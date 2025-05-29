100% тигр
Премьера:
29.05.2025
Режиссер:
Шантель Мюррей
Жанр:
Анимационный, Боевик, Приключение, Фэнтези
Продолжительноcть:
82 минуты
Возрастные ограничения:
6+
Тео — молодой тасманский тигр, которого считают последним представителем своего вида. Его детство прошло среди веселых кенгуру-рестлеров, которые нашли его еще младенцем с удивительным кристаллом на шее. Но однажды Тео начинают мучать странные видения о его таинственном прошлом и родной земле, которая нуждается в спасении. Вместе с новыми друзьями Тео отправляется в захватывающее приключение по Австралии, чтобы пройти через джунгли, пустыни и горы, найти свою настоящую семью и спасти родную землю от лап врага!
Сегодня
|
14:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:30
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