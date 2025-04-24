  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Каруза - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Каруза

Каруза

Премьера:
24.04.2025
 
Режиссер:
Иван Харатьян
  
Актеры:
Светлана Иванова, Марк-Малик Мурашкин, Александр Балуев, Иван Колесников, Мария Абрамова, Константин Адаев, Сергей Мигицко, Светлана Смирнова-Марцинкевич, Андрей Харыбин, Дмитрий Харатьян, Гарик Сукачев, Алексей Маклаков, Дин Майер, Юрий Степанов-мл., Зинаида Зубкова, Анна Соколович, Елисей Чучилин
  
Жанр:
Драматический, Военный
  
Продолжительноcть:
98 минут
  
Возрастные ограничения:
6+
 

1939 год. Мите Васильеву дарят щенка. Его мать недовольна подарком из-за того, что питомец протяжно воет, за что получил кличку Карузо. Спустя несколько лет начинается Великая Отечественная война и блокада Ленинграда. Все, в том числе семья Мити, голодают, а пес, почуяв страдания хозяев, отправляется за добычей через минное поле. Через какое-то время Митя начинает ходить «на ту сторону» вместе с псом. Но однажды они попадаются на глаза немецким патрульным.

Сегодня
11:40
Кинотеатр 3D (Одоев)
11:40
Кинотеатр (Суворов)
15:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:50
Алмаз Синема
18:00
Люксор Тула
Завтра
11:40
Кинотеатр (Суворов)
11:40
Кинотеатр 3D (Одоев)
15:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:50
Алмаз Синема
18:00
Люксор Тула
26 апреля, суббота
11:40
Кинотеатр 3D (Одоев)
11:40
Кинотеатр (Суворов)
15:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:50
Алмаз Синема
18:00
Люксор Тула
27 апреля, воскресенье
11:40
Кинотеатр (Суворов)
11:40
Кинотеатр 3D (Одоев)
15:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:50
Алмаз Синема
18:00
Люксор Тула
28 апреля, понедельник
11:40
Кинотеатр (Суворов)
11:40
Кинотеатр 3D (Одоев)
15:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:50
Алмаз Синема
29 апреля, вторник
11:40
Кинотеатр 3D (Одоев)
11:40
Кинотеатр (Суворов)
15:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:50
Алмаз Синема
30 апреля, среда
11:40
Кинотеатр 3D (Одоев)
11:40
Кинотеатр (Суворов)
15:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:50
Алмаз Синема
Расписание на все дни
0
Касса
За облаками
27 апреля, воскресенье 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Ай да Пушкин!
24 - 30 апреля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Почтарь
24 - 30 апреля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Манюня: Приключения в Москве
26 мая - 3 мая 2024
Майский
Джун и Джон
24 - 30 апреля
Иллизиум (Новомосковск)
Сокровища гномов
1 - 4 мая
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.