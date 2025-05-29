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сНежный человек

сНежный человек

Премьера:
29.05.2025
 
Режиссер:
Олег Асадулин
  
Актеры:
Владимир Стеклов, Степан Девонин, Екатерина Шпица, Сергей Стайкин, Борис Лобанов, Игорь Грабузов, Михаил Блиндарь
  
Жанр:
Фэнтези
  
Возрастные ограничения:
6+
 

У замкнутого школьника Мирона нет друзей, родители постоянно ссорятся, а дедушка полностью погружен в свои дела. В школе над ним подшучивают и не хотят играть в баскетбол из-за его слухового аппарата. Родители решают отметить день рождения деда в деревне. Оказавшись в дедовом доме, Мирон начинает подозревать что-то неладное, и пока дед привычно препирается с папой, а мама пытается нивелировать конфликт, Мирон обнаруживает в сарае огромное существо и сразу же чувствует в нем родственную душу. Это снежный человек Еня, который, как оказывается, ранен. Ему предстоит узнать, кому можно доверять, обрести новых друзей, пережить невероятные приключения, столкнуться с опасностью и, наконец, вернуться домой к своей семье.

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