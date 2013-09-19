Чужой ребёнок

Комедия Василия Шкваркина с музыкой и куплетами в 2-х действиях.

Режиссер-постановщик: Александр Каневский (Москва)

Художник-постановщик: заслуженный художник России Александр Дубровин

От мала до велика знают у нас великолепные кинокомедии Григория Александрова: «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга», с музыкой Дунаевского, мелодиями танго. Сколько в них света, воздуха, озорства, влюбленности в жизнь! Помните: «Сердце, тебе не хочется покоя!»

История юной Мани, рассказанная В. Шкваркиным в комедии «Чужой ребенок» так же ярка, ясна, жизнерадостна и лирична!

Маня – прелесть! Маня – чудо! В нее все влюблены. За ней ухаживают: практикант Костя, зубной техник Сенечка и основательный инженер Федор Федорович. Воздух вокруг Мани наэлектризован любовью!

А Машенька – юная актриса, для нее театр – все! Ей докучают материальные интересы родителей и не интересно, какой из женихов солидней и надежней. Она озабочена одним: как сыграть свою первую роль – брошенной девушки с незаконнорожденным ребенком, самой не пережив этого?

Случай дает ей такую возможность!

Вот тогда и обнажатся нравы, станут ясны интересы каждого лица, явится истинное благородство души одних и низость других.

Комедия «Чужой ребенок» написана виртуозно! Детективная интрига спектакля вызывает неослабевающий интерес до самого конца действия. Счастье находит не одна Маня, но и Костя, Яков, Рая… к великому удовольствию всех родителей! Иначе быть не может! Ведь действие происходит на даче под Москвой в середине 30-х годов XX века, в жаркий летний день, когда вокруг много любви, музыки, песен, танцев!

В спектакле заняты: Заслуженные артисты России Ольга Красикова, Андрей Сидоренко.

Артисты: Антон Архипов, Ольга Баурина, Марина Борисова, Наталия Забарова, Анатолий Кирьяков, Игорь Лучихин, Сергей Сергеев, Алексей Соловьев, Мария Соловьева, Дмитрий Чепушканов.