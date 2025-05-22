Правила Филиппа

Премьера: 22.05.2025

Режиссер: Роман Косов

Актеры: Григорий Данишевский, Юлия Яблонская, Елена Ербакова, Полина Кутепова, Константин Юшкевич, Иван Злобин, Александр Подземельный, Мария Евсеева, Дарья Сазонова

Жанр: Трагикомедия

Продолжительноcть: 87 минут

Возрастные ограничения: 6+

Филипп любит нарушать правила. Из-за этого у него иногда возникают проблемы. Маме не всегда удается сдерживать его кипучую энергию. Он очень любит свою маму, любит с ней завтракать, делать зарядку, гулять и кататься на аттракционах в парке… Но, когда она на работе, Филипп часто убегает из дома в ближайшую кофейню и наблюдает за тем, как делают кофе. Здесь у него своя жизнь, свои правила и своя мечта — Филипп хочет стать бариста, ведь кофе делает людей счастливее! Но исполнить эту мечту не так-то просто: Филиппу 25 лет, и у него синдром Дауна…