Ночь музеев: дом-музей Вересаева
С 18.00 до 20.00 в музее пройдёт экологический концерт в исполнении преподавателей и учащихся Тульского колледжа искусств им. Даргомыжского «Рождает музыка природу».
С 18.00 до 23.00 все желающие смогут принять участие в акции «Интерактивная поэзия в литературном музее».
В течение вечера будут работать креативные зоны «Рисуем вместе».
В 20.00 — лекция «Культ зеленого чая в странах Восточной Азии от путешественницы Елены Востриковой» с дегустацией.
Где и когда?
Тула, улица Гоголевская, 82
20 мая 2017, суббота
18:00