афиша
афиша
Регистрация
Ночь музеев: дом-музей Вересаева

Ночь музеев: дом-музей Вересаева

С 18.00 до 20.00 в музее пройдёт экологический концерт в исполнении преподавателей и учащихся Тульского колледжа искусств им. Даргомыжского «Рождает музыка природу».

С 18.00 до 23.00 все желающие смогут принять участие в акции «Интерактивная поэзия в литературном музее».

В течение вечера будут работать креативные зоны «Рисуем вместе».

В 20.00 — лекция «Культ зеленого чая в странах Восточной Азии от путешественницы Елены Востриковой» с дегустацией.

Где и когда?
Дом-музей В.В. Вересаева
Тула, улица Гоголевская, 82
20 мая 2017, суббота
18:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.