На деревню дедушке

Премьера: 12.06.2025

Режиссер: Влад Богуш

Актеры: Юрий Стоянов, Ярослав Головнев, Ингрид Олеринская, Антон Филипенко, Татьяна Орлова, Александр Ильин, Мирон Лебедев, Алиса Руденко, Евгений Хананьев

Жанр: Комедия

Возрастные ограничения: 6+

10-летний Владик — гений нейросетей и мастер по изгнанию нянь. Когда маме срочно нужно уехать в командировку, ему приходится отправиться к дедушке, с которым она не разговаривала 12 лет. Владик мечтает попасть на важный IT-конкурс, а дед вовсе не намерен идти у него на поводу. Каждый из них уверен, что легко перехитрит другого, но эта поездка изменит их обоих.