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Правила Филиппа

Правила Филиппа

Премьера:
22.05.2025
 
Режиссер:
Роман Косов
  
Актеры:
Григорий Данишевский, Юлия Яблонская, Елена Ербакова, Полина Кутепова, Константин Юшкевич, Иван Злобин, Александр Подземельный, Мария Евсеева, Дарья Сазонова
  
Жанр:
Трагикомедия
  
Продолжительноcть:
87 минут
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Филипп любит нарушать правила. Из-за этого у него иногда возникают проблемы. Маме не всегда удается сдерживать его кипучую энергию. Он очень любит свою маму, любит с ней завтракать, делать зарядку, гулять и кататься на аттракционах в парке… Но, когда она на работе, Филипп часто убегает из дома в ближайшую кофейню и наблюдает за тем, как делают кофе. Здесь у него своя жизнь, свои правила и своя мечта — Филипп хочет стать бариста, ведь кофе делает людей счастливее! Но исполнить эту мечту не так-то просто: Филиппу 25 лет, и у него синдром Дауна…

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