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На деревню дедушке

На деревню дедушке

Премьера:
12.06.2025
 
Режиссер:
Влад Богуш
  
Актеры:
Юрий Стоянов, Ярослав Головнев, Ингрид Олеринская, Антон Филипенко, Татьяна Орлова, Александр Ильин, Мирон Лебедев, Алиса Руденко, Евгений Хананьев
  
Жанр:
Комедия
  
Возрастные ограничения:
6+
 

10-летний Владик — гений нейросетей и мастер по изгнанию нянь. Когда маме срочно нужно уехать в командировку, ему приходится отправиться к дедушке, с которым она не разговаривала 12 лет. Владик мечтает попасть на важный IT-конкурс, а дед вовсе не намерен идти у него на поводу. Каждый из них уверен, что легко перехитрит другого, но эта поездка изменит их обоих.

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