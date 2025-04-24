Каруза
Премьера:
24.04.2025
Режиссер:
Иван Харатьян
Актеры:
Светлана Иванова, Марк-Малик Мурашкин, Александр Балуев, Иван Колесников, Мария Абрамова, Константин Адаев, Сергей Мигицко, Светлана Смирнова-Марцинкевич, Андрей Харыбин, Дмитрий Харатьян, Гарик Сукачев, Алексей Маклаков, Дин Майер, Юрий Степанов-мл., Зинаида Зубкова, Анна Соколович, Елисей Чучилин
Жанр:
Драматический, Военный
Продолжительноcть:
98 минут
Возрастные ограничения:
6+
1939 год. Мите Васильеву дарят щенка. Его мать недовольна подарком из-за того, что питомец протяжно воет, за что получил кличку Карузо. Спустя несколько лет начинается Великая Отечественная война и блокада Ленинграда. Все, в том числе семья Мити, голодают, а пес, почуяв страдания хозяев, отправляется за добычей через минное поле. Через какое-то время Митя начинает ходить «на ту сторону» вместе с псом. Но однажды они попадаются на глаза немецким патрульным.
Сегодня
|
11:40
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:40
|Кинотеатр (Суворов)
|
15:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:50
|Алмаз Синема
|
18:00
|Люксор Тула
Завтра
|
11:40
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:40
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
15:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:50
|Алмаз Синема
|
18:00
|Люксор Тула
26 апреля, суббота
|
11:40
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:40
|Кинотеатр (Суворов)
|
15:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:50
|Алмаз Синема
|
18:00
|Люксор Тула
27 апреля, воскресенье
|
11:40
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:40
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
15:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:50
|Алмаз Синема
|
18:00
|Люксор Тула
28 апреля, понедельник
|
11:40
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:40
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
15:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:50
|Алмаз Синема
29 апреля, вторник
|
11:40
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:40
|Кинотеатр (Суворов)
|
15:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:50
|Алмаз Синема
30 апреля, среда
|
11:40
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:40
|Кинотеатр (Суворов)
|
15:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:50
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
16:50
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:40
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:40
|Люксор Тула
|
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:25
Завтра
|Алмаз Синема
|
16:50
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:40
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:40
|Люксор Тула
|
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:25
26 апреля, суббота
|Алмаз Синема
|
16:50
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:40
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:40
|Люксор Тула
|
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:25
27 апреля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
16:50
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:40
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:40
|Люксор Тула
|
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:25
28 апреля, понедельник
|Алмаз Синема
|
16:50
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:40
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:25
29 апреля, вторник
|Алмаз Синема
|
16:50
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:40
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:25
30 апреля, среда
|Алмаз Синема
|
16:50
|Кинотеатр (Суворов)
|
11:40
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:25
27 апреля, воскресенье 00:00
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