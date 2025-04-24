Премьера: 24.04.2025

Режиссер: Иван Харатьян

Актеры: Светлана Иванова, Марк-Малик Мурашкин, Александр Балуев, Иван Колесников, Мария Абрамова, Константин Адаев, Сергей Мигицко, Светлана Смирнова-Марцинкевич, Андрей Харыбин, Дмитрий Харатьян, Гарик Сукачев, Алексей Маклаков, Дин Майер, Юрий Степанов-мл., Зинаида Зубкова, Анна Соколович, Елисей Чучилин

Жанр: Драматический, Военный

Продолжительноcть: 98 минут

Возрастные ограничения: 6+

1939 год. Мите Васильеву дарят щенка. Его мать недовольна подарком из-за того, что питомец протяжно воет, за что получил кличку Карузо. Спустя несколько лет начинается Великая Отечественная война и блокада Ленинграда. Все, в том числе семья Мити, голодают, а пес, почуяв страдания хозяев, отправляется за добычей через минное поле. Через какое-то время Митя начинает ходить «на ту сторону» вместе с псом. Но однажды они попадаются на глаза немецким патрульным.