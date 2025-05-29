Игры возмездия

Премьера: 29.05.2025

Режиссер: Брэд Фурман

Актеры: Джейми Фокс, Роберт Де Ниро, Скотт Иствуд, Джоуи Бичикки, Джон Легуизамо, Нора Арнезедер, Рита Ора, Саид Тагмауи, Шамир Андерсон, Лоренс Мейсон, Аллегра Легуизамо

Жанр: Боевик, Триллер

Продолжительноcть: 86 минут

Возрастные ограничения: 18+

Бокуши построил неприступную крепость, собрал в ней целый арсенал оружия и преданных ему ветеранов боевых действий. Правительство пытается проникнуть в организацию и узнать его планы. После нескольких неудачных попыток проникновения в убежище власти вербуют Нэша Кавано, бывшего спецназовца, который когда-то был учеником Бокуши. Наконец-то у Нэша появляется возможность отомстить человеку, который отнял у него все, включая любовь всей его жизни.