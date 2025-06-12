На деревню дедушке
Премьера:
12.06.2025
Режиссер:
Влад Богуш
Актеры:
Юрий Стоянов, Ярослав Головнев, Ингрид Олеринская, Антон Филипенко, Татьяна Орлова, Александр Ильин, Мирон Лебедев, Алиса Руденко, Евгений Хананьев
Жанр:
Комедия
Возрастные ограничения:
6+
10-летний Владик — гений нейросетей и мастер по изгнанию нянь. Когда маме срочно нужно уехать в командировку, ему приходится отправиться к дедушке, с которым она не разговаривала 12 лет. Владик мечтает попасть на важный IT-конкурс, а дед вовсе не намерен идти у него на поводу. Каждый из них уверен, что легко перехитрит другого, но эта поездка изменит их обоих.
Сегодня
|
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 июня, четверг
|
10:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:50
|Синема Стар
|
14:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:50
|Синема Стар
|
16:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:40
|Синема Стар
|
18:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 июня, пятница
|
10:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:50
|Синема Стар
|
14:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:50
|Синема Стар
|
16:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:40
|Синема Стар
|
18:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 июня, суббота
|
10:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 июня, воскресенье
|
10:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
12 июня, четверг
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
12:25
14:30
16:35
18:40
|Синема Стар
|
12:50
14:50
16:40
13 июня, пятница
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
12:25
14:30
16:35
18:40
|Синема Стар
|
12:50
14:50
16:40
5 - 12 июня
3 - 11 июня
1 мая - 9 июня
7 - 8 июня
17 мая - 17 июня
12 июня, четверг 00:00