Ночь музеев: дом-музей Вересаева

С 18.00 до 20.00 в музее пройдёт экологический концерт в исполнении преподавателей и учащихся Тульского колледжа искусств им. Даргомыжского «Рождает музыка природу».

С 18.00 до 23.00 все желающие смогут принять участие в акции «Интерактивная поэзия в литературном музее».

В течение вечера будут работать креативные зоны «Рисуем вместе».

В 20.00 — лекция «Культ зеленого чая в странах Восточной Азии от путешественницы Елены Востриковой» с дегустацией.