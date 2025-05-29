Игры возмездия
Премьера:
29.05.2025
Режиссер:
Брэд Фурман
Актеры:
Джейми Фокс, Роберт Де Ниро, Скотт Иствуд, Джоуи Бичикки, Джон Легуизамо, Нора Арнезедер, Рита Ора, Саид Тагмауи, Шамир Андерсон, Лоренс Мейсон, Аллегра Легуизамо
Жанр:
Боевик, Триллер
Продолжительноcть:
86 минут
Возрастные ограничения:
18+
Бокуши построил неприступную крепость, собрал в ней целый арсенал оружия и преданных ему ветеранов боевых действий. Правительство пытается проникнуть в организацию и узнать его планы. После нескольких неудачных попыток проникновения в убежище власти вербуют Нэша Кавано, бывшего спецназовца, который когда-то был учеником Бокуши. Наконец-то у Нэша появляется возможность отомстить человеку, который отнял у него все, включая любовь всей его жизни.
31 мая, суббота
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22:30
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1 июня, воскресенье
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2 июня, понедельник
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2 июня, понедельник
|Алмаз Синема
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22:30
3 июня, вторник
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5 июня, четверг
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