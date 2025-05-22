Правила Филиппа
Премьера:
22.05.2025
Режиссер:
Роман Косов
Актеры:
Григорий Данишевский, Юлия Яблонская, Елена Ербакова, Полина Кутепова, Константин Юшкевич, Иван Злобин, Александр Подземельный, Мария Евсеева, Дарья Сазонова
Жанр:
Трагикомедия
Продолжительноcть:
87 минут
Возрастные ограничения:
6+
Филипп любит нарушать правила. Из-за этого у него иногда возникают проблемы. Маме не всегда удается сдерживать его кипучую энергию. Он очень любит свою маму, любит с ней завтракать, делать зарядку, гулять и кататься на аттракционах в парке… Но, когда она на работе, Филипп часто убегает из дома в ближайшую кофейню и наблюдает за тем, как делают кофе. Здесь у него своя жизнь, свои правила и своя мечта — Филипп хочет стать бариста, ведь кофе делает людей счастливее! Но исполнить эту мечту не так-то просто: Филиппу 25 лет, и у него синдром Дауна…
24 мая, суббота
|
11:50
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:55
|Кинотеатр 3D (Одоев)
25 мая, воскресенье
|
11:50
|Кинотеатр (Суворов)
|
13:45
|Кинотеатр 3D (Одоев)
26 мая, понедельник
|
11:50
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:55
|Кинотеатр 3D (Одоев)
27 мая, вторник
|
11:50
|Кинотеатр (Суворов)
|
13:45
|Кинотеатр 3D (Одоев)
28 мая, среда
|
11:50
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:55
|Кинотеатр 3D (Одоев)
24 мая, суббота
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:50
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:55
25 мая, воскресенье
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:50
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
13:45
26 мая, понедельник
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:50
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:55
27 мая, вторник
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:50
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
13:45
28 мая, среда
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:50
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:55
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