россия»: большой фоторепортаж с церемонии закрытия

Фото Дмитрия Дзюбина.

20 октября в Городском концертном зале Тулы состоялась торжественная церемония закрытия ХVIII Открытого Российского фестиваля кинокомедии «Улыбнись, Россия!». Программа фестиваля состояла из показа конкурсных новых комедий, представляемых создателями картин и ведущими кинокритиками, программы фильмов для детей, творческих вечеров, круглых столов, мастер-классов, пресс-конференций, благотворительных акций, конкурсов для зрителей и т. д.



Ирина Медведева и Александр Кузнецов.

Ведущими церемонии закрытия стали актер Александр Кузнецов и актриса театра и кино Ирина Медведева.

Участников церемонии приветствовал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он отметил, что фестиваль комедии «Улыбнись, Россия!» уже в шестой раз прошёл на Тульской земле.

- Сегодня это одно из самых значимых событий в культурной жизни региона. Приятно видеть, что фестиваль год от года становится всё ярче и интереснее. Спасибо организаторам и участникам фестиваля за все, что вы делаете. Желаю вам здоровья, новых творческих успехов и вдохновения. И я не могу сегодня не вспомнить о нашем президенте, которого мы любим и уважаем. Если бы не он, то этого фестиваля не было бы. Речь идет, конечно, о президенте фестиваля «Улыбнись, Россия» Алле Ильиничне Суриковой!

Президент фестиваля Алла Сурикова поблагодарила губернатора за помощь в организации фестиваля и вручила ему благодарственную плакетку, конфеты «асурики» собственного изготовления и «мешочек смеха».



Акмал Хасанов.

Алла Сурикова вручила приз «За улыбку Востока» продюсеру фильма «Воздушный Сафар» Акмалу Хасанову (Таджикистан) и народному артисту Армении Микаэлу Погосяну за лучшую мужскую роль в фильме «Спасибо, папа!».



Микаэл Погосян.

Особый приз «За кинематографическую многогранность» получил режиссер, сценарист и продюсер фильма «Партизан» Андрей Курейчик (Беларусь). Призом «За лучший актерский ансамбль» награжден режиссер Игор Биддау и актер Стефано Манка за итальянский фильм «Белое вино из Бабудойу».



Игор Биддау и Стефано Манка.

За лучшие по их мнению фильмы зрители голосовали анкетами, на которых нужно было поставить галочку в нужной графе: отлично, хорошо или так себе. Все картины нашли своих почитателей и абсолютно все получили дипломы фестиваля. А вот кто же стал лауреатами?

Лучшим короткометражным фильмом зрители признали картину «Время жить, время умирать». Фильм «Частное пионерское — 3» получил приз «Кинокритиков и киноведов». Тульские и московские кинокритики выбрали этот фильм единогласно. Награду получил режиссер фильма Александр Каприловский. Его приключенческие фильмы о подростках, дружбе, любви очень напоминают лучшие образцы приключенческих фильмов для юношества времен СССР — «Кортик», «Бронзовая птица», «Приключения Кроша» и т. д.



Александр Карпиловский.

- Мне очень приятно, приз кинопрессы дорогого стоит. В наше время если о тебе не говорят в медиапространстве, если о фильме не пишут журналисты, значит, его и нет. То, что журналисты так высоко оценили нашу кинотрилогию, очень важно. Через месяц начинается прокат фильма, надеюсь, что зрителям нашей страны он также понравится.



Борис Грачевский с юными актерами.

Астролог Павел Глоба вручил приз «За успешный дебют в комедии» режиссеру фильма «МиШура». Детям, снявшимся в картине «Детки напрокат», приз «За лучший семейный фильм» вручил режиссер Борис Грачевский.



Сергей Галкин и Борис Грачевский.

А начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин вручил подарок Борису Грачевскому — бутылку в виде гаишного жезла.

- Спасибо за такой творческий подход в воспитании подрастающего поколения через юмор. Было замечено: кто смотрит «Ералаш», тот не совершает правонарушений. В отличие от американских страшилок и стрелялок ваше кино красивое, с юмором, позитивное, и оно дарит только хорошее настроение. Спасибо вам за это!



Андрей Таратухин.

Заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина вручила одному из авторов сценария фильма «Карп отмороженный» Андрею Таратухину награду «За самую грустную, но самую мудрую комедию».



Елена Валюшкина.

Приз «За веселую эксцентрическую комедию» получил фильм «Бабушка легкого поведения», где главную роль сыграл Александр Ревва. Награду получила актриса Елена Валюшкина из рук главы Тулы Юрия Цкипури.



Сергей Никоненко.

Награду «За лучшую роль второго плана» в картине «Мама Люба» народному артисту России Сергею Никоненко вручила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

- Мы тут говорили про женские роли, которые играют мужчины (Сергей Никоненко имеет в виду роль Реввы, где он переодевался в бабушку. — прим. авт.). Я вспомнил, что у меня тоже была такая роль — 67 лет назад! Я тогда учился во втором классе, девочек у нас не было. И на новогодний огонек мне поручили роль Снегурочки. Помню, роль удалась…



Арарат Кещян.

Наградой за «Лучшую мужскую роль» в фильме «Одноклассницы, новый поворот» награжден актер, теле- и радиоведущий Арарат Кещян. Приз вручила заместитель председателя правительства — министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева. Арарат стал самым харизматичным актером, обойдя таких конкурентов как Дмитрий Назаров, Павел Прилучный и Александр Яценко.

- Говорят, что комедию снимать сложнее всего — рассмешить человека трудно. Ну не знаю… А заставить человека плакать легко ли? — сказал Арарат Кещян. — Мне кажется, любой жанр очень сложно снять качественно. Слава Богу, на этот фестиваль ерунду не привозят.



Фото Павла Чесалина.

В этом году экспертный совет не смог определить, какая же из актрис достойна звания лучшей. Поэтому приз «За лучшую женскую роль» получили сразу две актрисы — Ирина Розанова и Олесяя Судзиловская.

Народная артистка России Ирина Розанова получила награду за роль в фильме «Жили-были». Награду вручил председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов.



Ирина Розанова.

- Картина «Жили-были» для меня очень дорога. И это для меня не пафосные слова. Я люблю путешествовать, бывать в разных странах, но я знаю, что здесь моя родина. И эта картина — про нас. Алла Ильинична, спасибо за еще один мой любимый фильм — «Дети понедельника». Улыбайтесь, любите, радуйтесь!

Заслуженная артистка России Олеся Судзиловская получила приз за роль в фильме «Яна+Янко». Награду вручил министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области Дмитрий Ломовцев.

- Я так рада! Для меня «Улыбнись, Россия!» стал просто счастливым фестивалем, это уже вторая награда фестиваля за мою работу. Спасибо за высокую оценку, спасибо Алле Ильиничне Суриковой за то тепло, которое от нее исходит. Спасибо большое моему младшему сыну за то, что он долгое время внешне никак не показывал, что он уже появился. Поэтому я счастливым образом до четвертого месяца снималась в этой картине.

И два моих сокровенных желания: сняться в роли, которую специально для меня написали, и стать мамой — одновременно воплотились.

Сейчас очень быстро расскажу шутку. Как-то наша семья — родители, я и моя сестра — вторые сутки ехала в поезде дальнего следования. Дикая жара, нет горячей воды, сопутствующий особенный запах поезда, от которого невозможно избавиться, окно забито… Мы сидим перекусываем, заходит проводница. Говорит: «Смотрю, хорошо у вас тут, отдыхаете. Правильно, думайте о хорошем, плохое само придет». Улыбайтесь!

И, наконец, главная интрига фестиваля — какой же фильм зрители и экспертный совет признали лучшим? Награду получил фильм режиссера Эдуарда Парри «Жили-были». Гран-При фестиваля вручили первый заместитель губернатора, председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов и председатель жюри и вице-президент фестиваля Аркадий Инин. За получением награды на сцену поднялись продюсер фильма Екатерина Сарычева и исполнительница главной роли Ирина Розанова.

Фестиваль комедий «Улыбнись, Россия!» попрощался с туляками на год. Какие фильмы привезут в Тулу осенью 2018 года, какие актеры проведут здесь свои творческие встречи, узнаем в следующем октябре.